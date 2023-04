Digital Fueguina “Somos 250 familias que nos encontramos a la deriva desde hace 24 meses”

Marcos González, trabajador de Digital Fueguina, se refirió a la situación en la cual se encuentran, cuando están a punto de cumplir 2 años con la fábrica paralizada, y señaló que luego de las expresiones del gobernador Gustavo Melella, quien durante el discurso con el que abrió las sesiones de la Legislatura se había mostrado optimista respecto de la posibilidad de que la planta volviera a producir, “la verdad es que fue nada más que un anuncio, que como muchos anuncios y expectativas que se generaron en estos dos años, quedó a la deriva y no hubo avances, ninguna respuesta concreta para nada”.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por Radio Provincia, el trabajador metalúrgico dijo que “después de ese anuncio tuvimos un contacto con la ministra (de Producción y Ambiente) Sonia Castiglione, quien nos dijo que ella tuvo algunas entrevistas en Buenos Aires con la síndica y con otras personas, pero la realidad es que lamentablemente no se pudo concretar nada”, remarcó Marcos González.

En ese mismo sentido, indicó que “es lamentable, porque el mes que viene vamos a estar cumpliendo dos años en los cuales no hay ningún tipo de novedad, perspectiva de pago o cancelación de sueldo y, la verdad, es que tampoco hubo ningún tipo de solución. Nos siguen emitiendo los recibos de sueldo, haciendo las cargas tributarias, pero la verdad es que no tenemos ningún tipo de novedad”, aseguró.

En cuanto a la situación del grupo Garbarino, al cual pertenece la empresa, señaló que el mismo “sigue inmerso en una crisis, lograron abrir algunos locales, pero quien los ha podido ver sabe que son locales mediocres porque tienen productos viejos y están vendiendo el remanente de lo que han podido sacar de diferentes locales de distintos puntos del país. Lamentablemente, a nosotros el tiempo nos juega en contra porque tenemos que avanzar lo antes posible; ya que si en algún momento se llega a generar la quiebra de Garbarino va a arrastrar a Digital y Tecnosur, porque son activos de la misma firma”, alertó.

González dijo que, por estos días, no tienen contacto con funcionario alguno, a excepción de “la ministra Sonia Castiglione, que de vez en cuando nos comenta si hay algún tipo de novedad, pero hasta ahora nada concreto. Nosotros por ahí esperábamos que, luego de ese anuncio que hizo el gobernador de cara a las elecciones, hubiera algún tipo de movimiento pero lamentablemente está todo bastante complicado y no tenemos ningún tipo de certeza”, indicó.

Para concluir, el trabajador de Digital confirmó que la decisión es “hacer alguna movida para el 5 de mayo, cuando se cumplan los dos de esta situación. La verdad es que es una lástima que tengamos que recordar esta fecha, porque somos 250 familias que nos encontramos a la deriva desde hace 24 meses y no tenemos ningún tipo de respuesta. Entonces queremos hacerlo visible, para que la sociedad no crea que esto ya se resolvió”, finalizó Marcos González.

Fuente; Provincia 23