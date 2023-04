El dólar blue volvió a dar un gran salto y cerró a 421 pesos

El dólar blue comenzó la jornada de este martes una nueva cotización récord de $421, superando en $13 el cierre de ayer. En lo que va del año, el dólar informal aumentó $75, después de cerrar 2022 en $346.

La alta volatilidad de la cotización, que alcanzó en algunos lugares los $425, llevó a que algunas «cuevas» dejaran de operar, según conocedores del mercado marginal.

Según analistas, los dólares paralelos seguirán en suba durante este mes, debido a la emisión indirecta que conlleva el Programa de Incremento Exportador también conocido como «dólar agro», que contempla un tipo de cambio diferencial a $300 para los productores sojeros y las economías regionales.

Otros agregan que hay un achicamiento de la oferta y el mercado no tiene vendedores, porque ante la difícil situación económica los ahorristas no quieren quedarse con pesos en el bolsillo.

Los dólares financieros en la bolsa porteña superaron el techo de los $400 y alcanzaron nuevos récords nominales.

El MEP o dólar Bolsa, operado con el bono GD30, operó a $411, y la brecha con el oficial se ubica en 88,2%.

El dólar contado con liquidación, operado con el mismo bono, alcanzó los $424, un nuevo máximo nominal, y la brecha con el oficial se ubica en 93,9%.

El dólar oficial se cotizó a $223, por lo que el dólar turista o tarjeta trepó a $391 y el Qatar, para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a US$ 300 mensuales por persona, avanzó hasta los $446.

Efecto «dólar soja»

El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 73 millones en el mercado cambiario, aprovechando liquidaciones por US$ 153,8 millones de los agroexportadores.

Con las compras realizadas el lunes, la autoridad monetaria redujo el saldo negativo de abril, que había superado los US$ 500 millones a unos US$ 48 millones, mientras que las ventas en el año se achicaron a alrededor de US$ 3.020 millones.

