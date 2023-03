Tierra del Fuego, madre con dos hijos en situacion de calle en Ushuaia bajo la nieve.

La mujer sostuvo que fue al Ministerio de Desarrollo Social, estuve hablando con Melella, me asignaron trabajadores sociales. El único que me atendió fue Andres Diaz, quien lamentaba mucho mi situacion, en plena nieve, estábamos los tres mojados, pero que no había un lugar donde alojarnos.

«la situacion, agregó, es que no hay alquileres, son todos temporarios, por día, yo no consigo ningún alquiler , para nada tengo trabajo pero no tengo como pagar un alquiler.

Hoy estuve hablando con el Ministro de Desarrollo Social, que me tiene desde hoy a la mañana en veremos y la verdad es que vengo así hace días, semanas y ya no se que hacer».

«No tengo donde estar con mi hijos, van al colegio, es super complicado, uno va a Monte Gallinero, el otro a la escuela 3 tiene horarios, tiene ingles, tienen futbol y es sumamente imposible, además como darles la alimentación, los horarios de comida, todo es muy complicado.

Esta persona estaba alquilando, el lugar se vendió y aun cunado les avisaron con tiempo no pudo alquilar otra vivienda y a pesar de tener trabajo, no puede acceder a una vivienda en pleno invierno. Su hijos van a la escuela en horarios diferentes, uno a la mañana y otro por la tarde.

Desde hace tres semanas vive en casa diferentes, casas de amigas, «pero sigo buscando un alquiler en plena lluvia, viento, caminando ahora con nieve.

Un detalle, es que una trabajadora social le pagó una noche en un hotel que tampoco quería recibir residentes porque tienen que hacer descuento a residentes y no quieren. NO hay lugares para alquilar porque son temporarios y los hoteles no reciben a residentes porque tienen que hacer descuento, esto pasa en Ushuaia, una demostración de solidaridad.

Finalmente, Alejandra sostuvo que ella sola no puede, tienen que solucionar el tema de los alquileres temporarios porque no puede ser que este viviendo en la calle con sus dos hijos. Pudo alquilar un lugar si es particular, estoy en la calle con mis hijos y ayer en plena nevada. «Ayer hablé con Melella y hoy con el Ministro de Desarrollo Social y si ellos no tienen la solución que queda para mi sola, no puedo pagar 20 mil pesos por día», finalizó

Su teléfono por si alguien puede ayudar a esta madre con dos niños en situacion de calle es 2901655099

Esta es la realidad que muchos no quieren ver, que ignoran, silencian y hasta niegan día a día, como si en esta provincia todo el mundo viviera en un paraíso, y realmente es un infierno. Mientras se habla de miles de millones de pesos en salarios, funcionarios que cobran mas de 3 millones de pesos mensuales, los dirigentes se movilizan en camionetas de millones de peos, hay personas que aun trabajando son pobres.

Aun así nadie a presentado un proyecto para solucionar este, ni ninguno de los problemas reales que tiene la gente común, en Tierra del Fuego, solo un pequeño grupo de privilegiados, que viven ostentando, la están pasando bien, al resto se les hace prohibitivo hasta acceder a un alquiler, ya no a una vivienda propia, porque las que se construyen en su mayoría ya están destinadas a mijos, punteros, dirigentes y entenados, pero no llegan a la gente que trabaja, es realmente vergonzoso darse cuenta como se disfraza la realidad para quedar bien con los poderosos.

Fuente. Radio Provincia y www.lalicuadoratdf.com.ar