Hasta tanto se realice el estudio de mercado Concejales analizan la posibilidad de entregar licencias provisorias a chóferes de remises y taxis

Este lunes por la mañana, el Cuerpo de Concejales recibió a chóferes de remises auxiliares por el reclamo para que se entreguen más licencias para atender a la demanda hoy existente en la ciudad. De la reunión que se realizó en la sala de Comisiones de la casa legislativa participaron el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, Miriam Mora, Javier Calisaya, Diego Lassalle, Pablo Llancapani, Hugo Martínez y Cintia Susñar, además de los chóferes de remises.

Tras el encuentro, el concejal Calisaya, autor del proyecto, manifestó que “necesitamos ir avanzando luego de varias reuniones de este asunto, necesitamos que se vayan cumpliendo los compromisos, hace diez días se fueron con el compromiso de que se iban a reunir con el Ejecutivo, pero al día de hoy no tenemos respuesta de nada, entonces los chóferes se manifestaron afuera del Concejo Deliberante porque entienden que no hay avancen en la discusión”, planteó el edil.

Asimismo dijo que “el problema existe, la necesidad existe, el tema es que no le podemos dar otra vuelta al asunto que no sea resolverlo, empezar a tomar decisiones, hoy la propuesta presentada en el proyecto de ordenanza habla de la entrega de 60 licencias para el servicio en general, 30 para chóferes de remises y 30 para chóferes de taxis, nosotros creemos que de manera provisoria, hasta que este el estudio de mercado, estudio que puede tener una demora de seis meses o un año o más, pero lo que no puede hacer este estudio ser el argumento para trabar la discusión de un asunto que viene siendo una necesidad”, explicó el edil. Calisaya señaló que “los chóferes se llevaron el compromiso de una parte de los ediles de estudiar la posibilidad de que, si no avanza con el estudio de mercado, se pueda entregar de manera provisoria una determinada cantidad de licencias a la espera del resultado de ese estudio de mercado”.