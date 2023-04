Salud: De vegano a carnívoro: salud, animales y medio ambiente (razones para no ser vegano)

Internacionales 28/04/2023.- Estos últimos 6 años he estado probando todo tipo de dietas: vegana, vegetariana y pescetariana hasta llegar al otro extremo del veganismo: la carnívora.

Después de todos estos experimentos ya puedo decir que para mí, la dieta carnívora (comer exclusivamente carne) es la mejor dieta que he probado, para mí. Tanto por salud, fuerza, recomposición corporal, sueño, inflamación…

Hoy os la voy a comparar con la vegana en todo lo que nos preocupa: salud, animales y medio ambiente. Seguramente terminaréis tanto en shock como yo cuando me di cuenta con los datos en la mano, que…

Ser vegano es más destructivo tanto para el Planeta como los animales. También es peor para la salud que ser carnívora.

Sé que es una afirmación atrevida, pero quiero a lo que me dedico es a investigar, probar y divulgar o sea que si fuera al revés, pues proclamaría que ser vegano es mejor… el problema es que no lo es.

¿Y como llego a la conclusión que comer sólo carne es lo ideal para mi cuerpo, mente, longevidad, animales y el planeta? en mi proceso de testeo hay tres patas en las que sostengo el taburete de la nutrición:

Ciencia fiable

Sentido común Experiencia Cuando hago estas pruebas intento que el resto de variables de mi vida sean constantes: sigo trabajando por las mañanas en la cafetería, voy al gym casero, salgo a caminar, leo libros…

Sabéis que si hay dos cosas que busco en esta vida son la libertad, y también lo que yo llamo: «mejora egoísta», que vendría a ser mejora constante con fines totalmente personales:

De cuerpo

Estado de ánimo

En esta búsqueda algo que he aprendido con los años es que en el balance está la mediocridad en cuanto a descubrir cosas.

Que necesito probar esos extremos (aunque sea temporalmente) para realmente poder ver qué funciona y qué no. Así es mucho más fácil asociar las causas a las distintas variables que controlo.

He probado todos los extremos y parece mentira como incluso en la nutrición aplicar la filosofía minimalista hace maravillas. Porque esto es lo que es la carnívora: la dieta más minimalista e intuitiva que he probado. No como la vegano que tenía que controlar mil y una variables para no tener deficiencias, ¿cómo puede ser algo así natural?

Así que vamos a ver hoy por qué creo que la dieta carnívora es superior a la vegana, o vegetariana.

Motivos para ser vegano VS carnívoro

El veganismo empezó a ponerse de moda por ahí el 2010 y se ha solidificado con el tiempo.

Siempre se nos han dicho que las plantas son buenísimas para la salud. Los padres fuerzan a los niños a comer su brócoli o espinacas, pero cuando se trata de un bistec, ningún padre tiene que hacer el esfuerzo para que su hijo se coma el pedazo de carne.

A día de hoy ya nadie se sorprende cuando dices que eres vegetariano o vegano. Asociamos esta persona a alguien que tiene motivos éticos o hasta de salud. Estoy seguro que hay algún vegano que lo es sólo por sentirse superior al resto (igual que habrá carnívoros).

Investigando estas últimas semanas con fuentes de doctores, charlas, seminarios, vídeos, libros… he visto que todo es una falacia. Una idea romántica alejada totalmente de la realidad.

La salud sólo es una de las razones por los que alguien decide hacerse vegano. Hay tres motivos principales. O al menos lo que me motivó a mí a serlo pensando que tenía todo el sentido del mundo.

Salud

Vamos a diseccionar cada uno de ellos, y como no, utilizaremos las patas de la ciencia fiable, el sentido común y la experiencia personal (sensaciones) para desbancar los argumentos.

¿He sido imparcial y objetivo en esta lucha entre plantas y carne?

Yo creo que sí.

Me la suda a que bando defender. Es lo bueno de ser un multipotencial: «aprendiz de todo, maestro de nada». No tengo que rendir cuentas a ninguna religión porque las pruebo todas.

Si me da la gana, puedo buscar patrocinadores veganos o carnívoros según la experiencia que os quiera contar. Puedo anunciar productos de una cosa o de la otra. O puedo no anunciar nada.

Me refiero a que mi narrativa es la de «probarlo todo», no la de vender productos relacionados con una narrativa. Pero quiero empezar diciendo algo muy importante.

Cuando hablo de comer animales, no son de granjas industriales. Me refiero a comer el animal de pasto y aprovechar todas sus partes. Nada de animales que comen grano e industrializados. Si no son animales que campan libremente, prefiero comer otra cosa.

Porque este es uno de los argumentos en contra del veganismo que tiene más fuerza.

Animales

Argumento: ser vegano es lo más ético porque no matas animales.

ser vegano es lo más ético porque no matas animales. Realidad: ser vegano mata más animales. Los animales menos achuchables también son seres vivos y se asesinan miles en los monocultivos.

Algo que me costó entender es que por el hecho de que comamos carne no significa que no nos preocupe el bienestar del animal que comemos. Parece un contrasentido, ¿no?

Vamos a verlo.

Pata 1. Ciencia fiable

Para empezar, no existe ningún sistema comercial de comida que no impacte a los animales. Ninguno.

