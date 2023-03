“Me convoca un proyecto que una a los fueguinos y que no replique la grieta que sufrimos a nivel nacional”, Sciurano abandonó JXC.

“Respeto la expectativa que pueden tener algunas personas del espacio de participar, pero no la comparto. Creo que hay que poner en el foco a los fueguinos y fueguinas, eso implica compartir proyectos con gente que tenga genuino interés por la provincia, que viva acá. Es la única manera de saber lo que necesita la gente y trabajar por un futuro mejor”, afirmó Sciurano.



“Hoy siento la necesidad de tomar esta decisión que es no incorporarme a las listas de Juntos por el Cambio. Me desmotivan los planteos que trae Federico Frigerio, que tienen que ver más con la interna nacional que con las cosas que podemos hacer distintos dirigentes de espacios respecto a la realidad de Tierra del Fuego. No creo en esto que en un sector son todos buenos y en otro son todos malos”.



“En Tierra del Fuego no se impone la grieta que impacta en la política nacional y que claramente no construye ni genera bienestar”.



El referente radical expresó que “pensar que el bienestar de los fueguinos está sólo en dos o tres dirigentes, es transmitir una mirada egoísta sobre el futuro de todos nosotros. Yo ya he trabajado durante años con gente de otros espacios a quienes reconozco como gente de bien y de nuestra provincia. No nos sometamos a que las disputas internas quiten del eje lo importante que es el futuro de todos los que elegimos vivir acá”.