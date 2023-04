Marcelo Ledezma «la remarcación de precios en Rio Grande es digna de una investigación»

Marcelo Ledesma responsable de la pagina «radio Victoria compra bien», explica en esta nota con el programa «desde las bases», porque dejó de cargar el portal con una catarata de datos sobre los precios en nuestra ciudad, la remarcación, la canasta básica, la canasta total, un trabajo que realizó todos los días por un mínimo de 4 hs menos los domingos, generando una base de datos que llegó a sumar 80 mil fotos.

Esta información le permitió, no solo comparar precios, sino realizar denuncias, no solo sobre aumentos excesivos.

La pagina estuvo 3 años en facebook hasta octubre de 2022 momento en el que por problemas de salud no pudo seguir y ahora hasta que no pueda superar esto no puede seguir con esa tarea, según explicó. Pero eso no quita que siga yendo a comprar y comparar los precios de hoy con las fotos que sacó hace un tiempo atrás.

Ledezma explica la inflación de septiembre y octubre del año pasado o la de abril de este años, con abril del año pasado.

Ledezma recorrió el ultimo viernes, los locales de DIARCO, LA ANONIMA; CARREFUR y LIMPOGAR y comparar el mismo producto en la misma góndola con un año de antigüedad .

Los números son estremecedores y esto es un resumen de una 300 fotos de un solo día

Ejemplos: En DIARGO el botellón de tomate COINCO de 910 grs el 25 de abril de 2022 costaba 15 pesos, hoy cuesta 532,27 pesos comprando por unidad.

Pañales Pumper tamaño M x 48 unidades costaba 861,15 pesos en abril de 2022, hoy cuesta 1700 pesos

Pañal Hugies 60 unidades costaba 1898,10 pesos, hoy 4711.40 pesos, el mismo pañal, la misma distribuidora, la misma góndola mismo mes de 2022.

Fideos favorita tallarín clásico, 49,55 pesos, hoy está 110 pesos

Arroz molino ala por un kilo, costaba 80 pesos, hoy cuesta 317,90 pesos, hasta aquí y solo con estos números queda claro que los sueldos van muy por debajo de la inflación, porque los precio superan ampliamente, y lo van a comprobar en el audio, el 100% de aumento y otras un poco mas, algunos productos superaron el 300%.

Carne envasada al vacío en Diarco Marca Rural, la mas barata que se puede conseguir, bife angosto costaba en abril de año pasado 950 pesos, hoy cuesta 2200 pesos.

Bondiola de cerdo costaba 617,70 pesos, hoy 1726,10 pesos, con un año de diferencia de abril de 2022 a abril de 2023, como todos los precios que brindan en este informe.

Pañales para adultos de 8 unidades costaba 297, 70 pesos, hoy salen 1245 pesos

Nesquik por dos kilos costaba 739,30 pesos, hoy sale 1787,19 pesos. en Diarco la góndola de aceites estaba vacía, solo quedaban las primeras marcas con botellones de dos litros.

Leche marca CARREFUR, la mas barata, el año pasado 95 pesos, hoy esta 219 pesos

Media docena de huevos, el año pasado costaba 129 pesos, hoy la docena cuesta 822. Ledezma niega que la inflación sea del 7,7%, «yo puedo decir en mi ciudad como es ni el 7,7 % el mes pasado, ni el el 100 % en 2022, y esto varia todos los días».

Esta herramienta, según explica Ledezma, no existía antes, no hay buscadores de precios diarios, sin embargo a pesar de habérselo ofrecido a dirigentes políticos, sindicalistas u otras organizaciones, nadie quiso tratar el tema, nadie se expresó al respecto, no hicieron nada. Tienen un archivo de 80 mil fotos con precios comparados de los últimos años,

Esto permite, agregó que el vecino tenga opción de compra en los lugres donde están los mejores precios. Hemos logrado que comercios que en un mismo producto tenían una diferencia abismal de precios, en una semana bajaran esos precios, la grasa picada del año 2020, que apareció en un noticiero nacional para que nos dieran bolilla, y se denuncio porque la carne picada era parte del programa nacional de precios cuidados, 282 pesos costaba.

Este no es un dato menor, según lo que puedo constatar Ledezma, los locales mayoristas aumentan los precios entre 5 y 7 pesos todos los días y los modifican los lunes con las ofertas.

El 25 de abril del año pasado en La Anónima el vacío marca Best, costaba 879 pesos el kilo, hoy cuesta 2919,90 pesos.

El asado sin hueso, el kilo, 847 pesos, hoy 2294,90 pesos.

La pagina de Marcelo Ledezma llego a tener 4 millones de personas alcanzadas en 28 días.

Pata muslo en Diarco marca Tres Arroyos costaba 244, hoy 740,95 pesos,

Consultado sobre quien se lleva la mayor parte de esta ganancia Ledezma sostuvo que son los supermercados, en mi ciudad son los supermercados

La media res de vaca hoy en Buenos Aires cuesta 1150 pesos el kilo, 1700 pesos cuesta acá, en Trevelin 1200 pesos, como llega a Rio Grande a 1700 pesos, se preguntó.

Para porder darle leche a dos niños en una familia hoy se necesitan 22.000 pesos mensuales, es decir el 10 % de un sueldo de 200 mil pesos.

N de la R: los datos aportado por Marcelo Ledezma, confirman que la inflacion acumulada que dio a conocer este medio es de mas de 400 % en muchos casos, cuando dijimos que era del 425 %.

Fuente: Desde las bases.