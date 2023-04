Fundación Red de Acción Política – Sciurano fue invitado a participar de un Simposio en la Universidad de Cambridge

En este contexto Sciurano mantuvo una reunión y compartió con referentes del Centro de Veteranos de Malvinas de Río Grande y Ushuaia la invitación que le hizo la organización Red de Acción Política tras ser invitado a participar de un Simposio en el Reino Unido. “Son oportunidades muy valiosas, pero no podría hacerlo sin el consentimiento de los Veteranos”, afirmó el legislador. Cabe destacarse que el viaje no implica gastos para el Estado provincial.



El vicepresidente del Centro de Veteranos de Río Grande Alberto Ante expresó tras la visita de Sciurano que “recibimos una nota de Federico contándonos acerca del viaje y nos reunimos con él para hablar sobre este y otros temas”.



“Entendemos lo que significa poder asistir, y en ese sentido lo vemos como algo constructivo e incluso nos parece interesante que lo presenten como legislador de la provincia de Tierra del Fuego, provincia a la que pertenecen las Islas Malvinas”, aseguró el veterano, al mismo tiempo que dijo que “le deseamos éxito porque sabemos lo que significa la oportunidad. La Causa Malvinas no se soluciona con ganas nada más sino con experiencia y conocimiento de todo tipo. Las gestiones y el aprendizaje suman”.



“Le deseamos éxitos. Hemos aprendido mucho y no mezclamos la causa con este tipo de situaciones. La Causa Malvinas nos necesita todos, unidos por la soberanía”, aseguró.



Por su parte, Sciurano expresó que «hace muchos años formo parte de la Fundación RAP que es una organización muy valiosa en términos de dirigentes y generación de acciones. De hecho, he participado de otras capacitaciones, por ejemplo, en Stanford, en Harvard y en la Universidad de Washington». Acerca del destino expresó que «para concretar el viaje lo consulté con los Veteranos, por lo que el destino implica».



En este sentido «envié una nota y hablé con los veteranos de Ushuaia y de Río Grande contándoles de la invitación al Simposio en Cambridge, ya que sin su consentimiento de ninguna manera era un viaje a realizar. Ellos estuvieron de acuerdo, entendiendo que el relacionamiento y la capacitación lo ameritan».