Cuando se quiere plantar un alimento es lo que conocemos como un monocultivo. Básicamente significa plantar un vegetal concreto. Para tener este monocultivo, tenemos que elegir un trozo de tierra y básicamente arrasar, arrancar todo lo que haya.

Esto lo que significa es que sacamos del medio toda la comida de la que se alimentan los animales grandes, pequeños, insectos, pájaros, mamíferos… lo que sea que pase por allí.

En otras palabras, se usa el 99% de ese terreno para dejarlo casi como si fuéramos a construir un edificio.

Sólo en este primer paso antes de plantar, ya mueren miles de animales. Todos los animales que no mueren aplastados o contaminados por las máquinas de preparar el terreno, morirán igualmente de hambre porque ya no se podrán alimentar de lo que había allí.

Primero se matan los insectos (de los que nadie parece acordarse).

Primero se matan los insectos (de los que nadie parece acordarse). Los animales pequeños que se alimentan de estos insectos también morirán.

Los animales pequeños que se alimentan de estos insectos también morirán. Y los depredadores que a su vez se comen a estos más grandes, también morirán de hambre.

No mueren todos porque lógicamente se pueden mover, así que los que no mueran directamente y tengan recursos irán a los bordes de ese campo o a otra parte.

Esto es el paso uno, pero cuando está hecho el campo y empieza a crecer la nueva comida, ahí una pequeña parte de estos animales vuelven y se reproducen muy rápido. Aquí empiezan algunos problemas de plagas y para controlarlo… lo habéis adivinado. Se matan.

Aquellos que sobreviven los pesticidas, mueren igualmente de hambre cuando los agricultores recogen sus cultivos para comercializarlo y estos animales se quedan sin.

¿Qué comer si queremos minimizar nuestro impacto medioambiental?

Después de muchas caminadas por los caminos detrás de mi pueblo, hice buenas migas con un pastor que tiene más de 130 ovejas y 2 perros muy majos.

Estas ovejas van por las tierras de alrededor comiendo césped y hierva. También pasan por viñedos de los vecinos a comerse algunas poquitas plantas salvajes que aún salen por allí. A los viticultor les va genial así les saca plantas que roban nutrición a sus cepas son comidas por las cabras que a su vez les sueltan nutrición a sus tierras por las caquitas redondas.

Si no hubiera estos cultivos en primera instancia las ovejas aún tendrían más comida de la naturaleza, pero bueno, al pastor y a ellas les tocará pasear un poquito más.

Pata 2. Sentido común

Desde un punto de vista económico tendría más sentido para algunos pastar animales más grandes como las vacas. ¿Por qué? porque una vaca equivale a 350kg de carne.

Estamos hablando de más de 400 comidas. Es decir, con una vaca una persona tiene comida por un año. Siempre comiendo órganos, haciendo caldo de huesos y aprovechándolo absolutamente todo. Como debe ser.

Acabamos de matar a un animal mientras que los que comen grano han sacado muchísimas más vidas por el equivalente a 350kg del cultivo que sea.

Nosotros estamos comprando animales que son sedados, dormidos antes de matarlos, que me parece mucho más humano que usar veneno, o máquinas enormes que dejan algunos tipos de animales sin patas y mueren desangrados.

Pero claro, como son pequeños no cuentan, ¿no?

Como digo, no existe un sistema de comida sin impacto pero el de la vaca para mí tiene mucho más sentido que la escabechina que se hace en los cultivos.

Después de esto consumimos tranquilamente una ración de avena o las hamburguesas falsas de Beyond Meat, basadas en plantas.

¿Nos vamos a convencer mientras comemos que no hay muerte de animales detrás? Además, ¿qué es más natural? ¿animales que pastan de lo que la naturaleza hace crecer? ¿o monocultivos elegidos estratégicamente por el humano?

Pata 3. Experiencia

Yo vivo en el Penedés, en Cataluña. Aquí hay mucha cultura del vino y de Denominación de Origen. Cuando paseo por las tierras miras alrededor, y sin duda es bonito ver absolutamente todo de viñedo. Ahora bien, ¿es natural? ¿cuántas especies han muerto en la profanación de este ecosistema?

Si nos vamos al otro lado del mundo, en Australia han tenido una racha de años secos y ahora que ha terminado, el cambio de las condiciones ambientales ha hecho activar a los ratones y reproducirse como locos.

¿Qué ha pasado? pues que con esta manipulación de los cultivos, la comida de animales pequeños y los cliclos que veíamos, ha hecho que Australia tenga la mayor plaga de ratones jamás vista.

Estamos hablando de miles de millones de ratones. ¿Sabéis cómo terminarán estos ratones? muertos. O por hambre por la alta competición y falta de recursos, o muertos por las autoridades australianas para intentar controlar la plaga y que no les jodan los cultivos.

Medio ambiente

Argumento: ser vegano es lo más ecológico para el medio ambiente y el Planeta.

ser vegano es lo más ecológico para el medio ambiente y el Planeta. Realidad: el veganismo es insostenible para el medio ambiente pero además mucho más contaminante para el Planeta porque los animales de pasto son los únicos que pueden regenerar las capas fértiles de la tierra a través de la agricultura regenerativa.

