No nos gusta hablar con quien no tiene nada para decir o que habla mucho y no dice nada.

Rio Grande 19/04/2023.- Seguramente a algunos les llama la atención que este medio no publique cataratas de notas sobre los candidatos que se presentan en la provincia, más de 1100, para cubrir 39 cargos legislativos, la razón es muy simple, el 75% de quienes hoy tienen todas las soluciones a la problemática de los fueguinos, no aparecieron durante 4 años.

Para nosotros, la elección es muy importante y es decisión de cada uno, muy personal, muy particular, y en mi caso entiendo que promocionar a quienes no han hecho nada siendo habitantes de esta provincia, difícilmente puedan cambiar algo, si el tema más complicado es el económico y ninguno de ellos ha mencionado el achique del gasto político.

Ninguno ha mencionado como va a reducir el ingreso de los funcionarios que algunos casos superan los 2 millones de pesos.

La mayoría no sabe cuál es la canasta básica de Tierra del Fuego, cuanto le cuesta vivir a una familia.

Nadie se planteó ni de casualidad que hacer y como con el Sub regimen de promoción industrial y el regimen de promoción en general. Solo saben que hay que defenderlo, pero no pueden explicarles a los ciudadanos cuales son los beneficios, que tenemos y los que hemos perdido.

Como si esto no fuera suficiente, tenemos a los traductores de candidatos nacionales que tampoco saben, por ejemplo, cual es el texto de la ley de coparticipación federal de impuestos y que es lo que les corresponde a las provincias y a la nación.

La cuestión geopolítica, es un tema de ciencia ficción para muchos, no saben porque el mundo mira a esta provincia porque China quiere hacer pie aquí a como dé lugar.

Todos hablan de la explotación y el valor agregado de los recursos naturales, se quemaron más de 12 mil hectáreas y ninguno dijo una palabra, se quemaron bosque y turbales, se perdieron millones de pesos y no lo mencionaron.

Todos y cada uno de los problemas que ahora aparecen no son nuevos, tienen años sin solucionarse y todos quienes se presentan son de aquí, han vivido aquí desde que esto es provincia, ¿porque no aportaron una idea?

Porque debería creer que ahora si lo van a hacer, después de 35 años casi que da vergüenza escuchar a algunos que van a cumplir más de 30 años en la legislatura presentarse de nuevo, y meter en la misma lista a la novia, los hermanos y media familia.

¿Desde cuando se votan sociedades anónimas?, porque deberíamos promocionar negocios familiares, acomodos o entradas por la ventana, armado de listas entre gallos y medianoche, acuerdos de cúpulas o contubernios por el estilo.

Todos los que hoy son pre candidatos han visto como esta provincia se ha derrumbado y no hicieron nada, asumieron en cargos y no hicieron nada, se fueron ricos y jamás mostraron una declaración jurada. Ningún gobernador paso por el juicio de residencia, espero que sepan de que se trata, y resulta que ahora todos están preocupados por los problemas de la gente, realmente es lamentable.

Si queres que tu sociedad mejore aportas, de la manera que sea, no apareces cada vez que hay una elección, no esperas que te inviten para la foto, vas y tiras las ideas, siempre digo “si vas a ayudar no lleves la cámara”

Por último, el problema de la vivienda, para casi todos empezó hace un mes, pero el déficit habitacional viene desde 1999, pasaron 6 gobernadores y la demanda sigue siendo de más de 30 mil viviendas en toda la provincia, ¿lo van a solucionar ahora?

Me quedó como para analizar los traductores de Javier Milei que no saben cómo hacer para que deje de decir que hay que desaparecer la Ley 19640, aunque lo repite constantemente, lo ha calificado de nefasto y perjudicial para los ciudadanos de bien, cosa que a mí me causa mucha gracia, porque si parecerse a este personaje es ser una persona de bien, me quedo como estoy.

Como verán hay muchas cosas y puedo seguir así todo el tiempo que quieran, si quieren saber a quién votar esperen que pasen por su casa y les expliquen sus propuestas y analicen, porque ir a la radio y decir lo queras es muy cómodo, pero ver la realidad en la calle es otra cosa, y muchos de estos pre candidatos no se bajan de la 4×4 hasta que no llegan a su casa.

Les dejo como inquietud, donde están las soluciones en infraestructura escolar, los profesionales médicos, la conectividad aérea en Rio Grande, el descuento del 21 % de IVA, la conectividad de internet, los sobreprecios de los vehículos, la remarcación descarada de precios de alimentos, la salida de la isla por Chile, o el cruce por aguas argentina, otro verso, los contratos basura de las electrónica, hoy semanales, las enfermedades profesionales, la falta de servicios como agua potable que se entrega en camiones en Ushuaia, gas por garrafas, todo esto es crónico, ¿nunca se les ocurrió que se podía hacer algo?, evidentemente no, porque todo sigue igual, entonces porque debería creer en lo que escucho cuando sé, porque lo vi, que jamás hicieron nada.

¿Por qué difundiríamos algo que no se puede fundamentar, que no tiene basamento técnico, ni científico, y menos político? Sino solo intereses personales para pasar a cobrar un buen sueldo, rodearse de asesores que no asesoran y funcionarios que no funcionan.

Les dejo la respuesta a ustedes.

Armando Cabral