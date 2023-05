Concejal Von der Thusen “Logramos un descuento para viajar, pero vamos por más”, afirmó

El edil Raúl von der Thusen se manifestó sobre la información conocida en las últimas horas respecto al beneficio que gozarán los fueguinos para viajar por vía aérea.

En este sentido dijo que “estoy muy contento por este beneficio logrado para todos los fueguinos. Este es un puntapié inicial, pero aún queda mucho por hacer. Vamos a avanzar con el proyecto para que por ley nuestra provincia sea declarada como aerodependiente. De esa manera lograremos que sea cual sea el color político que gobierne o maneje la aerolínea de bandera, no se pueda quitar este derecho de los fueguinos y que viajar en avión sea un servicio esencial”.

En el mismo orden celebró que “ahora otros representantes se sumen al pedido que venimos haciendo hace tanto tiempo. Desde el primer momento convocamos a todos los sectores políticos, de todos los niveles del Estado para unir fuerzas y llevar este pedido a las autoridades nacionales. Me alegra que a días de las elecciones algunos se hayan acordado de las necesidades de los fueguinos”, expresó.

Asimismo, agregó que “también debemos continuar trabajando para que este beneficio no tenga restricciones en cuanto a días de anticipación para reservar o tiempo de diferencia entre la ida y la vuelta. Muchos fueguinos tienen que viajar de urgencia, por temas de salud en su mayoría, y según nos enteramos esta tarifa diferencial no los alcanzaría. También deberíamos insistir con el pedido de mayor frecuencia y cambios de horarios de los vuelos. Por ahora logramos el descuento en la tarifa de los vuelos, me pone feliz por los fueguinos”.

Por su parte Pablo Ceriani, Presidente de Aerolíneas Argentinas declaró: “Aerolíneas es una empresa al servicio de todos los argentinos y esta decisión se centra justamente en la condición de aerodependientes de los isleños y en la posibilidad de facilitarles las posibilidades de viajar”.

Finalmente, Von der Thusen señaló que “este logro es una muestra de que cuando trabajamos todos unidos por un mismo objetivo se consiguen los resultados. Igualmente, como dije anteriormente, hay mucho trabajo por hacer institucionalmente para que este derecho de los fueguinos quede establecido y nadie lo pueda tocar”, concluyó.