Pata 1. Ciencia fiable

Hay algo llamado desertificación. Básicamente es cuando la tierra se está volviendo un desierto.

Yo no lo sabía pero se ve que tiene un impacto enorme porque está acelerando el cambio climático. No sólo es un problema porque la desertificación tire dióxido de carbono a la atmósfera, sino que además erosiona el suelo para que las plantas no puedan volver a crecer.

Sin plantas nuevas, no hay fotosíntesis. Ergo ese dióxido de carbono se queda allí.

Se ha dicho que la desertificación es causada por culpa del ganado. Pero la realidad… es que estábamos equivocados porque al revés. Es lo contrario.

Desde que nuestro planeta existe, el suelo, la tierra ha prosperado con números muy grandes de animales. Los procesos orgánicos de hoy son los mismos que hace 2 millones de años atrás…

Los animales se comen el césped, las plantas, la vegetación, después con lo que cagan fertilizan el suelo alimentándolo con nutrientes y revierten la erosión.

Pensad que Scientific American y las Naciones Unidas ha estimado que nos quedan menos de 60 años de tierra en la que se pueda cultivar, y cuando esto suceda nuestra cadena de comida rebentará.

Cada estación del año en el que toca arar los campos, depletamos más y más los nutrientes del suelo y a este ritmo en 60 años nos quedaremos sin suelo al que poder conrear.

Esto lo vemos en todo el mundo pero un ejemplo es África, donde están intentando con todos sus esfuerzo evitar esta desertización, y sólo hay una manera de conseguirlo: con agricultura regenerativa.

La agricultura regenerativa es dejar que los animales campen libremente.

Con la agricultura tradicional tenemos pesticidas, fertilizantes químicos, etc. Todo esto tiene impactos negativos en los nutrientes de la tierra y en su ecosistema. Todo para dar soporte a los monocultivos.

¿Y los monocultivos que no utilizan estos componentes? es una hipocresía como una casa porque tendrán que utilizar mie*da de vaca para fertilizar.

Es decir, estás usando excrementos de un animal encarcelado e industrializado cuando podrías tener allí a ese animal campando libre y creando un alimento mucho más rico en nutrientes.

Pata 2. Sentido común

Aquí vamos a la pata del sentido común.

¿En qué sitio de la naturaleza encontramos monocultivos?

Sólo en los sitios donde el ser humano los ha puesto. ¿No debería ser esto una pista suficientemente grande de lo que tiene sentido y lo que no?

La agricultura regenerativa funciona copiando lo que hace la naturaleza, y por esto no creo que haya otra opción más plausible en cuanto a sentido común.

Empezando con reparar el daño que hemos hecho.

No sé si algunos veganos presentes (aunque seguro que pocos han llegado hasta aquí…) han visto la película Game Changers. Un documental que apoya al veganismo y que da muchos datos chocantes que te hace plantear si esto de ser vegano tiene sentido…

Pero resulta que esta gente del documental, a parte de estar financiados por empresas de suplementos veganos, omite un montón de datos muy relevantes. Es decir, deja cosas en el tintero que son importantísimas para que tengamos contexto.

Mirad si se dejan cosas en el tintero que hasta hay algún vegano que tenían que salir en el documental pero pidió que no lo sacaran porque se había vuelto carnívoro.

Pero al igual que nuestros queridos árboles, me voy por las ramas.

Aunque podríamos desacreditar la mayoría de la peli, uno de los puntos que toca es que teóricamente podríamos abastecer de comida a toda la población mundial si llenáramos de cultivos una área como África.

No deben entender las consecuencias de lo que esto causaría a nivel medioambiental. Transformando toda esa área en el Sahara porque los monocultivos crean desertización.

Necesitamos animales y resulta que tenemos a miles de millones de ellos encarcelados como si fueran objetos listos para ser convertidos en comida de baja calidad.

Estos animales que tenemos sólo como recurso económico (y no nutricional), estamos alimentándolos de una manera muy pobre que encima repercute en una carne de muy poca calidad, como hablé a fondo en las bondades de las grasas saturadas (#189).

O sea que en esto los veganos y carnívoros estamos de acuerdo: tenemos que decir no a los animales encarcelados y dejarlos pastar a su aire.

¿En qué no estamos de acuerdo? En muchas cosas. Una de la que suena más es el argumento del agua que se necesita para crear 1kg de proteína animal.

Cuando en películas de documentales dicen: «para hacer 1 hamburguesa se necesita 2.000 litros de agua» suena muy chocante y lo digo porque este es uno de los argumentos que más me convenció cuando me hice vegano…

Pero no tienen en cuenta el contexto: de dónde viene esta agua. Cuál es la fuente.

Un granjero industrial que sólo piensa en la pasta ni de coña usará agua de su grifo para pagar facturas cuando puede utilizar la de la lluvia, subterránea, de los lagos y los ríos.

Y ya ni os digo un granjero que tiene a todo su ganado pastando libremente.

