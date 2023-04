Llega Milei el admirador de Margaret Tatcher, Domingo Cavallo y Carlos Menem.

¿Hay que hablar pero no tanto?, de este personaje de cuestiona la casta política para llegar a la política, este es el mismo que apoya la libre portación de armas, que habla de argentinos de bien cuando se refiere a sus seguidores, convirtiéndose en sectario y excluyente.

Javier Milei es la derecha tan temida para algunos y pareciera que no tanto para otros, lo cierto es que sigue subiendo en las encuestas y esto es producto de una sola cosa. Los que nos trajeron hasta aqui.

El listado de razones para que la derecha avance se debe a la falta de seguridad.

El narcotrafico.

El populismo

La pseudo izquierda enriquecida hasta el escandalo.

La pobreza,

La inflacion.

la devaluacion del peso.

Los funcionarios ricos y el pueblo pobre.

La política exterior que solo nos relaciona solo con paises gobernados por dictadores, como Maduro en Venezuela, Cuba, Perú, o China.

Lo cierto es que sus dichos están en todos los medios y nadie se hace cargo, y si llega a la presidencia, sabrán de que se trata la derecha en el poder, la derecha anti derechos, la derecha de la mano dura, la derecha que admira a los militares, la verdadera derecha a la que no le importa caminar sobre un rio de cabezas aplastadas.

para los que están preocupados ya es tarde, para los que cuestionan la derecha de Bulrich y se distrajeron pensando que este «loquito», no llegaba también, para los hipócritas que creen que hay mas derechas que otras y para todos los que se dicen socialistas o de izquierda y son mas de los mismo.

Que este psicótico, misógino, anti derechos este en la carrera presidencial un dislate absoluto y se lo debemos a quienes han «gobernado» hasta ahora, solo en beneficio propio, habiendo empobrecido como nuca a este pais, cerrando toda posibilidad de política exterior, de comercio exterior, de cualquier vestigio de mejoramiento de la calidad de vida, del abandono absoluto de la salud, la educación y la seguridad. Esto no justifica para nada y de ninguna manera que Milei pueda se r candidato a presidente, pero hay casi tres generaciones que han crecido en medio de un relato, casi tres generaciones de jóvenes, que no estudian, no trabajan, no pueden comprender lo que leen y esos son las presas fáciles de este tipo de política.

Los que en Tierra del Fuego tratan de ablandar lo que dice MIlei, no se preocupen que ya todos los entendieron, lo que nos preocupa es que aun así, muchos seguramente lo votaran creyendo que solo son cosas que se le ocurren en el momento, pues no, es así como piensa.