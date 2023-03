¿Martin Pérez debería seguir al frente de Rio Grande?

Pérez repasó punto por punto cada una de sus acciones en los 3 años en los que ha sido intendente de esta ciudad. Sin duda, y esto ya lo hemos dicho antes, el intendente tenía mucho para mostrar y no dejó pasar nada de lo mucho que ha transformado la ciudad.

Como un riograndense más a la hora de defender su ciudad, destacó la mejor calidad de vida de los y las vecinas, anunció un plan de obra que obviamente requiere de otra gestión para concretarlos, como por ejemplo el segundo puente para la Margen Sur, o la Tecnoteca, un amplísimo edificio que demanda una inversión de 2.600.000 dólares, la conclusión del muro costanero, casi 200 cuadras de pavimento, ampliación de líneas de colectivos, la finalización de la Terminal de ómnibus, el centro de salud en Chacra XI o la pileta olímpica en Chacra II.

Solo por mencionar algunas de las más destacadas, pero hay más, y a cada anuncio hubo un cerrado aplauso de todos quienes colmaron el Gimnasio Carlos Margalot, quizá porque la gente ve que esas obras en algunos casos ya fueron terminadas e inauguradas como la Doble Vía de la Avenida Santa Fe, el Parque del Centenario o los más de 18 kilómetros de bicisendas que permiten recorrer casi toda la ciudad, haciendo vida sana practicando caminadas o bicicleta. El muro costanero, una obra fundamental, no solo porque pone a Rio Grande cara al mar, sino porque cambia toda la fisonomía de la zona desde la intercepción de Ricardo Rojas, con Elcano, hasta Av. Santa y Elcano, casi 5 kilómetros de un paseo que también aporta a mejorar la calidad de vida de los riograndenses, las plazas integradoras que ya son más de 40, el Centro Integral de la Mujer, la renovación a nuevo del natatorio Municipal Eva Perón y así podría seguir por mucho más.

Pero todo esto lo hemos dicho, en cada columna sobre el cambio que ha experimentado la ciudad y los beneficios que han experimentado sus habitantes. Ahí están los impuestos de cada contribuyente, y el Intendente reconoció ese esfuerzo de quienes cumplen con sus obligaciones cada mes para acceder a esos servicios que ahora si están a la vista de todos.

Pérez no hablo de elecciones, no hizo campaña con su discurso, se limitó a repasar lo hecho y esa hora y cincuenta minutos dejaron claro porque muchos expresaron que debe continuar al frente de los destinos de esta ciudad, e incluso ya hubo agrupaciones políticas que adelantaron su apoyo para las próximas elecciones, nadie opino lo contrario y al momento de esta nota no ha habido nadie que haya decidido competir por el municipio en este 2023.

Conclusión. No hubo promesas en vano, hubo contacto directo con la gente, empatía, resiliencia, dialogo, tanto institucional como con las asociaciones de la sociedad civil, su relación con el gobierno provincial fue destacada por el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, al igual que con el gobierno nacional, donde sus gestiones han tenido resultado positivo. Pérez no es un político más, con sus pros y sus contras logró posicionarse como el mejor referente para una segunda gestión en la ciudad y ha hecho lo que debía para estar donde está.

Lo que pretendo decir es que no solo es obra pública, no solo es gestión institucional, no es el anuncio, es la relación de un riograndense, que, en un acto de grandeza, pide que voten por Rio Grande, aunque no lo voten a él, “Pérez debería seguir siendo el intendente de esta ciudad porque la ha transformado”, señalaron muchos de los presentes, porque hay obras en todos los barrios, pero por sobre todas las cosas porque es un riograndense que todos los días se levanta pensando cómo mejorar la vida de los ciudadanos de manera real y tangible.

Armando Cabral