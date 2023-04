Sin respuestas, sin fundamentos, sin marea humana, un vende humo.

Rio Grande 16/04/2023.- La reciente visita del candidato a presidente del partido Libertad avanza, le dejo claro a muchos de quien se trata este personaje. Todo termino en un escandalo cuando luego de convocar a una conferencia de prensa no acepto pregunta y su excusa fue el mal funcionamiento del audio y de la organización del acto. Un papelón nacional, mientras se conocía que debía bajar a dos candidatos a gobernadores porque no tenían ninguna chance de ganar.

Ya habíamos descripto a este personaje en esta nota https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2022/05/milei-el-rostro-y-la-actitud-del-caos/

El ultimo audio del líder de Liberta Avanza, desaparecer el regimen de promoción industrial

Pero como siempre suele ocurrir, hay quienes por 100 pesos entregan a la madre y no solo ignoraron lo nefasto de este tipo, sino que hasta le dieron entidad, algunos incluso se sintieron identificados y otros por las razones que sea, lo apoyaron.

Hoy, como pasa con muchos partidos, todos se miran entre como diciendo y ahora de que hablamos, de nada, porque cuando no haya nada que decir es mejor no decir nada, y eso le paso en Ushuaia, no tenia idea donde estaba, pensaba que venia a sacarnos la pluma, a explicarnos como funciona, y se dio cuenta que qui hay gente mucho mas preparada que la banda de chupamedias que lo sigue a todos lados, que tenia mucho que explicar sobre su fanatismo por Margaret Thatcher, quien enviara la flota inglesa a Malvinas, su admiración por Domingo Cavallo, el mismo que en 2001 cometió el robo mas escandaloso a todo un pais, y como si no fuera suficiente, otro a quien admira Carlos Saul Menem.

No respeta a nuestros caídos en Malvinas, como seguramente no los respetan quienes lo siguen, no respeta derechos civiles, esta a favor del trafico de órganos y la libre portación de armas, la IVE. la ESI, y todas las leyes en contar de la violencia de genero. Aquí se le acabaron los gritos, y los insultos, porque si de algo estamos cansados los fueguinos es de soportar payasos que vienen de Buenos Aires a querer colonizarnos con ideas tan estúpidas que hasta quienes las defienden las ponen en duda.

Bajar la inflacion en 24 meses?, una de sus promesas, dolarizar la economía, humareda pura humareda, no posibilidad, sus criticas a la casta política, y entonces porque ser la casta?, sus candidatos, han sido cuestionados a nivel nacional como anti derechos, nada mas cerca de la archi famosa serie «!El Reino», de Netflix para entrar en pánico ante esa posibilidad. La grieta que genera con su archiconocida frase «nosotros los argentinos de bien», falta decir nosotros los arios y supremacistas blancos, un verdadero asco todo.

Obviamente que lo voy a nombrar, porque no le pienso dar entidad, pero me encanta que muchos se hayan dado cuenta de esto ahora, el problema es que es un poco tarde, pero aun se puede solucionar si se tomaran el tiempo suficiente para dimensionar lo que un psicótico, misógino, machista y anti derechos llegara a presidir este pais. Bolsonaro seria de izquierda comparado con este personaje salido de una película de terror.

500 pibes y algunos adultos no son una marea humana, el candidato no pudo responder nada y sus propuestas son absolutamente incumplibles.

Armando Cabral