Reunión de comisión en el Concejo Deliberante Concejales analizaron proyecto para la ampliación de licencias de taxis y remises

Este lunes los Concejales de la ciudad llevaron adelante una nueva reunión de comisión, donde analizaron diferentes iniciativas que han sido presentadas oportunamente por los diferentes bloques políticos que integran el Cuerpo colegiado y uno de los proyectos debatido fue el presentado por el concejal Calisaya que tienen que ver con autorizar al Ejecutivo Municipal a proceder al otorgamiento de hasta treinta nuevas Licencias de taxis, todo ello de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 2067/05.

El encuentro se realizó en la sala de comisión de la casa legislativa y del mismo participaron los concejales Miriam Mora, Cintia Susñar, Javier Calisaya, Hugo Martínez, Diego Lasalle, Pablo Llancapani, Walter Abregù y Walter Campos. Además, participaron titulares y choferes de las agencias de taxis y remises de la ciudad.

Cabe resaltar que el objeto del proyecto de ordenanza establece la ampliación de 30 licencias para taxis y 30 para remises, lo que arroja un total de 60 licencias o permisos nuevos, que sumados a los actuales da un total de cuatrocientas cuarenta y nueve (449) licencias, lo cual como se expresó se aproxima a la estimación poblacional actual de la ciudad, todo ello de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 2067/05.

Además, se modifica el artículo 3 de la Ordenanza N° 2067/05, fijándose como número máximo de licencias de Taxis para la ciudad de Río Grande en un total de doscientas cuarenta y cinco y además se modifica el artículo 5 de la Ordenanza N° 2067/05, donde la cantidad de licencias previstas deberá ser autorizada por el Concejo Deliberante mediante Ordenanza específica.

Tras la reunión, el concejal Javier Calisaya manifestó que “hoy dimos inicio a la discusión del proyecto que presentamos el año pasado, basándose el mismo en el reclamo de los vecinos por la falta de unidades de cuando uno llama que tienen mucha espera y necesitamos saber si esto es por falta de unidades o de otras cuestiones”.

Recordó que “el año pasado les habíamos solicitado al Ejecutivo de que nos informen en relación a como estaban trabajando las unidades, de cuales son las que estaban operando y cuales no, donde del total de unidades de taxis y remises, hay entre 12 y 15 unidades que no están operando y hoy en la reunión con los titulares de las agencias lo primero que tomamos en cuenta fue la necesidad de la realización de un estudio de mercado”.

En este sentido manifestó que “si bien hay datos objetivos como por ejemplo el crecimiento de la ciudad en términos de creación de nuevos barrios, donde solamente en la margen sur desde la ultima vez que se entregaron licencias hay 32 nuevos barrios, sin contar San Martin Norte, Chacra XIII, o sea la ciudad ha crecido en extensión y en población desde el último censo del año 2010, donde tenemos un 54% más de población en Rio Grande”.

Recordó que “desde el 2007 que no se entregan licencias, 16 años, entonces en términos de demanda y necesidad de los vecinos es necesario dar esta discusión”.

Con respecto al estudio de mercado demandado tanto por los taxistas como por los remiseros, dijo que “nosotros vamos a solicitarle que tome intervención el área de estadísticas del Municipio porque tiene un área formada de técnicos y demás, pero también hay datos puntuales que pueden acercarnos las asociaciones con respecto a la cantidad de licenciatarios que están trabajando, horarios, con qué cantidad de chóferes auxiliares, con lo cual estos datos también nos va a clarificar como se lleva adelante el trabajo”

Asimismo, refirió que “hubo participación de los choferes, dado que hay mucha demanda en cuanto a ser nuevos licenciatarios, nuevos titulares, donde nosotros ponemos en el proyecto la prioridad de que se marque en torno a la antigüedad del chofer, ya sea chofer de taxis como de remis, dado que va variando el servicio pero que se ponga en el orden de mérito, en el puntaje que puedan sumar, la antigüedad del chofer”.

También dijo que se discutieron otros ítems como por ejemplo “garantizar un cupo para las mujeres, que sean choferesas en el servicio, o como pueden sumar aquellos que tienen integrantes con discapacidad en la familia para el servicio, hay cuestiones particulares que iremos discutiendo posterior al estudio de mercado que se realice para determinar cuántas licencias tendremos que entregar para cada servicio”.

Con relación al número de 30 licencias que habla el proyecto, Calisaya explicó que “nosotros tomamos un numero que tiene que ver con lo poblacional, donde las casi 400 licencias las dividimos en la cantidad de población, donde nos da un numero por habitante y la verdad que deberían ser mucho más que 60 licencias, pero tomamos un número razonable para comenzar la discusión”.

Puntualizó que la adjudicación de “nuevas licencias va a traer aparejado más unidades en la calle y más gente trabajando, lo cual va a redundar en beneficios, como así también debemos trabajar en la libreta para los chóferes para poder tener un orden de merito real como para aquel que está trabajando, que está arriba del auto y para que sea más justo la entrega de nuevas licencias en base a la antigüedad, pero tenemos diferentes realidades tanto en taxis como en remises, lo cual vamos a tener que ver como lo resolvemos para hacer lo mas justo posible con esa orden de mérito”.

Por último, indicó que “el análisis del proyecto continua con llamar próximamente al área de Estadísticas del Ejecutivo para comenzar a elaborar el estudio de mercado, pero también hemos requerido a las asociaciones y agencias para que nos pasen la información sobre como vienen trabajando, cuantos vehículos están funcionando, horarios y con que choferes auxiliares”.