Miriam Mora: «Hay que apoyar a nivel nacional, pero no a Alberto, nosotros queremos a Cristina»

La concejal Miriam Mora, pre candidata a la legislatura provincial sostuvo en declaraciones al programa «Desde las Bases», que no esta bien propuestas en esta campaña, la califico como rara y que lo fuerte empieza la semana que viene a la vez que se pregunto ¿Qué es lo fuerte?, creo que eso deberían ser las propuestas.

Muchas quedaron fuera de juego y otras quedaron colgadas del saco, vamos a ver cuanto tiempo mas va a durar esta integridad, es ganar por ganar, llegar por llegar. Lo que esta pasando es que cuando no se responde se genera una grieta entre la gente y el arco político.

En la ultima elección gano el voto en blanco con 27 mil votos, hay que militar el voto en blanco, como hacemos, en Rio Negro y Neuquén bajo el numero de votantes, hay lugares a los que no estamos llegando y tiene que ver con la política nacional, pero también tiene que ver con nuestras propias autonomías y tenemos que buscar nuestras propias soluciones, por eso nos postulamos.

Tenemos que acompañar a nivel nacional, por mas que no tenga la ficha de afiliación del peronismo, mis convicciones siguen siendo las mismas yo se que es un gobierno peronista el que nos va a sacar de todo esto, también pensamos en Alberto (Fernandez), pero no todos los peronismos nos representan, a mi el peronismo de Bertone no me representó.

Su peronismo Macrista no tiró abajo el departamental, el departamental, entonces tenemos que acompañar lo que viene a nivel nacional, no acompañamos a Alberto porque dijo, nosotros no vamos a pagar esta deuda porque es ilegal y la vamos a denunciar, y no la denunció y la estamos pagando con esta inflacion, que revienta y agujerea el bolsillo del trabajador, nos pusimos veinte pares de rodilleras para ir a pedir la extensión de la 19640 y nos mandaron a Kulfas, un verdugo de la 19640.

Hay un montón de situaciones, nosotros sabemos que es el peronismo el único que va a sacra de este poso al pais, pero sabemos que no es Alberto, la receta de Alberto nos enfermo, mas que curarnos, para mi es Cristina, la que realmente conduce el espacio, vamos a esperar, el viernes esta Cristina en Ferro, vamos a esperar que dice Cristina a ver quien va a ser, Wado (de Pedro), Axel, ( Kicillof), pero también la queremos a Cristina que hacemos en el espacio sin cristina?, se preguntó.