El estudio publicado en ScienceDirect del año 2019 separaba los tipos de agua que se consume en producir 1kg de ternera:

97% de agua de la lluvia

2% de lagos, ríos y agua subterránea

2% de lagos, ríos y agua subterránea 1% de agua necesaria para diluir los contaminantes

Y no penséis que la ternera industrial es tan diferente. Utiliza un 94% de agua de lluvias pero aunque usara un 100% y me cantaran una canción cada vez que me como un chuletón en la vida lo compraría sabiendo como tratan los animales en las granjas industriales.

Pero vemos como aunque se use mucha agua, no sólo es agua de la naturaleza, sino que además el ecosistema hace su trajo: ciclar. No es que esta vaca se guarde esta agua y ya no la veamos nunca más, pero la transforman.

No sé si lo sabíais pero las vacas mean. A los prados les encanta recibir lluvias doradas. ¿Por qué? pues porque también forma parte del fertilizante de la tierra para llenarla de nutrientes. O por la evaporación para que se cicle para el planeta.

Vamos. Que todo el agua que necesita una vaca no la está «robando» del Planeta… ni siquiera se la está «robando» de los humano. La está transformando para que podamos tener tierra fértil.

Os vuelvo a recordar que una vaca entera puede alimentar una persona durante un año, y tener 1kg de ternera al día durante un año sería mucho más nutricional que tener 1kg de arroz al día. Y como vemos, incluso más ecológico y mejor para el medio ambiente.

Y cuando digo «ecológico» también me refiero a las emisiones dióxido de carbono, porque la crianza de ganado representa menos del 3,9% en comparación (1, 2) con el 4,7% de la agricultura del total de emisiones de Estados Unidos, que ya sabéis que son los reyes de contaminar.

Y esto considerando que el ganado se come alimento que nosotros no podemos comer. Encima nos hace un favor. Transformamos césped y vegetación que nos es imposible comer por comida muy nutricional.

Pero como digo, a parte de necesitarlos por los nutrientes, los necesitamos literalmente para no morirnos de hambre.

Pata 3. Experiencia

Para los que sabéis inglés, el ecologista y granjero Allan Savory tiene una charla Ted que vale mucho la pena sobre su experiencia con los cultivos, los animales y el impacto medioambiental.

Allan comenta que se encontraron con desertificación de su tierra en África donde tenían animales y que lógicamente los culparon porque hasta entonces se pensaba que eran los animales que lo causaron.

¿Qué hizo Allan para intentar solucionar esta desertificación? matar a 40.000 elefantes… buf, todo para intentar parar el daño que supuestamente estos elefantes estaban haciendo.

¿Sabéis que pasó? que el problema empeoró.

Este señor ha vivido en su tierra el poder de este suelo pobre y dice en esa charla que sólo hay una solución: animales.

Sin animales, hay más desertificación lo que lleva a aún más CO2 (dióxido de carbono) en la atmósfera. Cuando la calidad del terreno se va dañando, CO2 se va a la atmósfera, pero los animales lo previenen consumiendo las plantas antes de que se descompongan y de este modo las plantas no pueden emitir aún más CO2 en la atmósfera.

La presentación Ted es chocante y Allan muestra fotos del «antes y después» de sus tierras. En unas sale un suelo totalmente seco, desierto y drenado. La típica foto que te imaginarías de África.

En el «después» vemos un montón de césped y agua en los ríos y explica como para poner solución al problema incrementaron en un 400% la inclusión de los animales en esa tierra.

La conclusión que yo saco del apartado «medio ambiente» en la comparación de ser vegano VS carnívoro, es que tanto si manejamos mal el ganado como la agricultura, puede ser desastroso.

Pero que los animales de pasto son los únicos que nos pueden ayudar a que no nos quedemos sin comida cuando en 60 años hayamos drenado toda la tierra cultivable.

Si hacemos caso a lo que dicen películas como Game Changers (financiada por empresarios que tienen suplementos veganos), empeoraremos exponencialmente el problema porque necesitaremos aún más monocultivos. Más muertes de animales, más agua, más recursos y… menos nutrición. Mi argumento final antes de ver las carencias nutricionales de la dieta vegana específicamente.

Salud

Argumento: la dieta vegana es mejor para la salud e incluso óptima para el ser humano.

la dieta vegana es mejor para la salud e incluso óptima para el ser humano. Realidad: ser vegano es malo para la salud porque hay +20 nutrientes que las plantas no aportan, por lo tanto los veganos se tienen que suplementar, lo que es una pista importante de que es imposible estar sano de forma natural con esta dieta. La dieta carnívora es la que seguían nuestros ancestros y no tiene ninguna carencia nutricional.

Pata 1. Ciencia fiable

Lo primero que hay que entender es que las plantas tienen menos densidad nutricional, pero no sólo esto, sino que los nutrientes que hay dentro de ellas también son de mucha menos calidad nutricional.

Hay menos absorción

Hay menos biodisponibilidad

Y esto incluye cosas como omega3 que veremos en un rato. O que la vitamina A está 12 veces más activa cuando la consumimos en productos animales que no en plantas. O que no absorbemos y utilizamos el hierro como deberíamos. Lo vemos también en un momento.

Las cantidades de micronutrientes son importantes, claro.

Pero recordemos: una cosa es tenerla presente en miligramos en un alimento, y la otra que el cuerpo la absorba y pueda disponer del micronutriente.

