¿Qué y para que vamos a votar en mayo?

Vamos a repasar un poco a los conocidos, empezando por pablo Blanco, está en la política desde 1991 cuando dejó el BTF, ha ocupado cargos desde entonces en la municipalidad de Rio Grande, ha sido legislador y ahora senador, fue uno de los 15 legisladores que votó a favor del endeudamiento de la provincia en 200 millones de dólares, más 10 millones de dólares por la compra de un casino y también la entrega de 10 mil hectáreas en medio del Parque Nacional Tierra del Fuego a una familia tradicional de la provincia.

Héctor Tito Stefani JXC

Diputado desde 2019 sus proyectos están publicados en https://www.titostefani.com/ si quieren pueden verlos para que no crean que son inventos de quien suscribe, en ninguno de ellos van a ver alguno que beneficie al conjunto de la sociedad como lo plantea la Constitución Nacional, pero después de casi cuatro años quiere ser gobernador de Tierra del Fuego.

Los libertarios en Tierra del Fuego

Agustín Coto, viene por los Libertarios de Javier Milei, “Es una posibilidad que sea candidato a legislador”, dijo Coto y sumó como otros candidatos al presidente del Partido, Ricardo Forgione, a Santiago Pauli y Julio Mercado. Nada se sabe del pre candidato no hay proyectos conocidos, mas allá de declaraciones altisonantes contra el gobierno nacional, pero las ideas de Milei no son las mejores, esto no es un dato menor, ya que entre otras cosas le encontraron Milei 1070 afiliaciones truchas. Muy relacionados con las iglesias evangélicas, ya presentaron candidatos en la elección anterior y no lograron cargos.

Los que cambian camiseta a ultima hora.

En las últimas horas y cuando restan 7 hs para cerrar listas, y sin ningún tipo de vergüenza muchos “abandonan” a su partido por el que ha hasta insultado a opositores en todos los idiomas en defensa de los principios y lineamientos, hoy ya pertenecen a otro con el solo objetivo de no quedar fuera del sistema político fueguino, del que no me pienso explayar en esta oportunidad, porque lo que pretendo es ver cuáles son los proyectos que van a cambiar la realidad de los fueguinos.

Y la verdad es que no hay proyectos, no hay planificación, no hay nada que nos dé una señal de certeza, nada que los acerque a la realidad que se vive hoy en la provincia y que está muy lejos de ser la mejor como se declama.

Entonces vuelvo a preguntarme ¿que votamos y para qué?

Y la verdad es que no lo sabemos, escuche que Fabiana Rios, iría como candidata a legisladora, ex legisladora, diputada y amiga de Elisa Carrió, realizó múltiples denuncias contra Néstor Kirchner, luego electa gobernadora por 8 años y termino tomándose fotografías con Cristina Fernández quien nunca le perdonó sus denuncias y pasó semanas sentadas en el Ministerio de Economía esperando para que le dieran los fondos para pagar a los jubilados. No la votaron nunca más para nada.

Hace unos días apareció José Estabillo, ex gobernador y ex empleado de Néstor Kirchner en el Fondo de Infraestructura Regional (FIR), este señor despilfarró 600 millones de dólares en 8 años de gestión y dejo la casa de gobierno cerrada con candado y una deuda de teléfono de un millón de pesos. Increíble pero real.

Repasemos la actividad de los legisladores nacionales

Ellos son Rosana Bertone, diputada nacional, dejó a esta provincia endeudada en más 300 millones de dólares que se pagaran hasta el 2027.Recortó salarios, todos menos el de ella y sus funcionarios y se fue antes de entregar la gestión al mejor estilo Cristina. Aparece como posible candidata a la legislatura provincial.

Carolina Yutrovic salió del circulo de Fabiana Rios, pasó a La Campora y llegó a la diputación de la mano de Walter Vuoto.

Héctor Stefani diputado de Juntos por el Cambio, va la gobernación, lo único que ha dicho es que tiene un proyecto, pero hasta ahora nadie escuchó ni vio nada.

Mabel Caparros, desde 1987 es funcionaria o electa en la política fueguina, en tiempos de la municipalidad de Esteban Martínez, es diputada nacional y una de las que menos habló en todo este tiempo en la Cámara Baja del Congreso Nacional.

Federico Frigerio, conocido como emprendedor fueguino, nadie sabía quién era cuando resultó electo, va como compañero de fórmula de Pablo Blanco gobernado, como vice, solo dijo 3000 palabras en todo el periodo 2022 en la cámara de diputados.

Senadores, María Eugenia Duré, a quien según, ella señala le hakearon la cuenta de twiter luego que apareciera una campaña a intendente de Rio Grande donde los usuarios del pajarito la destrozaron, no se le conocen proyectos, la votaron en Rio Grande, pero luego de llegar a Buenos Aires perdió la brújula y nunca más volvió a su ciudad, pero si se la ve habitualmente en Ushuaia.

Pablo Blanco, su tarea ha sido pedir informes de todo tipo durante todo este tiempo y al igual que sus colegas tiene mandato hasta el 2026.

Matías Rodríguez, también llego de la mano de Walter Vuoto y como representante de la provincia, solo le dedica su tiempo a Ushuaia, muy pocas veces o nunca se lo vio en Rio Grande, al igual que el resto, salvo Pablo Blanco, no vienen a esta ciudad y no sabemos si van a Ushuaia, creo que no hay que ser muy despierto para darse cuenta que volver a votar a alguno de estos pre candidatos seria repetir otra vez el mismo error, esperando distintos resultados.

No voy a plantear cuales son los problemas de la gente, de todos nosotros, ustedes los conocen y los padecen todos los días, la pregunta es ¿alguna vez escucharon a alguno de todos estos hablar de ellos?, ¿alguna vez fueron a visitarlos para ver cómo estaban?, ¿alguna vez escucharon que propusieran bajar el gasto publico bajándose las dietas o sueldos que cobran?, ¿alguna vez tuvieron la posibilidad de ver a alguno de ellos en una oficina donde les prestaran atención a sus problemas?, ¿la mujeres que sufren violencia de género, fueron escuchadas por algunas de las mujeres que ocupan cargos como diputados o senadores nacionales?, ¿saben que los niños y niñas de Tolhuín nacen en Ushuaia o Rio Grande?, ¿sane que no hay viviendas en Ushuaia, particular y en toda la provincia en general?.

¿Qué hicieron todo este tiempo?, pensar como hacían para seguir viviendo del estado, zafar ellos, cobrar dietas escandalosas, viáticos, pasajes y practicar la política del delfín, una pavada y nada, nada, nada.

Entonces piensen, analicen, reflexionen, y después pregúntense a quien y porque vamos a votar.

En la próxima les vamos a contar todo lo que podrían haber hecho y jamás se les ocurrió, no quisieron o no les importó. Y hablo de todo el arco político en general y de nadie en particular, así no se ofenden, pero la gente sabe que la realidad no es la que cuentan porque viven tratando de llegar a mañana miles de fueguinos.

