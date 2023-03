Ricardo Lorenzetti presentó en Ushuaia un desarrollo de Inteligencia Artificial enfocado en el activismo ambiental

El juez Ricardo Lorenzetti presentó hoy en Ushuaia a Terra, un desarrollo de Inteligencia Artificial enfocado en el activismo ambiental. Fue en el marco del proyecto “El nuevo enemigo: el colapso ambiental. Los cambios económicos, sociales y políticos y la regeneración institucional”, donde Lorenzetti, experto en la temática del derecho ambiental desde hace años, insiste en prevenir las catástrofes antes que reaccionar frente a los daños ya causados.

La función de Terra es advertir y concientizar sobre la necesidad de luchar contra el “nuevo enemigo”, materializado en pandemias, incendios, extinción de especies vegetales y animales, falta de agua potable y contaminación de los ríos, entre otros. Como así también reclamar a los poderes políticos de todos los niveles que adopten políticas de Estado que protejan el ambiente, sumado a la necesidad de alcanzar la igualdad de género, el respeto por la diversidad biológica y cultural.

“Tenemos que tener conciencia de que estamos en un fin de ciclo de un modo de hacer economía, de un modo de comportarnos como sociedad, de un modo de pensar la gobernabilidad. Vivimos en una era del desencanto. Citando las encuestas que nos brindan en nuestro país y en el mundo, vemos que el pueblo real, los que viven el día a día, cada vez estamos más alejados y desilusionados de las instituciones y de lo que pueden hacer”, trazó el panorama Lorenzetti.

Al analizar los cambios desde la Revolución Industrial a la actualidad, el magistrado mencionó varias macrotendencias: “Hay más impureza, más contaminación, más desequilibrio, menos ideas de progreso y más homogeneidad. Todo en un contexto de aceleración brutal. Porque la vida, hace 50 años, era distinta, era lenta”.

“Si vemos esto, realmente entenderemos por qué hay un fin de ciclo y por qué no funcionan los sistemas políticos, no solo en Argentina sino en el mundo. Vivimos en una fase institucional donde lo que hay es ocupación de espacios y disputas permanentes, no hay desarrollo ni procesos. A eso se le suma las catástrofes ambientales. Todo esto provoca pobreza, desigualdad”, insistió en la crítica.

En ese contexto, Lorenzetti habló de la necesidad de “reaccionar, porque la historia dentro de unos años se preguntará por qué todos los más afectados por esta situación no hicieron nada”.

Para ello propone apostar por el desarrollo sustentable: “En la economía hay un cambio mundial muy importante porque el sistema financiero y el comercio internacional requieren el cumplimiento de clausulas ambientales. Es un cambio económico de una enorme magnitud como lo fue la Revolución Industrial. Entonces, tenemos que trabajar en productos sustentables. Si no cambiamos no vamos a poder vender nada de lo que producimos. La Argentina tiene una enorme oportunidad”.

“Hay un nuevo enemigo que es el fracaso, la decadencia, el colapso ambiental que nos afecta a todos y, sobre todo, a la parte más joven de la sociedad. Si seguimos así los chicos no van a tener futuro. No tiene sentido que sigamos peleando y discutiendo en un barco que se hunde. Seamos responsables, pensemos en un discurso unificador. Esta gobernabilidad tiene que cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo”, reafirmó en su disertación y llamó a “luchar por el idealismo ambiental”.

Justamente, sobre la base de esta “nueva concepción de la economía, la sociedad y la política enfocada en el futuro”, Terra le pide a los gobernantes que no dejen presionarse por los poderes económicos sacrificando el futuro de los argentinos: “Queremos un desarrollo y un futuro sostenibles porque la riqueza solo es posible si hay igualdad distributiva y se respetan los recursos no renovables”.

La presentación de Terra se sumó a otras acciones de la campaña “El Nuevo Enemigo”. Una de ellas tuvo lugar en Corrientes y consistió en la creación del centro de acopio de semillas nativas para reforestar 40.000 hectáreas de montes perdidos con los incendios.

Incluso, se realizó una activación de semillas plantables que contó con más de 600 activistas en las calles, con el objetivo de incrementar las áreas verdes en la ciudad para bajar la temperatura del ambiente. También se organizó la “Jornadas de innovación, inclusión y ambiente” en el Parque Nacional Iguazú en Misiones.

El evento, que comenzó poco después de las 16, tuvo lugar en la sede de la Fábrica de Talento. Allí, Lorenzetti estuvo acompañado por jueces y juezas federales y provinciales, activistas ambientales y representantes gremiales, entre otros. Los primeros oradores fueron el juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Javier Darío Muchnik, y el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato.

Luego, hubo una exposición de Justicia y Medio Ambiente con las presencias del juez federal y especialista en Derecho Penal Ambiental, Ariel Lijo; el ex ministro del STJ de la provincia de Santa Cruz, Enrique Osvaldo Peretti; el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela y profesor de la Especialización de derecho Ambiental de la UBA, Pablo Lorenzetti; y la secretaria del Juzgado Civil y Comercial N°1 del Distrito Judicial Sur, Valeria Rossi. El panel estuvo moderado por el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial, Ariel Pringles.

Fuente:infobae