Y es que las plantas nos hacen un combo porque las jodidas tienen antinutrientes. Algo que los productos animales no tienen.

¿Qué hacen estos antinutrientes en un momento? pues nos bloquean la absorción.

Hablaré de las deficiencias nutricionales en los veganos en un momento, pero ya os puedo adelantar que para estar más o menos sanos comiendo así, no sólo hay que tener disponible un montón de comida de distintos tipos de distintas partes del mundo (lo cuál no tiene ningún put* sentido), sino que además tienes que ser casi matemático para calcular como maximizar la poca absorción.

Además hay 6 nutrientes que las plantas simplemente no tienen. O sea que a menos que seas un herbívoro que no necesita estos componentes de las plantas, te mueres.

Estamos hablando de vitamina b12, creatina, carnosina, DHA, 1 de los 2 tipos de hierro y taurina.

Seguir dietas vegetarianas y veganas me dio que pensar cómo de natural podía ser algo en el que tuviera que combinar alimentos de cierta manera y además que me tuviera que suplementar.

En una dieta carnívora no hace falta ni suplementar ni combinar de cierta manera. Es tan intuitivo como simplemente comer de distintas partes del animal.

Pata 2. Sentido común

O sea que cuando intenté ser vegano sin morir en el intento, tal vez si que hubiera muerto si hubiera estado en el hábitat natural del ser humano.

¿Os acordáis de «la pata del sentido común»? ¿que tipo de dieta es un protocolo en el que te morirías por deficiencias en la naturaleza?

Todos los veganos que conozco en persona tienen acceso a todo tipo de comida de todo el mundo casi las 24 horas del día. En cambio, también hay veganos que lo son por obligación. De países pobres sin acceso a comida y la poca que pueden comer es de origen vegetal.

¿Qué les pasa? que están todos malnutridos.

Al otro lado de la moneda tenemos montones de tribus indígenas que comen exclusivamente carne. ¿Hay malnutrición? al contrario. Cero riesgos de ataques al corazón y salud de hierro (literalmente, porque la carne tiene mucho hierro).

El explorador Ártico Vilhjalmur Stefansson vivió con y como los Inuit durante más de 5 años. Comiendo sólo carne y agua. Nada más. Cuando volvió, tenía una salud de hierro, y el canadiense no fue la excepción.

¿Cómo puede ser que los Masai, los Samburu o los Inuit tengan esta salud de hierro? Debe ser por todo el hierro llamado «hemo» que se meten de los animales que las plantas no tienen.

Si me estáis siguiendo en esta «investigación carnívora» ya vimos lo buenas que son las grasas saturadas (#189). Indispensable para que nuestro cuerpo y mente funcione correctamente.

Que se lo digan a todas esas tribus.

Si en mi dieta vegana no me hubiera suplementado por un montón de deficiencias: de grasas saturadas, de colesterol, de vitamina B12, zinc… ¿qué le hubiera pasado a mi salud?

Repito, ¿es una dieta que me tengo que suplementar correctamente (y constantemente) para estar vivo, algo sano y natural para mi especie?

Pata 3. Experiencia

En cambio, con la dieta carnívora no me he tenido que suplementar para nada.

Tanto las inflamaciones continuas como los bajos niveles de energía eran cosas que había aceptado como algo más bien normal en los últimos años. O el sueño que me venía después de cada comida. O el tener hambre constantemente y nunca estar del todo saciado. O levantarme por las noches sobre las 4-5 sin poder dormir por ningún motivo aparente.

Fue hacer el paso de ir a la carnívora que mi cuerpo me transmitió al instante que algo iba bien.

Os expandiré más en mi experiencia, opinión y ciencia de la dieta carnívora.

Carencias nutricionales de la dieta vegana

Mirándolo en perspectiva, seguramente tenía ciertas deficiencias nutricionales en las dietas vegetarians y veganas que seguía. Y no os engañéis porque sí me hacía análisis de sangre.

Análisis de sangre que aunque salían bien, no daban a entender mi auténtica salud. Me explico.

Hierro «hemo»

Pensad en el hierro.

La carne es rica en hierro y las mujeres acostumbran a ser aún más deficientes en hierro que los hombres. Casualmente las mujeres consumen 50% menos carne roja que los hombres. ¿Qué alimento tiene mucho hierro? la carne roja.

«Pero un momento Pau, hay plantas que ricas en hierro». Totalmente, pero esto no significa que sean un hierro biodisponible. Utilizable.

Puede ocurrir que en las analíticas nos salga que tenemos buena cantidad de hierro pero que nuestro cuerpo «se lo guarde» y no pueda acceder a su utilización.

¿Cómo puede ser? pues porque las plantas tiene antinutrientes como los polifenoles y oxalatos que evitan que el cuerpo pueda transportar correctamente este hierro. Literalmente nos secuestra el hierro.

Encontramos a estos guerrilleros secuestradores en grandes cantidades en alimentos como los arándanos, el té, el chocolate, las espinacas…

Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque el hierro no sólo nos ayuda a no sentirnos cansados, pero está involucrado en muchísimas funciones de nuestro cuerpo.

Un estudio miró a mujeres que tenían deficiencia de hierro y analizaron qué pasó con su inteligencia.

