Elecciones 2023: Algunos comenzaron la campaña, pero no hay propuestas y hablar mal del otro es lo común.

Rio Grande 03/04/2023.- Nada cambia todo se transforma, y la transformación no se ha dado en esta campaña política con vistas a las elecciones del 14 de mayo. Sin propuestas y poniendo al oponente como centro de las criticas es todo lo que hemos escuchado. Expresiones de deseo, “vería con agrado” o promesas irrealizables, no hay proyecto no hay plan, ni planificación, ni estadísticas, ni alternativas de matriz productiva, ni generación de empleo, freno a la inflación, depreciación del peso y podríamos seguir una semana. Mucho gre gre, para decir Gregorio.

Es casi todo un “vería con agrado”, o “expresiones de deseo”, sin nada puntual, claro, o creíble, hay especialistas en todo, pero creíbles en poco, los que llevamos más de 30 años en esta provincia, estamos volviendo a escuchar los mismos slogans de campaña que se utilizaban en 1990. Algunos que se acordaron ahora de los barrios marginales de Ushuaia, la falta de viviendas, la falta de empleo, los problemas de la educación, pero aun habiendo ocupado cargos públicos desde hace años, jamás aportaron una idea para solucionarlos.

Algunos fueron gobernadores y no los solucionaron, pero también hubo, concejales, legisladores y una pléyade de funcionarios de los que no conocemos su vos.

Porque deberíamos creer que ahora lo pueden solucionar, porque deberíamos confiar en quien ya nos estafó, políticamente hablando, como se pude hablar de ajuste del gasto político si aceptas un cargo como el de vice intendente que lo aumenta.

La verdad es raro, muy raro que se denuncie a algunos por no vivir en Ushuaia, cuando hay electos de Rio Grande que trabajan para la capital de la provincia, como Eugenia Duré, Rosana Bertone, Fabiana Rios o Jorge Garramuño quien asumió públicamente que no había votado en la Constituyente de Ushuaia el cargo de vice intendente y ahora se postula al cargo, ¿Qué diría su padre?

Vuelve una vez más Liliana Fadul, nacida y criada en Ushuaia, que sale a caminar un mes antes de las elecciones, y no menciona los barrios pobres, marginales o de la periferia, porque eso no tiene solución, pero aun estando fuera de la gestión, nunca planteo nada de lo que ahora cuestiona.

Tuvimos también al nunca bien ponderado concejal Walter Abregú intentando competir por la municipalidad de Rio Grande, contra quien lo llevó al concejo, y al no mover el amperímetro terminó desapareciendo en un mar de candidatos a cargos legislativos, más de 600, y aparecen otros que han vivido toda su vida aquí y no han propuesto una sola solución a los problemas de la gente.

Y, como no faltaba nada, llegaron los libertarios, o La Libertad Avanza, el partido derechoso de Javier Milei, proponiendo la libre portación de armas, negacionista sobre los desaparecidos, amenazando con prohibir la Ley de Educación Sexual Integral, la ley de aborto libre, seguro y gratuito y todo tipo de derechos, como el de huelga, donde una de las patas de la mesa es la iglesia evangélica y la famosa frase sectaria y excluyente, “nosotros los argentinos de bien”, cuando nos consta que no es así. Reitero 34 años en la isla, algunos de los que se postulan por ese partido no habían nacido en ese momento.

Se puede hacer política provincial sin ver el desastre que es la nacional, se puede desconocer la inflación del 104,3%, la pérdida del valor adquisitivo del peso argentino.

Hoy con el billete de mayor valor, 1000 pesos, no se puede comprar nada, se puede ignorar un dólar a 395 pesos según cerró hoy, como se hace para dejar de depender de la coparticipación federal discrecional según el color político del que asuma, transferencias y “ayudas” de todo tipo, de las cuales no conocemos el destino.

Todos estos problemas no son de hoy, tienen décadas, y eso de “no lo cuento para que no me copien”, es tan básico que hasta da cosita la desembozada forma en que le toman el pelo a la gente, la ilusionan y no pueden dar una sola certeza, ni hablar de los que propalan este discurso vacío de contenido.

Y por último esto de echarle la culpa al otro, defenestrarlo de manera literal, destruirlo y zapatear sobre el árbol caído, como si esa fuera la aclaración a todas las dudas que nos genera esta campaña comenzada hoy.

Conclusión, no hay ideas, no hay propuestas, no hay plan, no hay proyecciones, estadísticas, proyectos factibles, desarrollos como el de las energías renovables, mareomotriz, eólica o solar, no hay matriz económica alternativa, todo, hasta hoy, es mera expresión de deseo en un mar de incertidumbre y donde un trabajador, aun trabajando en dos lugares, es pobre, necesita 55 sueldos para comprar el auto más barato, un alquiler cuesta 130 mil pesos, la cuota de una auto mediano es de 100 mil, ya lo hemos publicado y no hablamos de un alta gama.

Un detalle que pareciera se les ha pasado a los que prometen mejores salarios, por ejemplo, para los docentes, de donde van a sacar la plata si ellos no dejan de ganar lo que están ganando, el achique del gasto político es un verso, nadie va a querer cobrar menos que lo que están cobrando ahora, eso es ciencia ficción de la mejor calidad, absolutamente inviable.

Hace unos días y en un mismo espacio aparición Fabiana Rios y José Estabillo, y realmente fue surrealista, una gestión peor que la otra, sin embargo, opinan como si jamás hubieran pasado por la Casa de Gobierno, es mucho, realmente es demasiado.

¿Escucharon a alguien decir, me voy a bajar la dieta?, no, claro que no, no pasó, no pasa y no va a pasar, porque no están pensando en las próximas generaciones, están pensando en las próximas elecciones, y si no solucionaron nada de lo que debían solucionar en este tiempo, nunca lo van a hacer porque es evidente, que no quieren, no saben o no les importa, así que habrá que analizar profundamente en quien depositamos la confianza porque después son 4 años de castigo, “el pueblo no se equivoca, vota mal”.

Armando Cabral