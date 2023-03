Las quejas de los que abren a las 10 de la mañana, cierran todo el verano y cobran lo que quieren.

En los últimos días se escucharon quejas de comerciantes preocupados pro el avance de las ferias, tanto la del Don Bosco como las que organiza el municipio en distintas zonas de la ciudad, conocida como el Mercado en Tu Barrio, sin embargo esos mismos comercios cierran todos los fines de semana y durante todo el verano estuvieron cerrados, algunos se fueron y cerraron todo un mes y como si eso no fuera suficiente abren a las 10 de la mañana cuando hay luz desde las 6 hs en sta epoca.

Esto que parece una batalla pero en realidad es todo un circo mediático acompañado por aquellos que nunca le trabajaron un día a nadie, ni siquiera por favor, hoy son los que a las 10 de la mañana tienen todo cerrado, no hay un kiosco abierto a esta hora, no hay un multirubro, nada y mucha gente podría hacer compras a esta hora de la mañana.

Pero no es mas fácil «operar» para que los que trabajan cierren, y ellos que no lo hacen sigan, atendiendo cuando se les ocurra, en el horario que se les antoje, y cobrando lo que se cante sin respetar nada, ni a nadie.

Solo se trata de impedir el crecimiento de gente que quiere trabajar, que quiere producir pero cuando se vive rodeado de parásitos que solo quieren enriquecerse a costilla de los sobreprecios, destrato y monopolio, todo se complica y mucho mas. Esperemos que se pongan las pilas quienes deben controlar precios, habilitaciones y ver si los que tanto reclaman tienen todo el regla, todo su personal en blanco e impuestos al día. Son los mismo que te dicen si pagas con tarjeta tenes 10 % de recargo y los consumidores en vez de denunciarlos les siguen comprando, no hay que ir mas a esos negocios.

Yo no lo hago hace mas de un año que no compro ni en super mercados, ni negocios formales porque es un escandalo lo que cobran y no estoy dispuesto a dejarme robar en la cara, con mercadería de segunda calidad.

La verdad es que los riograndenses en particular y los fueguinos en general estamos hartos de los lloriqueos de los que se han vuelto millonarios a fue de eliminar a como de lugar cualquier tipo de competencia. NO hay que comprarles mas y listo.

www.lalicuadoratdf.com.ar