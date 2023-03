LA SECRETARIA DE DEPORTES Y JUVENTUDES ACOMPAÑA LA REALIZACION DEL “CAMPEONATO ARGENTINO DE FEDERACIONES DE BASQUET U 15”

El secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdo y el subsecretario de Alto Rendimiento, Gabriel Coto, se reunieron con el presidente la Federación de Basquetbol de Tierra del Fuego, Vicente Oscar Castellano, encuentro que sirvió para confirmar el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y Juventudes a la FBTDF que participará en el nuevo formato dispuesto para este año.

De esta manera, y con el aporte del Estado provincial, el seleccionado femenino U15 de Tierra del Fuego viajó a la ciudad de Río Gallegos, donde se disputará el cuadrangular de las deportistas, mientras que en Río Grande, se realizará el regional masculino U15.

El inicio de los Campeonatos Argentinos de selecciones provinciales está organizado en tres instancias, en las que la primera fase será regional. Tierra del Fuego competirá con las selecciones de Santa Cruz, Río Negro y Chubut. El ganador de cada cuadrangular (Femenino y Masculino), clasificará a una segunda instancia nacional donde los mejores, pasarán a la Final Argentina.

El siguiente es el cronograma de competencias de la primera fase con la participación de cuatro federaciones: Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Programación – Masculino

Sábado 12:00 – TDF vs. Chubut

Sábado 20:00 – TDF vs. Río Negro

Domingo 11:00 – TDF vs. Santa Cruz

Los partidos se desarrollarán en el gimnasio Haspen en Río Grande

Programación – Femenino

Sábado 10:00 – TDF vs. Chubut

Sábado 18:00 – Río Negro vs. TDF

Domingo 14:00 – Santa Cruz vs. TDF

Los partidos serán en el CEPARD (Río Gallegos)

El equipo mejor clasificado de cada rama avanzará a la segunda etapa, dividida en Zona Sur (jugarán los vencedores de las regiones 3, 4 y 5, y Mendoza) y Zona Norte.