Libertarios contra el regimen de promoción, la soberanía alimentaria y los derechos

Como si ya no fuera sufrientemente grave la crisis por la que esta atravesando todo el pais, incluyendo nuestra provincia, la centro derecha representada a nivel nacional por Javier Milei y en Tierra del Fuego por Agustín Coto, Forgione Tibaudin y en gran medida una iglesia evangélica en particular «hay vida en Jesus», de hecho todos los candidatos del mencionado templo pertenecen a el, Natalia Graciania, y los Pauli, madre e hijo, avanza en nuestra provincia y sus declaraciones, que entendemos, es lo que piensan son preocupantes y hasta indignantes.

No es menos cierto que Milei apoya por ejemplo la libre portación de armas, que es lo mismo que decir justicia por mano propia, también ha adelantado un brutal ajuste, la desaparición de ministerios como manera de achicar el gasto, quitar todos los planes sociales y como si todo esto no fuera suficiente, «que el regimen de promoción de tierra del Fuego es una estafa para todos los argentinos de bien».

«Los argentinos de bien», es como se autodefinen ellos mismos, porque quien tiene estos pensamientos de derecha, anti derechos misóginos y violentos, como ya ha demostrado el temperamental dirigente nacional.

Niegan los asesinatos perpetrados por la dictadura militar, niegan la ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Aborto Libre y Gratuito, es decir son anti derechos y una de sus frases para reforzar este discurso es «hay que poner mano dura», que es como decir que vuelvan las botas, o si estuvieran los militares no pasaría lo que esta pasando, algo que también manifestó la derecha cuando se perpetro el golpe de estado de 1976 y los anteriores.

Son sectarios, porque, por ejemplo defienden los intereses solo de los grandes empresarios, en su ideología de derecha cristiana no pueden participar las personas homosexuales, trans u otras diversidades, los califican como enfermos y aunque salgan a desmentirlo quienes vivimos aquí desde hace mas de 30 años y los conocemos, sabemos que es lo que piensan ya que algunos eran alumnos de jardín de infantes.

Sus fundamentos son mas religiosos que políticos, y todos sabemos que la religión no soluciona nada en un pais quebrado como este, con diputados como Milei que no asisten a las sesiones o insulta a cualquier oponente como única forma de defender su insostenible postura.

Y por ultimo el rechazo a la soberanía alimentaria con la excusa de lo que demoraría en llegar a toda la provincia, es claro que van contra una gestión en particular y es la del Intendente Martin Perez porque es el único que esta trabajado en esto y ha obtenido resultados mas que destacables en la producción de pollos, cerdos y verduras que ya están vendiendo en muchos comercios de la ciudad, obligando incluso, a bajar los precios de los pollos en los supermercados. Pero lo que funciona lo cuestionan, por desconocimiento, o simplemente para embarrar la cancha, estrategia esta, que les ha permitido llegar a participar de las elecciones.

En síntesis no practican lo que pregonan y eso no solo los hace poco creíbles, sino que demuestra una vez mas que son peores que lo que critican y cuando se les pregunta como van a sacar esta provincia adelante, no saben que responder, porque su política es inaplicable en una realidad como la que se vive hoy. Evidentemente no son ellos a quien votaría, sin dudas.

