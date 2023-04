RÍO GRANDE: Inauguraron la Plaza de las Artes

Desde la organización contaron que la Plaza de las Artes, cuenta con “mesas de trabajo, tarima para realizar presentaciones y eventos de interés público entre otros mobiliarios urbanos, además, cuenta con un anfiteatro, paneles de exposición y nueva iluminación de led”. También suma 800 m2 de estacionamiento con adoquines con espacio para 33 lugares de estacionamiento y la intervención de veredas. En una puesta en escena, las y los estudiantes de la institución representaron un homenaje a los 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país.

En declaraciones a Prensa Legislativa, la legisladora Mónica Acosta recordó que la obra se inscribe dentro de un pedido de la comunidad educativa del Polivalente de Arte. “Es el trabajo territorial que realmente necesitamos como comunidad en cada una de las ciudades”. Asimismo entendió como “valor agregado” respecto de la concientización “sobre los 40 años de democracia. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad, como autoridades en este caso del Poder Legislativo, poder presenciar junto a los padres, estudiantes y autoridades” una realidad como esta.

Respecto de la presentación artística Acosta sostuvo que “genera mucha conciencia, para no olvidar ciertos valores -que como comunidad- tenemos que abrazar todos los días”. En este sentido refirió a “tener poder de decisión, no solamente detrás de lo que puede ser una elección, sino que tiene que ver con que no tenemos que olvidar jamás a quienes hoy no están en una familia, los que fueron víctimas de apropiaciones ilegales, los que todavía hay expedientes que son absolutamente secretos y que no fueron abiertos para toda la República Argentina”, cerró.

En tanto, el titular de la bancada de la UCR en la Legislatura, Federico Sciurano, recordó “el tiempo que ha llevado y la expectativa que había de la comunidad, de poder contar con una obra de estas características”, en Río Gramde. Asi, ponderó que todo lo vinculado al sistema educativo fueguino y el arte y la cultura “es una forma en que los chicos pueden tener contención y pueden ir marcando su camino”.

Asi, sostuvo que este tipo de gestiones “motivan y dan mucha alegría” y resaltó poder acompañar a las autoridades provinciales y educativas. Respecto de la intervención de la Ministra de Educación, en relación a los 40 años de la recuperación de la democracia, Sciurano agregó que “a todos nos conmueve trabajar, día a día, para defender el sistema democrático que es lo mejor que nos puede pasar como sociedad”, cerró.

Participaron de la inauguración, el titular del Poder Ejecutivo, prof. Gustavo Melella y las legisladoras Myriam Martínez, Andrea Freites (FdT-PJ) y Mónica Acosta (FORJA) y los legisladores Federico Sciurano (UCR) y Federico Greve (FORJA). Asimismo, lo hicieron autoridades de la comunidad educativa del Polivalente de Arte encabezado por su titular, prof. Jorge Caliva, equipo docente y alumnos junto a referentes barriales.