En el gráfico del análisis se ve una mejora importante de las mujeres que tuvieron (y pudieron usar bien) ese hierro de más. Básicamente se volvieron más inteligentes. Tal cuál os lo digo.

Hay mucha menos concentración de minerales como el zinc, el hierro y el cobre en alimentos basados en plantas, que no en animales.

Pero no es sólo la concentración, pero también su forma.

Por ejemplo el tipo de hierro que se obtiene de las plantas (hierro no hemo) no es el mismo que el que hay en los animales. Se absorbe mucho mejor el de los animales (hierro hemo), en cambio el de las plantas nuestro cuerpo no sabe mucho qué hacer con él.

Y el hierro es importantísimo no sólo para el funcionamiento del cuerpo como tal, pero también para sentirnos bien. Necesitamo hierro para crear dopamina: esa hormona que nos hace sentir felices.

De nuevo, si tenemos que suplementar una dieta, no es un muy buen indicador de que sea sana… y muchos pacientes tiene efectos secundarios con los suplementos de hierro.

La carne roja es la mejor fuente de hierro que existe porque contiene una proteína llamada mioglobina, que es la que le da color a la carne. No es la sangre la que da color, sino esta proteína.

Por esto la carne blanca se llama blanca. Porque es blanca. ¿Por qué? porque tiene poca mioglobina.

Creatina

Pero el hierro hemo no es el único que se asocia a una buena inteligencia, también lo es la creatina. Y adivinad que:

La creatina no se encuentra en el reino vegetal.

La creatina mejora la inteligencia, la memoria, como se ha demostrado ya en varios de los miles de estudios que hay sobre la creatina.

¿Sabéis quien es deficiente en creatina? Los veganos que no se suplementan con ella claro. Yo era uno de ellos y esta era un nutriente al que le ponía importancia para ser más fuerte en el gimnasio.

La opción era: o suplemento o animales, porque como digo, sólo la podemos obtener de animales. Pensad que en 1kg de carne hay entre 4-5 gramos de creatina.

Vitamina B12

Pasamos a la carencia más obvia: la de la vitamina B12.

Ya sabéis que hago de mamá pájaro. Investigo, pruebo y divulgo para después dar masticadas mis conclusiones y que las podáis desechar, abrazar o profundizar más.

Esta es mi excusa para aprender de todo lo que me interesa, y para poner las cosas en perspectiva siempre busco información «de los dos bandos».

El caso de la vitamina B12 es interesante porque había leído algunos veganos que comentaban una supuesta producción de bacterias en el colon que producían vitamina B12 o algo así, pero esto es básicamente mentira. Así de claro.

Incluso si hubiera bacterias en el colon produciendo B12, resulta que no es allí donde se absorbe en el intestino así que lo sacaríamos por el culete.

Sería distinto en una dieta vegetariana donde sí que se puede obtener B12, pero en la vegana es imposible estar sano a menos que haya una suplementación extremadamente curada para que no haya deficiencias.

Y si no puedes obtener los micronutrientes de la única fuente de la que has decidido comer… esto ya debería ser un bandera roja en el mar de tu nutrición y de la naturaleza del ser humano.

Todos los veganos y vegetarianos saben que de lo primero que se tienen que preocupar en sus requerimientos dietéticos es de la vitamina b12. Y aún así, aún sabiéndolo todo el mundo, un estudio reveló que más de la mitad de los vegetarianos y veganos son deficientes en esta vitamina.

Y no penséis ni por un momento que esto no tiene problemas importantes.

Un análisis señalaba que esta falta de B12 está asociada a peor inteligencia, incrementa el riesgo de demencia, a como funciona nuestro cerebro.

Omega 3 y omega 6

Vamos a uno menos obvio. El Omega 3.

Lo interesante es que cuando llegamos a las grasas poliinsaturadas como los omega 3, omega 6… el tipo de estructura que tienen es porque tienen una ligera inclinación al oxidativo estrés.

Como yo y mis niveles de energía cuando decidí ser vegano… me «oxidaba» de energía.

Si estas grasas se oxidan antes de que las consumamos pueden causar estrés oxidativo en el riñón que nos llevan a problemas problemas rollo resistencia a la insulina.

De hecho son el tipo de grasas oxidadas que tienen la mayoría de aceites vegetales, pero lo bonito de los alimentos animales en este sentido es que esta oxidación ocurre cuando la carne se vuelve rancia. Y que por lo tanto ni de coña nos la comeríamos.

O sea que si obtenemos estos omegas esenciales de carne fresca, sabemos que no están oxidados. Al contrario que nuestra información sobre nutrición.

Si obtenemos estas fuentes de plantas, tenemos muchas más posibilidades de que estén oxidadas porque los omegas se oxidan en cuestión de días. Esto explicaría porque hay tantos estudios que nos dicen lo malo que son los aceites vegetales.

No sólo esto pero si obtenemos algo de Omega 3 hay muy poca conversión a DHA.

Si lo comparamos con el consumo de pescado (un animal), absorbemos ese DHA de una forma mucho más eficiente.

El DHA es importantísimo para nuestra salud. Lo necesitamos constantemente y sí se encuentra en abundancia en las carnes. Por esto necesitamos volver a hacer uso del sentido común.

