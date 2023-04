Otra sentada en la CPET de Rio Grande por continuidad de obras.

Rio Grande 19/04/2023.- Los alumnos de la CPET están realizando una sentada porque aun no pueden concurrir normalmente a clases a raíz de las obras que se siguen llevando a cabo en el establecimiento. Faltan puertas, calefacción en algunas aulas y otras no tienen ventilación.

Los alumnos señalaron a este medio que hay cursos que no tienen luz, aunque otros funcionan normalmente, ha cursos que no tienen puertas, otros no tienen ventilación y otros que no tienen calefacción.

La sentada se extenderá hasta las 12 y se vivieron momentos de tensión cuando los alumnos le recriminaron al director que decían una cosa y la realidad mostraba otra.

Los docentes y algunos directivos apoyan estas medidas desde el comienzo, la semana pasada cuando informábamos que las actividades del taller estaban suspendidas hasta nuevo aviso.