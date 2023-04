FAMILIAS RIOGRANDENSES DESTACARON EL PROGRAMA MUNICIPAL 1000 DÍAS

El Municipio de Río Grande presentó el Programa Municipal 1000 Días. El mismo busca cuidar, educar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de construir una ciudad más sana a través de políticas integrales de salud, sociales y de género para cada niña y niño riograndense.

Al respecto, María, una vecina de Río Grande, expresó que “es un trabajo muy lindo porque los equipos que están entregando son una gran ayuda para las mamás que están solas o que no tienen trabajo”. En ese marco, sostuvo que “el Municipio nos acompaña desde que uno se contacta para pedir información y acceder a las ayudas”.

Por su parte, Jorgelina Beatriz González, otra vecina de nuestra ciudad, destacó que “me parece perfecto lo que hace el Municipio para las madres, en mi caso, desde que estoy embarazada fui a todos los talleres de Casa de María”. Luego, explicó que “fui a la Secretaría de la Mujer y me inscribí al Programa Cobijar que me dieron un bolso para cuando naciera”. Por ello, “animo a otras mamás a que se sumen, es una ayuda que nos beneficia a todas y a nuestros hijos para su crecimiento y desarrollo”.

Finalmente, Marcela Alejandra Arias expresó que “estoy muy agradecida porque no esperaba todo lo que nos brindan, principalmente el acompañamiento”. En ese sentido, señaló que “cuando me enteré que esperaba mellizos, en el Centro de la Mujer me entregaron bolsitos, participé de cursos y me brindaron turnos médicos. Por eso agradezco todo lo que están haciendo por las mujeres y por los niños”.