¿Creéis que nuestros ancestros comían semillas de chía cada maldito día?

Me atrevo a decir que los míos ni las llegaron a comer nunca.

No podemos girar la cabeza sabiendo que adultos y niños vegetarianos son deficientes en estos nutrientes y esto tiene consecuencias terribles porque les afecta a lo largo de toda su vida.

Afecta a su inteligencia, a su crecimiento.

Había un estudio que se hizo en Ecuador que vio las ventajas que tuvo darles sólo 1 huevo al día a los niños. Reducción de la obesidad en un 74% (que no es poco). Algo directamente relacionado con un buen crecimiento.

Razones para NO ser vegano

No sé si hasta ahora he explicado suficientes los motivos y carencias nutricionales que me llevaron a dejar de ser vegano.

Podríamos indagar en un debate más subjetivo sobre los animales, el medio ambiente y la ética, pero he intentado ser imparcial en cuanto a los datos, porque los datos están allí y cómo diría Ben Shapiro:

Indaguemos aunque sea un poquito más en las razones, sobretodo de salud, de las falacias nutricionales que afirman que una dieta vegana es superior a una carnívora.

Exceso de fibra

Por ejemplo, la fibra.

No sé si a alguien la ha pasado, que habéis ido unos días duros de estómago, sin poder ir al baño, y empezáis a comer fibra y más fibra. Ahí el «salchichón fecal» termina saliendo con dolores. Encima su tamaño es más grande que nuestro futuro.

Cuando miramos a la literatura científica no hay ninguna evidencia que diga que la fibra es necesaria para salud intestinal. Ni siquiera que es el mejor tratamiento para estreñimiento.

No sé si algunos habéis escuchado sobre el síndrome de malabsorción. Afecta de distintas maneras pero a modo de resumen, si comemos algo que nuestro cuerpo por algún motivo no lo digiere en el intestino, entonces termina moviéndose hasta el colon.

Ahí los bichitos que forman nuestra microbiota que fermentarán esta comida. En el proceso crearán gases que asociamos esto a hinchazón y otros síntomas.

Bien… esta es la manera exacta en cómo funciona la fibra.

Es un carbohidrato que no se puede digerir. Cuando nos la comemos, suda completamente de los intestinos. Se va al colon y cuando se fermenta, producimos gas y nos hinchamos. Bastantes estudios la están empezando a asociar también a estreñimiento.

No sólo lo dicen los estudios pero también mi experiencia.

Como digo por el hecho de ser vegano terminas con un montón de visitas al baño durante el día, y esos amigos no tienen muy buena pinta.

Por cierto, cada vez que vamos al baño son 8-10 litros de agua… ahí lo dejo.

Con el tema de la fibra fue de lo que fui más escéptico porque pensaba que era totalmente necesaria. Así que, ¿qué pasa si no comemos nada de fibra? Que al fin y al cabo es lo que he hecho yo en las últimas semanas.

El primer par de semanas en una dieta de sólo carne, hay bastante diarrea porque el colon se está adaptando. Volviendo a los orígenes. A partir de allí, una caquita perfecta al día. Es increíble.

Claro, a parte de mi experiencia, miré qué ciencia. Pues bien, sólo ha habido un estudio experimental que mirara los síntomas del estreñimiento y comparara dietas altas y bajas en fibra. El nombre del paper es literalmente:

«Detener o reducir la ingesta de fibra dietética reduce el estreñimiento y sus síntomas asociados.»

Así que ya podemos imaginar lo que concluyeron… pero no vamos a ser hipócritas. Este es sólo un estudio. Y no hay más… A ver si aprietan el acelerador, pero entiendo que después de tantos años creyéndonos lo mismo, lo normal es que ni nos pase por la cabeza que una verdad que siempre hemos dado por válida sea errónea.

Yo el primero.

Tenemos la ciencia, la experiencia, ¿y el sentido común de la fibra? mirad. Tener estreñimiento es básicamente querer empujar algo por un agujero pequeño. ¿Tiene sentido hacer las heces más grandes para empujar con más fuerza por ese agujero?

Pero, ¿y los otros beneficios de la fibra? porque la tía también lleva a la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y este tipo de cosas que alimentan a las células de nuestro colon… muy cierto.

Las producimos, los absorbimos, pero… después los convertimos en cetonas que es esa energía alternativa de la glucosa (carbohidratos), y que hemos utilizado como fuente de energía durante cientos de miles de años.

De hecho la dieta carnívora es una dieta cetogénica porque no consumimos carbohidratos y estamos siempre en cetosis.

Para que nos entendamos mejor, ¿para que quiero cetonas de la fibra si mi dieta sin fibra ya me las da? así me evito las partes malas de incorporarla en la dieta.

Proteína baja e incompleta

Lo que sí que se intenta incorporar es proteína en las dietas veganas, pero lo que muchos no saben es que la proteína de origen vegetal es menos biodisponible que la animal.

