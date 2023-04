22 de abril: Día Internacional de la Tierra Contaminación con plásticos en el Mar Argentino

La denuncia es concreta y el deportista solicita una respuesta por parte del Estado provincial que, frente a la masividad que toma el mensaje en

las redes sociales, no tarda en aparecer. Como primera medida, lo convocan a una reunión junto a representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tanto provincial como nacional. En la misma los funcionarios prometen proceder con la limpieza de ciertas playas en un plazo de 10 días.

Tras el incumplimiento del primer plazo, se renueva la apuesta prolongada a 20 días, luego un mes y, finalmente, bajo el argumento de que sería lo mejor para la fauna marina que habita la región, postergando el evento para marzo del 2023. Confirmando lo dicho por las autoridades provinciales, expertos ratifican que el mejor momento para llevar a cabo la limpieza sería marzo. Por este motivo, en febrero del 2023 se retoma el contacto con representantes del Gobierno provincial quienes prometen la realización y posterior ejecución

de un Plan de Acción que aún no ha sido enviado.

En el marco del Día Internacional de la Tierra, los activistas retornan a las costas del Mar Argentino para revisar el estado de la playa en cuestión y se encuentran con que el sitio, lejos de estar en mejores condiciones, está aún más deteriorado. En el lugar se documenta la interacción de fauna marina -principalmente elefantes marinos- con residuos plásticos -cajones provenientes de la pesca de langostinos, baldes y redes- que colman la totalidad de la playa sin darles más alternativa que la de convivir. Además, el equipo sobrevuela la Península de Valdés atestiguando más de 100.000 kilos de residuos en las playas patagónicas. “Lo que queda claro es que acá no alcanza con limpiar una playa.

Es necesario que lleven a cabo un plan de acción eficiente que comprenda, no solamente el control del impacto en las costas del Mar Argentino, sino también la regulación hacia la industria pesquera que representa más del 80% de los residuos que se pueden ver en las playas”, comenta Yago.

Enmarcado en un día que busca promover la conciencia acerca de la necesidad de tomar medidas concretas frente a la crisis climática global, activistas socioambientales junto al deportista Yago Lange y otras organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, se reúnen para dar voz al océano y velar por la protección del Mar Argentino y su biodiversidad.

Llaman a todos a la colaboración ambiental, visibilizar la situación y que lleven adelante las limpiezas necesarias e implemente un plan de acción de limpieza, pero también de regulación real hacia la industria pesquera. “Los océanos son los principales reguladores de temperatura del planeta y generan la mayoría del oxígeno en el mar y en la atmósfera: el momento de protegerlos es ahora”.