Nueva marcha de inquilinos auto convocados a Casa de Gobierno por reclamo de emergencia habitacional.

Una vez mas los inquilinos auto convocados se movilizan a Casa de Gobierno para reclamar por viviendas, o alquileres accesibles en la ciudad de Ushuaia.

Esta no es la primer vez, que los inquilinos e movilizan por esta situación de falta de viviendas en la capital fueguina, donde además, los precios de los alquileres son inalcanzables e incluso no se realizan los descuentos a residentes, en particular cando se trata de alquileres transitorios.

Hoy a las 11 hs las personas que están pasando por esta situación, y no han tenido respuesta de ningún ente estatal vuelven a movilizarse a la Casa de Gobierno para hacer oír su reclamo y poner en agenda un problema que cada día que pasa se agrava mas.

Erika una de las pronas que esta participando de esa movilización sostuvo que «Estamos peleando la emergencia habitacional, venimos del acampe del Pipo, y estamos esperando la respuesta a las tercera nota y tampoco nos reciben, hay gente que no le renuevan el contrato y queda en la calle. Además los refugios en los que andamos de un lado a otro y tienen muchas falencias»

La mujer dijo que hay mucho que no esta porque trabaja, ni todos los que están pasando por esta situación y están en la calle, muchos con problemas porque los han visto en las movilizaciones. Si no nos dan una solución vamos a acampar en la puerta de casa de gobierno».

Erika hace 5 años que esta pasando por esta situación, hay 10 familias en un alojamiento, hay presos que tienen salida transitoria y también van ahí, personas con problemas de alcoholismo, esta todo mal».

Finalmente sostuvo que «de ultima que nos den un pedazo de tierra y después vemos como lo solucionamos y cada vez es peor, porque pasan los gobiernos y cada vez es peor la situación».

Hoy en Ushuaia si pagas el alquiler o comes, una familia que queda en la calle, otro que duerme en un lavadero y así muchos, remarcó.

Fuente: radio provincia