Oscar Rubinos: “No voy a participar de un proyecto donde no se tratan los graves problemas que tiene Ushuaia”

Rio Grande 08/03/2023.- Oscar Rubinos, ex concejal de Ushuaia y Legislador Provincia por la UCR no se guardó nada en una nota con Radio Provincia en la tarde de ayer y dejo varios títulos para analizar. El funcionamiento de la UISE, el gasto político, el basural que contamina el Rio Olivia y el Canal de Beagle y la falta de viviendas como la imposibilidad de alquilar, entre otros muchos temas.

En primer lugar, dijo no estar participando de nada, aunque sí estuvo trabajando para organizar algo para la ciudad de Ushuaia, he estado participando, han hablado de mi como posible candidato a intendente, pero hoy está lejos de concretarse. Yo agradezco lo que se han dicho, incluso de otros partidos, calificándome como referente, lo agradezco, quizá porque siempre estoy preocupándome de las cosas que atañen a nuestra ciudad, en redes, hago notas cada vez que puedo, cuando hay alguna noticia trato de analizarla, principalmente lo que está pasando en el municipio y quizá eso hace que piensen en mi como un posible candidato”.

“No corresponde estar en esta instancia con los problemas que tiene la gente”.

Aquí Rubinos descargo toda una artillería de problemas que no se han tocado ni siquiera superficialmente y que hacen a la realidad que vive la gente común, el sector privado y quienes no están dependiendo del estado.

“La interna de Juntos por El Cambio se mete en todas las ciudades sin saber si hay algún proyecto interesante, hay que ensuciar al que está trabajando, todo eso pasa cuando no se está discutiendo lo importante que son los problemas de la ciudad, entonces en ese escenario no tengo tiempo de participar, la verdad, es imposible participar de esa forma, a veces uno se cruza con gente profesional en lo suyo y te cuenta cosas, yo deje el cargo de legislador y no volví a ocupar ningún cargo, más que a tomar un café y hablar sobre los problemas municipales.

Pero si me nombran como candidato a intendente y después aparece Bertoto y yo no aparezco cuando los cargo que ocupe fueron por internas, nunca los ocupe por la firma de algún otro, con los problemas de las internas nacionales, los cargo, a mí no me interesan ninguna de esas cosas, no vivo de eso. A mí me interesa que la gente no consigue donde alquilar, no consigue vivienda, el basural a cielo abierto que sigue estando en el mismo lugar, de la misma forma como lo vengo hablando desde hace 4 años y va a seguir ahí, mientras los opositores sigan tomando café y rosqueando a ver quien ocupa un cargo y quien no”

Como decíamos en nuestra página de Facebook, “la licuadoratdf, hasta ahora solo se había analizado la zaraza, es decir nada, ni un candidato ha presentado un proyecto, un plan, nada, Rubinos viene a confirmar eso y mucho más.

“Yo no voy a participar de esta elección”

“No voy a participar, de esta elección porque no me importa sentarme a negociar si un senador me va a dar un cargo o no, porque a mí me preocupa el basural que tenemos en la entrada de la ciudad que está contaminando el Rio Olivia, el Canal de Beagle, logre que en 2017 la Secretaria de Ambiente dictaminara que se modifique el tratamiento y hasta ahora no lo hicieron, la falta de viviendas en Ushuaia, lo planteo, la gravedad que tiene para la ciudad el costo político en Ushuaia, derivado esto en una sobre población, sobre todo en el Concejo Deliberante, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados municipales. Ayer los veía festejando el aumento de un 37% de algunos ítems y asignaciones y la inflación fue del 100%, esas cosas en un momento de elección son importantes, que la gente escuche discutirlas y plantear cual podría ser la solución”.

“No tengo un problema personal con el intendente”

No tengo problemas personales con el Intendente de Ushuaia, pero obviamente es más fácil pasarse 8 años desaparecido de los problemas municipales y plantearlos dos meses antes de la elección, sé que no les gusta a los funcionarios municipales que trate estos temas, como la UISE que es una barbaridad, es increíble el funcionamiento de la UISE, ahora le aprobaron 290 millones de pesos en el presupuesto para el estacionamiento medido para el año 2023, Rio Grande tiene 13 millones de pesos de ingresos y la UISE pretende 290 millones por el déficit gigante que tienen y la cantidad de cargos políticos, asesores y demás cosas que tiene la UISE que hay que cubrir de alguna forma y con un funcionamiento pésimo. A mí me interesa hablar de esas cosas y como se resuelven con cada uno de los referentes del radicalismo en Juntos por el Cambio hemos hablado de la necesidad de tratar estos temas y armar un proyecto en ese sentido, todos lo entendieron hasta que se dieron cuenta que el proyecto iba en serio hasta que se dieron cuenta que con ese proyecto no se podía competir contra el aparato de La Campora y a muchos no les servía eso, porque corrían riesgo sus futuras candidaturas».

«Están pensando en octubre, en dentro de dos años que hay elección de senadores y diputados, entonces empezaron a desarmar esa posibilidad, incorporaron personas en esos armados, no acepte eso, les dije hasta aquí llego, me alegro que ya tengan candidato a intendente porque Bertoto va a hacer un papel importante, acompañando a Pablo Blanco a Gobernador y a Frigerio como vice gobernador y no participo en nada para escucharlos, ya que hasta ahora no se han preocupado por nada y cuál es la opinión sobre lo que está pasando en Ushuaia y cuáles son sus ideas en cada uno de los problemas que les está complicando la vida a la gente de nuestra ciudad”

Finalmente, Rubinos dijo que, “supongo que está definido, es lo que escuche, Bertoto a la Municipalidad, Pablo Blanco a la Gobernación y Federico Frigerio como vicegobernador”.

Seguramente seré fiscal de mesa, seguiré colaborando como siempre, pero lamentablemente mi forma de ver es que llegar al concejo deliberante sin un proyecto para los problemas de la ciudad, es un tema que no se construye de un día para otro y no se hace tratando de perjudicar a alguien que está trabajando en eso, puntualizó.

Fuente Radio Provincia.