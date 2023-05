Desde las 0 horas No hay congelamiento de precios: Los combustibles suben 4 por ciento según lo acordado por el gobierno y las petroleras

Por Redacción Surtidores

Desde las 0 horas los precios de los combustibles aumentaron 4 por ciento promedio en todo el país. Puma, AXION, Shell y el resto de las empresas acompañaron, mientras que YPF lo hizo a partir de las 8 horas. Mucho se especulaba con una postergación de la fecha prevista en el programa “Precios Justos” (15 de cada mes), especialmente tras los dichos del CFO de YPF, Alejandro Lew, quien aseguró que los valores internacionales de los combustibles “hallaron un grado de paridad con los valores locales en los surtidores”.

Sin embargo, y tras una reunión convocada por la Secretaría de Energía, las petroleras confirmaron que seguirán con el plan que establece una suba escalonada hasta agosto.

Para el sector, la medida resulta poco efectiva para compensar el retraso de los precios. Es que en lo que va del año los combustibles aumentaron 18 por ciento frente a una inflación de 32 ciento y una devaluación de 25 ciento.

En este contexto, las Estaciones de Servicio resultan el eslabón más perjudicado de la cadena ya que no cuentan con otro recurso más que el ajuste en el surtidor para afrontar sus costos operativos. “Con este desfasaje no podemos pagar los aumentos de salarios acordados con el gremio”, advirtieron en CECHA.

“Si bien consideramos que el programa implementado entre el Gobierno y las petroleras da cierta previsibilidad, al establecer un sendero de aumentos contenidos se ello pone en jaque a la actividad, que viene sobreviviendo en un contexto de incremento generalizado de los costos, precios intervenidos por el Estado y paritarias por encima de la inflación” agregaron.

Incluso fueron más allá, cuestionando que no son convocados a participar de las decisiones sobre este tema: “Esta política, llevada adelante entre el gobierno y las petroleras, y de la que no formamos parte pese a nuestros reclamos, resulta inequitativa para las miles de estaciones que sostienen el expendio de combustibles en todo el país”.