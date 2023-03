Presencia de funcionarios municipales USHUAIA CONMEMORÓ EL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra; la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos del Municipio, Sabrina Marcucci; la secretaria de Gobierno, Yesica Garay; el secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, David Ferreyra, y el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, César Molina; y el secretario de Representación Oficial, Oscar Souto.

También asistieron la diputada nacional Carolina Yutrovic, legisladores, funcionarios provinciales y nacionales, integrantes de distintas fuerzas políticas, y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Durante la ceremonia Marcucci expresó que “es un día de mucha reflexión para quienes somos militantes políticos, debemos reflexionar entendiendo a la memoria como categoría política”, y esa mirada “nos llevó como equipo a crear, por decisión del intendente Walter Vuoto, un área que ha ido creciendo en los últimos siete años como lo es la de Derechos Humanos”.

“Esto tuvo que ver con reivindicar y pensar a la memoria para poder generar una sociedad y políticas mucho más inclusivas en Ushuaia”, aseveró, y dijo que “ese es un desafío constante y permanente que claramente a través de los años ha dado buenos resultados, ya que hoy vemos a las juventudes repensando y sintiéndose interpeladas en relación a esta parte tan oscura de nuestra historia”.

En esa línea, Marcucci señaló que “es una historia en la 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas a manos de quienes no tenían ningún tipo de interés sobre la vida humana, que atentaron contra los valores que motivaron la construcción de una sociedad más igualitaria y digna”. Y agregó que “hoy estamos transitando 40 años de democracia gracias a la lucha de cientos y miles de militantes, gracias a la lucha de las Madres y las Abuelas que nos marcaron que no podemos claudicar ni un segundo en los valores de la vida den democracia”.

Finalmente, la funcionaria consideró que “como militantes y como efectores de políticas públicas tenemos el desafío de ayudar a interpelar a las nuevas generaciones”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Omar Becerra, sostuvo que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia “es una jornada de profunda reflexión y reconocimiento de la lucha de quienes resultaron víctimas del terrorismo de Estado instituido en la última dictadura cívico-militar”.

En esa línea, afirmó que “la memoria colectiva debe recordar este día para continuar garantizando la plena vigencia de los derechos humanos y el régimen político democrático que por 40 años, de manera ininterrumpida, puso fin al capítulo más oscuro de nuestra historia”.

Asimismo, sostuvo que “es un día para seguir rindiendo homenaje a nuestros veteranos de guerra de Malvinas y a quienes quedaron para siempre allí como custodios de nuestra soberanía” y también para “abrazar desde el corazón y el alma a las Madres y Abuelas que con su lucha incansable nos demostraron que siempre el amor vence al odio”.

Finalmente, Becerra expresó que “la verdad y la justicia deben prevalecer para que nunca más permitamos como sociedad que los principios de justicia social, igualdad de derechos y oportunidades, solidaridad con quienes más nos necesitan y la defensa de las causas del pueblo sean reprimidas y perseguidas por ningún poder que utilice la fuerza del Estado para imponerse e imponer el autoritarismo en todas sus expresiones”.

Durante el acto se dirigieron a los presentes Luis Gómez, ex preso político; Lucila Soto, nieta de desaparecido e integrante de la agrupación Les Nietes; y Nicolás Sous, hijo de desaparecido. Además, en el marco de la iniciativa "Plantamos Memoria" de Madres de Plaza de Mayo, se colocó un árbol con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de mantener viva la memoria de los desaparecidos durante la última dictadura en la Argentina.