SOCIEDAD: El exjuez Carlos Rozanski brindó una conferencia magistral sobre abusos contra las infancias

El disertante, reconoció su preocupación sobre el alto nivel de impunidad en Argentina. Por un lado, dijo que se produce por las propias características del fenómeno, y el otro motivo es el mal funcionamiento de las instituciones que deben intervenir ante los hechos: “Hay razones profundas para que no se toquen estos temas, hay una larga lista, que muchas veces no estamos dispuestos a reconocer que existen”, advirtió el exjuez al comienzo de su conferencia.

En otro momento del encuentro, el público le realizó consultas sobre las que el especialista brindo detalladas respuestas, que los presentes escucharon con evidente atención. “Nadie deja de ser niño porque abusa de otro niño, pero las medidas deben ser acordes a la situación, a la edad de ese menor”, fue una de las expresiones vertidas por Rozanski ante la consulta sobre si es delito cuando un menor abusa de otro menor.

Cabe destacar que, si bien reconoció que existe un alto índice de hechos de abusos en la Patagonia, y en particular en Tierra del Fuego, afirmó que esos datos se conocen por la cantidad de denuncias que se realizan y no porque sea mayor la cantidad de abusadores o situaciones de abuso. Indicó que no se puede decir que Argentina posee niveles de abuso en mayor medida que otros países, ya que no existen parámetros exactos, ante la falta de visualización del fenómeno, explicó el Doctor Carlos Rozanski.