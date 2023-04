Deuda externa y pobreza en Argentina, ¿Cuánto debe cada niño que nació en 2023?

Por ejemplo.

Última semana de abril el dólar aumenta de 399 pesos a 431 para la venta y 426 para la compra.

La inflación suma un digito y pasa de 6,5% a 7,7% acumulada de los últimos doce meses, 104,3 %, la más alta de América Latina,

La inflación en Ucrania que está en guerra es del 24 % y en Rusia, en la misma guerra, es del 18%, es decir que este modelo económico es 4 o 5 veces peor que la situación de dos paises en guerra.

Vayamos un poco más a fondo, y metámonos en la deuda externa para terminar con eso del gobierno anterior, solamente en 2021 y 2022. u$s 276.694 millones a valor nominal, un 1,4% más que a fines de septiembre de ese año y fue un 3,7% mayor que los u$s 266.740 millones con los que había culminado el 2021.

Al día de hoy la deuda externa en 2023 es de La deuda de Argentina subió a 276.694 millones de dólares a finales de 2022, es decir 10 mil millones más que el año pasado.

Este gobierno tomó deuda equivalente a US$33.000 millones al año”, si, si leyó bien 33 mil millones de dólares al año, no hay que ser un matemático para ver que esto es un desastre y mayo endeudamiento. Cuál es el problema, toman deuda para pagar deuda, y por consiguiente cada vez estamos más endeudados. Eso provoca además que los intereses que nos cobran sean el doble o el triple que, al resto de los paises de la region, mientras Paraguay obtiene créditos a una tasa del 3%, argentina debe pagar hasta el 12 %, lo que genera un endeudamiento adicional.

De acuerdo con el último informe oficial disponible, al 30 de noviembre último nuestro país debía US$ 42.845 millones al FMI, esto es lo que pidió el Gobierno del Presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Pero no se asusten que esto no es obra de este gobierno, todo este contubernio de la deuda externa lo trajo el ministro Bernardino Rivadavia (1780-1845), como miembro protagónico del Gobierno bonaerense entre 1821 y 1824, fue el responsable de endeudar al país con el Empréstito Baring Brothers.

Todo es así en argentina y nunca se pudo pagar, nunca, y no se crean ningún relato, siempre fue en aumento tan es así que los resultados de las erráticas, por no decir nefastas políticas económicas, nos fueron sumergiendo en un balde de estiércol en que hoy estamos hasta el cuello, cuyo resultado es.

POBREZA: 45,1% para el bimestre enero-febrero 2023. Esta proyección sugiere que el 42% de las personas viven en hogares urbanos pobres.

Según UNICEF El 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre.

8,8 millones de chicos que o bien están en hogares con ingresos insuficientes o no acceden a derechos básicos como vivienda digna, agua potable, salud o educación.

Estos números fríos son la realidad que ningún candidato menciona, menos los de nuestra provincia donde el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 22,5%; en ellos reside el 30,5% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 3,4% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 3,7% de las personas. Datos del gobierno provincial en su página oficial.

En Tierra del Fuego más de 52 mil personas viven en situación de pobreza y 7.400 bajo la línea de indigencia.

Esta provincia en 2016 aparecía como la más rica del pais.

Pero sin olvidarnos de la inflación que podría llegar a dos dígitos en abril, ya con un 104,3 % acumulado, ha destruido los ingresos, el consumo, dinamitado el valor del salario y por ende la huida de más de 25 empresas multinacionales que han dejado sin trabajo a más de 60 mil personas. La inflación acumulada de los últimos 3 años y medio es de 425%, pero llamativamente los gremios u organizaciones de la sociedad civil solo reclaman por lo bajo y hoy en argentina, un trabajador con dos empleos sigue siendo pobre.

Solo pasa en argentina, la clase media casi ha desaparecido, la economía cerrada, el cepo al dólar que impide el acceso, por ejemplo, a insumos para la industria, suma más desempleo y reduce la producción, y no hablamos de importar computadoras, sino de insumos para ensamblarlas, como también lo usa la industria automotriz, construcción, medicina y hasta la gastronómica. Para que se den una idea hace dos meses no se podían entregar tarjetas sube porque los chips para armarlas son chinos y no se podían importar.

Las retenciones al campo, meterle la mano en el bolsillo al privado para mantener 22 millones de empleados públicos, la mayoría de ellos sin que se les conozca cargo u ocupación, asesores, ñoquis, y acomodados como la esposa de Matías Tombolini en el Ministerio De economía o la esposa de Sergio Massa en AISA, esto pasa en todo el pais.

A esto sumémosle, la carga fiscal, los argentinos pagan 166 impuestos, somos el pais con mayor carga fiscal, por cada alimento, vestimenta, medicamento, pasaje aéreo o una bicicleta pagamos el 54 % de su valor en impuestos. Los productores rurales reciben un 28% del total de la materia prima que producen, por ejemplo, el pan, que hoy se paga más de 500 pesos, todo lo que suma ese valor son impuestos.

Finalmente, y respecto de la patética idea de dolarizar la economía, Finalizado el mes de marzo de 2023, las reservas del BCRA se hallaron en 36.509 millones de dólares, registrando una caída de 8.089 millones de dólares en lo que va del año, equivalente al 18,1% de caída.

Con estas cifras no existe forma de dolarizar, por una simple razón, de aquí a fin de año Argentina debe pagarle al Fondo Monetario Internacional 81.000 millones de dólares, es decir que nuestros nietos nacen endeudados, como ya lo están dos generaciones de argentinos, que siguen creyendo que este tipo de políticas son lo mejor que les puede pasar.

Con 17 millones de planes sociales, esas personas llegaran a su edad adulta sin ningún beneficio, como por ejemplo una jubilación, obra social o aporte de ningún tipo.

¿Alquilen puede creer que esto lo va a solucionar alguien en el corto plazo?, si, usted ya lo sabe, no hay forma práctica, no hay crédito internacional, no hay generación de empleo, los niños y niñas que no comen y ya vieron el número, difícilmente puedan estudiar y capacitarse desde la indigencia, el padre sin trabajo no puede acceder ni a una vivienda social, las familias con empleo no pueden alquilar una casa, se necesitan 59 sueldos básicos para comprar el auto más barato de producción nacional.

Pero muchos siguen creyendo en las soluciones mágicas, en callar lo que saben que no pueden solucionar porque antes de que los voten vana reunirse al Hotel LLao Llao, en Bariloche para ver que opinan los empresarios de sus planes económicos, es decir arrancan debiendo favores que después deben pagar con los ingresos de todos los argentinos. Es un círculo vicioso que no se termina nunca y que no deja que ninguna idea nueva, posible y creíble se pueda implementar en este pais periférico, tercermundista y subdesarrollado que nos han dejado todos quienes gobernaron hasta hoy.

Fuente la licuadora, INDEC, UNICEF, Gobierno de Tierra del Fuego, AFP y agencias regionales.