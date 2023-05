BLANCO Y FRIGERIO SIGUEN EN CAMPAÑA. VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EL RECUERDO DEL ARA GENERAL BELGRANO Y DEFINICIONES POLÍTICAS: “JUNTOS POR EL CAMBIO YA TIENE EL PLAN QUE NO TIENE EL GOBIERNO”

Blanco se mostró muy honrado de participar junto a Frigerio en estos actos y señaló que “emociona ver a los chicos prometiendo respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la Constitución Nacional establece y hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir sus preceptos y disposiciones. Asegurar la vigencia de la Constitución es afianzar la democracia y todo esto me pone muy contento”.



Aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano



Con motivo del cumplimiento de un nuevo aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, Blanco manifestó que “recuerdo aquel día perfectamente, como si fuera hoy. Me quedé helado de bronca e impotencia. Margaret Thatcher, la ministra idolatrada por Milei, mandó a que el submarino nuclear Conqueror disparara dos torpedos contra nuestro buque cuando estaba fuera del teatro de operaciones. Una acción desleal y a traición total. Ese día 323 compatriotas perecieron ahogados y hoy siguen cuidando a nuestras Malvinas desde las frías aguas del Atlántico Sur”. “No sólo hoy, sino cada vez que miro al mar frente a la ciudad de Río Grande, me acuerdo de ellos y de todos los gloriosos tripulantes de la nave. Las Malvinas están muy metidas en mi corazón igual que en él de todas y todos los fueguinos”, dijo el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.



“Juntos por el Cambio ya tiene el plan que no tiene el gobierno”



Con respecto al documento emitido por la plana mayor de Juntos por el Cambio, Blanco sostuvo que “creo que los precandidatos presidenciales, los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio, los presidentes de los bloques parlamentarios, los responsables de las fundaciones partidarias y los referentes económicos del espacio han dado una clara señal de que tenemos una hoja de ruta para atacar la inflación que destruye el salario, genera pobreza y no nos deja ordenar nuestras vidas”.

Blanco afirmó que coincide con el documento emitido oficialmente en el que se sostiene que “con equilibrio fiscal, una política monetaria y financiera responsable y políticas que salvaguarden a las familias argentinas lograremos las bases para el desarrollo productivo en todas las provincias de nuestro país. Juntos por el Cambio ya tiene el plan que no tiene el gobierno”.



Para Blanco “es hora de destrabar el potencial argentino y vamos a hacerlo aplicando un plan de desarrollo federal de la mano de todos los sectores productivos, especialmente el científico tecnológico, la agro industria, de los minerales para producir energía, de la industria, de la biotecnología, de la economía del conocimiento y del turismo. Tierra del Fuego va a sumarse con el desarrollo del polo logístico de cara a la Antártida y el polo petroquímico norte que irá de la mano de la construcción del Puerto de Río Grande con participación del sector privado y del estado. Los derechos adquiridos por nuestra provincia con el estado nacional a través de la Ley 19640 quedarán consagrados en la nueva ley de coparticipación federal que presentaré próximamente en el Senado y, como gobernador, estaré al servicio del desarrollo integral y sustentable de nuestra provincia. Seré el gobernador de todos y no de una facción política. Si no entendemos que de la Argentina que nos van a dejar salimos entre todos será que no entendimos nada”, finalizó el candidato a la gobernación de Juntos por el Cambio.