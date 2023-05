Oscar Luján Fappiano : Falleció hoy un gran fiscal, experimentado y de amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Una lamentable perdida para la Justicia de Tierra es el fallecimiento acaecido hoy del Fiscal Mayor, Dr. Oscar Fappiano, su extensa trayectoria y su trabajo en defensa de los derechos humanos, hablan por si solo de la dedicación y experiencia en su profesión.

Abogado (Universidad Nacional de la Plata). Ex Procurador General de la Provincia de Formosa (Argentina). Ex Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Ex Procurador General de la Nación (Argentina). Ex profesor adjunto de “Derechos Humanos y Garantías Internacionales” (Universidad Nacional de Buenos Aires). Profesor de Derechos Humanos en la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial (Universidad Austral). Ex profesor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica) para su programa “Derechos Humanos y Fuerzas Militares y Policiales”.

Miembro del Comité Académico de la Escuela de Graduados -especialidad en ciencias penales- (Universidad Kennedy). Director Académico del curso internacional sobre “Derechos Humanos en América Latina y el Caribe” (Universidad C.A.E.C.E.). Ex miembro y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actual Fiscal ante el Suprior Tribunal de Justicia de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur (Argentina).

El Dr, Ernesto Loffler en dialogo con este medio lamentó mucho esta gran perdida y destacó el gran aporte que realizo a la justicia fueguina. Fappiano tenia 88 años.