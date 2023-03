MELELLA “TENEMOS QUE DEJAR QUE EL PROYECTO AVANCE POR SOBRE LAS PERSONAS”

En ese marco, el actual Mandatario Provincial, habló sobre la elección de candidatos en FORJA, la conformación del frente y la búsqueda del consenso por un proyecto que esté “por encima de las personas”, y criticó duramente a aquellos dirigentes opositores que “viven más en la Capital Federal que acá” y están “nutridos de esa grieta que los fueguinos no vivimos”.

“He dicho, en términos personales y en términos de nuestro espacio político, que acompañamos plenamente a Martín en Río Grande, a Dani en Tolhuin y a Walter en Ushuaia”, comenzó Melella, y agregó que “estamos en ese proceso electoral”.

En este sentido, indicó que “FORJA y otros espacios políticos y movimientos sociales tienen que definir candidaturas y estamos trabajando en eso”, y que “Tierra del Fuego no es Buenos Aires, acá trabajamos en unidad”.

Al mismo tiempo, recalcó que “los límites son para aquellos que apoyen ciertos modelos económicos que van en contra de la industria fueguina, en contra de los trabajadores, en contra de la justicia social y de la inclusión social”.

Por otro lado, remarcó que “cuando hay voluntad de acuerdo y de consenso, las cuestiones son más fáciles” y añadió: “si vos estás realmente compenetrado con un proyecto, eso está por encima y por delante. Tenemos que dejar que el proyecto avance por sobre las personas”.

Al ser consultado por la salida de Federico Sciurano de Juntos por el Cambio, Melella dijo que “a Federico lo critican mucho algunos de Juntos por el Cambio que viven más en la Capital Federal que acá, y están nutridos de ese veneno, de esa grieta que los fueguinos no vivimos. No entienden por qué un Legislador no sale a pegar a un Gobierno”.

“Federico es alguien que ha hecho mucho por la provincia y ha hecho mucho en disidencia y en consenso”, continuó, y recordó que “apostó a la Ley del Progreso, él la trajo a la provincia, alguien que defiende a la Soberanía, que salió a enfrentar a las mismas autoridades de Juntos por el Cambio, cuando otros que hoy vienen a darnos clases, pero viven más en Buenos Aires no dijeron nada y no defendieron la Soberanía”. “Entonces –siguió-, mientras defiendan al pueblo de Tierra del Fuego, mientras defiendan a la industria, a los que menos tienen, a los trabajadores, nuestro espacio tiene lugar para toda esa gente”.

Finalmente, el Gobernador sostuvo que “hay muchos dirigentes en la provincia que tenemos claro que primero está el bien común, el pueblo de Tierra del Fuego y, después, vienen los intereses partidarios”.