Rata Blanca, impresionante show en Rio Grande de una banda legendaria.

Formada entre 1987 y 198 habiendo debutado en el teatro de Luz y Fuerza ante 600 personas, el 15 de agosto de 1987. Walter Giardino armó este grupo metálico tras su frustrado paso por V8 y pasaron casi dos años de ensayos antes de salir a tocar. Participaron del festival «Halley en Obras», junto a Alakrán, JAF y Kamikaze, en junio de 1988.

Su alineación actual está formada por Walter Giardino (guitarra), Adrián Barilari (voz), Fernando Scarcella (batería), Danilo Moschen (teclados) y Pablo Motyczak (bajo).

Sin duda la banda suena mas que ajustada, tras una extensa trayectoria, Adrian sigue manteniendo una voz que traspasa el volumen atronador de la base rítmica y la viola de Walter, una Stratocaster y una telecaster que solo utilizó en una oportunidad. Se conocen y con solo mirarse saben que es lo que viene, y cada tema sonó como en el estudio, realmente muy bien y para quienes la conocemos desde su inicios es muy difícil no reconocer la evolución de Rata.

El show abarco todos los clásicos y una versión instrumental de una balada muy parecida a Purple Rain donde Giardino dejó la vida sobre el escenario e hizo vibrar a todos los que llenamos el Sportivo, no por nada este guitarrista extraordinario formo parte del álbum Guitar Master que en los 90 reunió a los 20 mejores guitarristas del mundo, entre ellos Esteve Morse ex Depp Purple, Paul Gilbert, Jenifer Batten, ex guitarrista de Michael Jakson, y Viavian Bampbel entre otros aquí la tapa de ese álbum increíble. Donde Walter interpreta Preludio Obsesivo, un demostración de rock clásico fantastica.

Es sin duda el guitarrista argentino con mayor técnica y la principal atracción de la banda, sus solos son impresionantes y su digitación y técnica de mano derecha mas la velocidad de la mano izquierda, lo hacen casi único, es realmente admirables, esto sumado a la solida base rítmica y los teclados hacen un combo maravilloso que bien vale la pena ver. Inmensa alegría de ver a estos genios sobre el escenario y dejar la vida en dos horas de un verdadero espectáculo de rock, simplemente gracias