PARA FEDERICO GREVE EL PRO INICIÓ SU CAMPAÑA “ENSUCIANDO, DESPRESTIGIANDO Y MINTIENDO”

El Legislador y presidente de FORJA Tierra del Fuego, Federico Greve, lamentó el inicio de una campaña sucia, de desprestigio, por parte del PRO, al salir al cruce de la denuncia presentada sobre supuestas irregularidades en el listado de aspirantes a viviendas, impulsada por el candidato a gobernador Tito Stefani.

“Así será la campaña que estará encarando el PRO, lamentablemente: desprestigiar, ensuciar y romper; pero sin una sola idea o propuesta hacia la comunidad”, criticó Greve.

“Lamento que haya comenzado la campaña sucia en esta elección. Sinceramente pensábamos que eran prácticas superadas por la dirigencia política. Pero tristemente comprobamos que cierta parte de la oposición lo único que tiene para mostrar justo en época de elecciones ante el electorado son denuncias disparatadas, ensuciar la gestión y bajar la campaña a niveles insospechados. Nada de presentar un proyecto, nada de aportar una idea, nada de trabajar en pos de mejorarle la vida al vecino y la vecina de Tierra del Fuego. Simplemente ensuciar”, enfatizó.

“En verdad creíamos que este tipo de cosas estaban desterradas en Tierra del Fuego, que todos habíamos aprendido de lamentables episodios que han sucedido en otras épocas de elecciones, pero este tipo de cosas demuestran que hay un sector que, al verse muy abajo en las encuestas, empieza a utilizar estas prácticas patéticas”, reiteró.

“Justo Stefani se presenta a hacer la denuncia, el candidato de la oposición. Es muy evidente el armado de una campaña sucia en época electoral” subrayó Greve.

En este sentido, Greve reclamó que “en su afán por desprestigiar la gestión de Melella no reparan en ensuciar a un organismo (IPVyH) que debe estar fuera de este tipo de chicanas políticas. Y sobre todo, en un tema tan sensible para los fueguinos y las fueguinas como es la vivienda. Con esto demuestran que su bajeza no tiene límite”.

Asimismo, recordó que hace algunos días, el candidato a vicegobernador del PRO Paulino Rossi “salió a plantear con mucha liviandad una denuncia mediática sobre supuestos más de mil ñoquis en el Gobierno de la provincia, faltándole el respeto a muchas familias fueguinas”.

“Rossi, que tiene el triste privilegio de ser el primer ñoqui de Tierra del Fuego, empleado municipal hace años adscripto en el Concejo Deliberante, habla de esa manera de muchas de las personas con las que compartió gestión, incluso en la gestión municipal de Gustavo Melella. Pero claro, está haciendo campaña”, insistió.

“En realidad, pensamos que si no contestamos estas cuestiones iban a comprender que la gente necesita escuchar proyectos, ideas, hablar de trabajo. Pero no lo pueden entender. Tampoco pueden entender que con ese tipo de denuncias, Stefani está ensuciando a trabajadores del IPVyH, y juegan con la necesidad de la gente de acceder a la vivienda propia”.

Respecto de la denuncia, Greve insistió que “será la Justicia la que tenga a partir de ahora la responsabilidad de investigar. Pero, desde el plano político, debo dejar en claro que lamentablemente el PRO ya inició su campaña sucia”.

“Seguramente en los próximos días, será nuevamente Paulino Rossi o algún integrante de la lista del PRO el que salga por los medios a seguir denunciando. Porque ese es su modo de hacer política. Sus referentes nacionales hacen lo mismo: apelan a lo más bajo, a lo más sórdido, a la mentira y a cualquier estrategia para conseguir un voto”, cerró Greve.