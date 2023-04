CENT 35: «Cuando alguien olvida de donde viene, dificilmente sepa donde va»

Rio Grande 05/04/2023.- La actual Ministra de Educacion de la Provincia, fue rectora de esta institucion a la que asisten miles de estudiantes en turno vespértino, porque la mayoria de ellos trabajan y esa es su unica oportunidad de acceder al conocimiento, sin embargo la funcionaria, no solo no saludó, ni participo de 35° aniversario, sino que ha demostrado un total desinteres por las obras que deben llevarse a cabo para que las clases comiencen el proximo 17 de abril, asi lo plantea en este comunicado su actual rector Eduardo Whiteman quien se mostro, preocupado y dolido por tener que aclarar todo esto a los estudiantes 980 de ellos inscriptos este año, mas todos los que ya estan curzando.

Comunidad Estudiantil del CENT 35

Llega un nuevo 4 de abril y con esa fecha se cumple un nuevo aniversario de nuestra Institución. 35 años han transcurrido desde aquel lunes 4 del 4 de 1988. 35 años vividos institucionalmente con un único norte en nuestras brújulas: la Educación Superior Técnica.

Y digo nuestras, considerando que nos ha sido dado tomar el timón de esta nave en un tiempo recortado y acotado por una historia personal enlazada a la de un equipo de trabajo. Pero desde el punto de vista institucional, son múltiples las miradas y las voces, son cientos y cientos de voluntades que en distintos tiempos se sumaron a esa responsabilidad y formaron parte del crecimiento del CENT.

Pensemos sólo un momento en esos números…treinta y cinco años. Imaginen la suma de acciones y de espíritus que en cada momento dieron forma y modelaron lo que hoy somos: la institución educativa más grande de la provincia. La de mayor cantidad de carreras, de sedes, de docentes de personal administrativo y de estudiantes. Ustedes; los que cada año llegan impulsados por las ganas de superarse y llegar más lejos, que dan sentido al trabajo diario, que nos eligen porque son plenamente conscientes de que pueden confiar en nosotros. Y lo saben, porque hay una ciudad a la que aportamos el mayor volumen de egresados año tras año, que se incorporan al mundo del trabajo con la solidez de una formación técnica que nos enorgullece. Y de ese orgullo son una parte fundamental, porque desde aquí se hace mucho, pero el esfuerzo mayor lo pone cada estudiante y sus familias.

No podemos dejar de hacer referencia, en este aniversario, a la particular situación que atravesamos desde el inicio de este año. Nuestra sede central tiene en curso una obra de ampliación paralizada hace casi un mes. El lugar está sucio y polvoriento, roturas y orificios se ven en pisos y cielorrasos, restos de cañería están esparcidos por los pasillos y prácticamente toda la maquinaria de la reemplazada caldera está literalmente tirada a un costado del sum. Como broche de oro, no hay presión de agua ni calefacción ya que el gas está cortado.

Hemos consultado sobre los motivos de la demora y paralización a la Dirección de Educación Superior y no hemos recibido ninguna precisión sobre el comienzo de las clases en ese edificio. Una nota firmada por el Director Provincial de Infraestructura da cuenta de que la obra se encuentra paralizada por un “tema administrativo”. No hay ninguna explicación sobre a qué se refiere o cuáles serán los plazos hasta que se solucione. Mientras tanto el almanaque sigue su curso y la fecha de inicio de clases se acerca inexorablemente. Hoy mismo constaté que la sede se encuentra en el mismo estado que describo y así está hace un mes. No puedo menos que expresar mi preocupación ya que resultará muy difícil a este ritmo (nulo) de trabajo dejar, no digo la obra terminada, (eso es a todas luces imposible), sino el edificio en condiciones mínimas de trabajo.

Pero hay otra cuestión aún para considerar. La imposibilidad de ingresar normalmente a la sede Mosconi afecta definitivamente todo el funcionamiento administrativo ya que la Secretaría central del CENT funciona allí. Eso significa que la documentación necesaria para realizar los trámites, los legajos de estudiantes y docentes y los recursos informáticos (entre otras cosas) ; no están disponibles. Al mismo tiempo todo el personal administrativo debe cumplir sus funciones en la sede de la calle Colón donde naturalmente no hay espacio, ni mobiliario, ni computadoras ni impresoras; para tantas personas. Ustedes han visto a la gente en los pasillos, trabajando en banquitos de escuela, amontonados contra los radiadores debido al frío del SUM. Y los han visto porque hemos hecho lo imposible para tramitar la inscripción a carreras, a las mesas y la toma de los finales. Todo eso en condiciones que no son las que corresponden a un ambiente de trabajo. Incluso nos encargamos nosotros mismos de resolver, gracias a la gentileza de las autoridades del IPES Paulo Freyre, el acceso a aulas para poder tomar los finales del turno mañana y tarde.

En fin, digamos que este trigésimo quinto aniversario no nos encuentra en el mejor escenario, hacemos lo que podemos para responder a todos los requerimientos y continuar con el trabajo habitual de un modo que, definitivamente, no es el que debería ser. Una curiosidad … hoy es nuestro aniversario y no hemos recibido ningún saludo oficial por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Ninguno. Sencillamente. No es que cambiara mucho las cosas, pero sin duda era un gesto que correspondía.

Queridos Estudiantes así están las cosas. He intentado ser lo más claro posible para describir la situación. La verdad estamos preocupados y dolidos y Yo, personalmente, quiero que lo sepan.