CPET sin clases de taller hasta nuevo aviso.

En una asa,blea llevada a cabo a primetra hora de hoy se informó a padre y alumnos que no habra claes de taller hasta nuevo aviso.

El ala vieja de la escuela se encuentra sin calefaccione y se suspendieron las clases en algunos cursos.

«es una heladera esto», manifesto uno de los docentes,

En cuanto al taller no esta en condiciones operativas, es decir no se puede hacer ingresar a los alumnos en estas condiciones. A dos meses de iniciadas las clases en la provincia, aun pasan cosas como estas y no hay respuesta ante los reclamos. En este caso todavia estan con la obra en marcha.