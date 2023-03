“NO PODEMOS PERMITIR QUE EL PODER JUDICIAL SE INMISCUYA EN CUESTIONES QUE SON DEL PODER LEGISLATIVO»

Al respecto, señaló que “hay algo que nos da esperanza, es que el fallo de la Cámara fue dividido, fue dos a uno. De los tres jueces, uno voto a favor nuestro, no fue un fallo unánime. Esto significa que nuestro criterio, que está en discordancia con lo que plantea la Jueza Electoral, uno de los jueces entendió que era válido”.

“En base a esa afirmación, nosotros hicimos una presentación para poder casar la sentencia e ir a la última instancia, que es el Superior Tribunal de Justicia, donde hay cinco jueces. Tenemos la esperanza que fallen a favor y lo más rápido posible para poder establecer la estrategia electoral” se esperanzó Greve.

El presidente de FORJA, agregó que “lo que vemos nosotros es que no sólo la justicia no debe meterse en este tema, sino que tampoco está reglamentado. Entonces habría que reglamentarla, o establecerlo por Ley”.

En este sentido, agregó que “existe un gravamen, y lo destacó el Juez Aníbal Acosta cuando argumentó a favor de nuestro reclamo en el fallo dándonos la razón: que en la Municipalidad de Río Grande está establecido en la Carta Orgánica la posibilidad de hacer acuerdos. La verdad que ahí, de alguna manera cimienta el reclamo y nos da más fundamentos jurídicos de nuestra insistencia en cuanto a las listas espejo. Si hay que ver este tema, hay que reglamentarlo, o tratarlo en la Legislatura”.

“La verdad que cambien las reglas del juego antes de la elección con tan poco tiempo al cronograma electoral nos hace dudar de alguna intención distinta a lo que puede llegar a ser el derecho” reprochó.

Por otro lado, Greve calificó como grave que la justicia no dando lugar al fallo “obliga a los partidos políticos a hacer alianzas electorales cuando no quieren hacerlas”; señaló que de esta manera los partidos al no permitirles presentar sus boletas, pierden identidad partidaria. “Con esto la justicia está haciendo que los partidos más chicos estén obligados a unirse con los más grandes, y que los más grandes impongan condiciones y que hagan una lista única, no permitiendo que los partidos chicos lleven sus boletas y que los ayude a llegar a los estamentos legislativos”.

Agregó que “uno propicia la participación de otros partidos, (refiriéndose a los partido chicos, más allá de los tradicionales), con la incorporación de dirigentes y con la posibilidad de llevar la boleta del Gobernador o del Intendente y que los ayude a en cuanto a votos legislativos en sus partidos”.

En cuanto a la posibilidad de un fallo contradictorio de parte del Superior Tribunal, Greve adelantó que en principio se estudiará la formación de un frente electoral. “Esto será motivo de charla y discusión entre los distintos espacios, pero tenemos la esperanza que el Superior Tribunal pueda llegar a cambiar” el fallo.

“Independientemente de eso, lo cierto es que entendemos que no podemos dejar de impugnar esta decisión, porque esta herramienta la venimos utilizando de antaño y no podemos permitir que el Poder Judicial se inmiscuya en cuestiones que son del Poder Legislativo, y en este caso de los partidos Políticos” subrayó Greve.

Cabe recordar que el fallo del reclamo en segunda instancia lleva la firma de los jueces Alejandro Fernández, Aníbal Acosta y Daniel Sacks, siendo el Acosta quien considera que las listas espejo pueden ser utilizadas en los próximos comicios.