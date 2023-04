Caos en el mercado de alquileres tras el fin de la ley: dueños ahora cancelan reservas y retiran inmuebles

Argentina 09/04/2023.- Predominan el caos y la preocupación en el ámbito inmobiliario tras la decisión oficial de derogar la ley que regula el mercado de los alquileres. Ocurre que, aunque comercializadores y analistas coinciden en que el marco no va más, el Gobierno sigue sin aportar detalles respecto del modelo normativo que viene y la opción de establecer un cambio vía DNU habría perdido peso específico ante la posibilidad de tratar el tema en el Congreso

Mientras tanto, la reacción del nicho ha sido de una retracción violenta de la oferta, combinado con la postura de múltiples propietarios de cancelar reservas y pre acuerdos.

En diálogo con iProfesional, fuentes del Colegio Inmobiliario Profesional (CPI) señalaron que la disponibilidad de unidades retrocedió a menos de 1.100 casas y departamentos en alquiler tras conocerse la decisión oficial de cambiar la normativa. El promedio histórico es del orden de los 6.500 inmuebles.

«Los inquilinos con contratos se comunican para saber cómo les afecta toda esta situación, mientras que los propietarios retiran departamentos», comentó a este medio Marta Liotto, titular de la entidad.

«A las personas que tienen contratos vigentes les informamos que todo queda según lo firmado. Pero la realidad es que desconocemos la letra chica de lo que puede incluirse en la nueva medida. Sólo nos resta esperar», añadió.

Liotto sostuvo que «para nosotros este contexto es un problema. Llaman y dicen que, si volvemos a los dos años de contratos y la libre pactación de precios, como ocurría antes, mejor esperar para volver a alquilar el inmueble. El Gobierno hizo anuncios sin respaldo que complicaron la situación«.

Incertidumbre por la nueva ley de alquileres

De lo que sí hay certezas entre los comercializadores es que, si el Gobierno opta por trasladar el cambio de ley al Congreso, el tiempo para la consolidación de un nuevo régimen de celebración de contratos y pagos se demoraría al menos varias semanas.

La falta de certezas redundó en la caída de las reservas acordadas.

«Estamos hablando de un tiempo incierto», reconoció Liotto. La directiva comentó que el CPI se puso a disposición de Presidencia y la cartera de Economía para aportar detalles técnicos respecto del funcionamiento de la escena inmobiliaria tal como está. Pero que desde el oficialismo aún no recibieron notificación alguna.

Mientras tanto, en el ámbito de los inquilinos se acumulan las quejas por la decisión de los propietarios de congelar o directamente anular las reservas concertadas en las últimas horas. «Ayer fui a ver dos departamentos. De uno a las 2 horas me cancelaron la reserva a la espera de la nueva ley«, confió un particular, en un testimonio divulgado por Inquilinos Agrupados en las redes sociales de ese grupo.

«En el otro, con los papeles ya enviados, me hicieron lo mismo. Iba a ver otro mañana, cancelado», agregó.

Otro testimonio: «Reservé hace 2 semanas, los informes se demoran porque el gremio del registro de la propiedad está de paro. Ahora me suspendieron la reserva y la firma de contrato para ver qué pasa con la ley de alquileres, mientras tanto yo y mi familia quedamos en la calle».

Alquileres: ¿se vuelve al régimen anterior?

Respecto del escenario que viene, organizaciones de venta de inmuebles como CAMESI sostienen que el Gobierno evalúa mantener vigente el marco actual para los contratos vigentes mientras que, en el caso de los nuevos acuerdos, se volvería al viejo esquema de dos años de contrato y aumento negociado «libremente» entre las partes.

Aunque esta posibilidad es la que más se comparte entre las inmobiliarias, lo cierto es que hasta el momento el oficialismo no ha informado mayores detalles acerca de cómo continuará ese nicho en un contexto de aumentos desbordados, oferta casi inexistente y acuerdos que en múltiples casos ya se cierran en dólares.

Massa, duramente criticado por la agrupación que integra a los inquilinos.

Por el lado de quienes alquilan, Inquilinos Agrupados divulgó un comunicado en el que destacó que «es una incógnita lo que hará el Gobierno nacional, aunque no hay dudas ya de que ha demostrado una incapacidad gravísima para controlar el cumplimiento de la ley de alquileres».

«Los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados y cerraron el área de alquileres del Ministerio de Hábitat de Nación», indicó la organización. Por su parte, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, cargó directamente contra la figura de Sergio Massa, actual ministro de Economía.

«Sergio Massa es un empleado de las corporaciones inmobiliarias y de la construcción. Massa dice que la ley de alquileres no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el plan económico de Massa y el FMI, el cual pidió no regular el precio de los alquileres», disparó.

En simultáneo a este escenario de indefiniciones, los inquilinos alcanzados por la ley actual afrontan otra suba récord en este inicio de abril. Así, los incrementos establecidos por el marco aún vigente se ubican en torno al 95 por ciento.

Iprofesional