Es decir, se absorbe en menor medida que la carne porque la mayoría de vegetales no contienen todos los aminoácidos para que se incorporen en los tejidos del cuerpo. Para obtener todos los 9 aminoácidos esenciales en productos sólo veganos hay que comer:

Semillas de chía Espirulina Vamos a utilizar primero el sentido común. ¿Quien piensa que nuestros ancestros de las cavernas tenían accesos a estas comidas constantemente? Pero es verdad. No hace falta que sean estos alimentos específicamente, porque podemos obtener los aminoácidos esenciales con ciertas combinaciones. Por ejemplo: Alubias negras con arroz

Lentejas almendras …

Por otro lado tenemos la carne. Cualquier tipo de carne tiene todos los aminoácidos esenciales para los humanos.

Otra pista de la naturaleza.

Si son aminoácidos esenciales es precisamente porque son esenciales para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no puede producirlos y los necesitamos para vivir. Imaginad si son importantes.

Nuestros ancestros cavernícolas no eran matemáticos. Tampoco eran biólogos. No se preocupaban de combinar comidas para «obtener todos os aminoácidos». Sólo entendían de saciedad. De hambre. De ayuno.

Vamos. Que no hubiéramos llegado a 2023 si nuestros antepasados de las cavernas hubieran sido veganos.

Cuando trate el tema de la proteína en la dieta carnívora veremos que es más que probable que se hayan subestimado las cantidades diarias recomendadas.

Se consideró en su momento que necesitamos proteínas para «construir» pero no para respuestas enzimáticas del cuerpo.

Antinutrientes vegetales

Una de mis otras razones para no ser vegano, son los «antinutrientes» que aunque suene a un villano de una película de Marvel se ve claramente cuando lo ponemos en perspectiva.

Hay una razón por la que nuestro doctor nos dice que no podemos beber té si estamos tomando un suplemento de hierro. La razón es que tienen antinutrientes como los taninos. Cositas que interferirán con la absorción de los nutrientes.

Pero adivina qué… no sólo hay estos componentes en el té. También en la mayoría de plantas.

En las plantas tenemos componentes como lectinas, isotiocinatos, polifenoles o oxalatos que sabemos que están ahí como mecanismo de defensa de las plantas para causarnos daño.

Las plantas no se pueden defender así que tienen estos componentes químicos para que se pongan mal en las barrigas de los herbívoros y no quieran comer más de ellas.

Aunque haya una parte que puedan eliminarse cocinando, ni mucho menos se eliminan del todo, y las infravaloran.

Vi un doctor que hablaba de ellas y decía, es como si en vez de un vaso de veneno que te mataría, te voy dando el veneno gota a gota cada día para que no te des cuenta.

Lo digo tan convencido porque lo he vivido en mis propias carnes. Llevaba una inflamación de más de 1 año que no sabía de dónde venía, hasta que me pasé a la carnívora y en 3 días empezó a bajar de forma generalizada.

Mala absorción de nutrientes

Pero estos antinutrientes no sólo pueden causar inflamación, sino que también impiden que podamos ser eficientes con nuestra comida.

Por ejemplo se han hecho algunos estudios mirando a la absorción del zinc, y si combinamos un alimento como las ostras que son muy ricas en zinc y las combinas con (por ejemplo) alubias negras al mismo tiempo. ¿Qué sucede? pues que reducimos la absorción de este zinc a más del 50%.

O sea que en efecto estamos absorbiendo la mitad de lo que absorberíamos habitualmente.

Y si lo combinamos con tortillas de maíz la absorción es del 0%. O sea que es como si ese Zinc en las ostras no existiera.

De nuevo, no creo que nuestros ancestros supieron de combinaciones, biología y fueran con una hoja Excel para ver si llegaban a sus necesidades de micronutrientes diarias que les habían recomendado la Asociación de Salud de Hombres de las Cavernas.

No me imagino a un homo-sapiens que hace años que está usando el fuego y al que se le está expandiendo el cerebro, haciendo cálculos de los tipos de plantas, frutas y alimentos que tiene que tomar cuando ya no tendría abundancia de estos vegetales en primera instancia.

Sólo entendían lo que les nutría. Lo que les hacía sentir saciados después de un periodo de hambruna.

Hay que usar suplementación vegana

Mientras que la carne y órganos son abundantes en calorías, grasas (es decir, energía), minerales y vitaminas, ¿qué nos aporta la dieta vegana?

Es deficiente por si sola en 6 componentes que necesitamos para sobrevivir y funcionar correctamente.

Así que me vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de dieta se puede considerar natural si te tienes que suplementar para estar sano?

No se puede ser vegano sin morir en el intento

Después de haber experimentado 6 años en dietas sin (o con pocos) productos animales (vegetarianas y veganas) y ver las carencias nutricionales de la dieta vegana, mi conclusión es bastante directa.

¿Pueden los veganos tener una salud de hierro? no.

Me refiero a que no podemos estar sanos siendo veganos sin suplementos. No sin mirárselo mucho y calculando biodisponibilidades, absorciones y utilizando plantas y alimentos que nuestros antepasados no tenían en esa área geográfica o en esa estación.

Y creo que esto es suficiente indicador de que no estamos siguiendo los pasos por los que fuimos diseñados.

Éticamente más de lo mismo: seguir una dieta vegana sigue implicando miles de muertes de animales y la desertización de los suelos. Y a nivel nutrición también puedo ser redundante: