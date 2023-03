LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REPAVIMENTA CALLES EN EL SECTOR DE LAS 640 VIVIENDAS Y HAY CORTES EN UN INGRESO AL BARRIO

El corte se extenderá hasta finalizar la obra que está previsto para la última hora de este jueves, en caso de que el clima acompañe. También se realizan similares tareas en la calle Lasserre, entre Los Guindos y Gobernador Valdez.

Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos informaron que cuadrillas municipales se encuentran preparando el suelo, con riego con emulsión durante este miércoles para volcar el asfalto en caliente durante la jornada de mañana y repavimentar el tramo que había sido fresado durante el invierno.

La Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y Prestación de Servicios de la ciudad solicitó a vecinos de los barrios próximos no ingresen con sus vehículos por el sector hasta la finalización de los trabajos.

“Hemos realizado trabajos durante el invierno en este tramo de la calle Pionero Fueguino y del acceso a las 640 Viviendas por calle Teodoro Mendoza, fresando estas cuadras para repavimentarlas en esta temporada por administración y es lo que estamos haciendo”, explicaron desde el lugar de trabajo. “Por eso pedimos un poco de paciencia y si el clima acompaña y no llueve copiosamente como nos ha pasado durante el mes de febrero, podemos repavimentar durante el jueves y dejar a punto este importante ingreso a los barrios”.

“Si las condiciones climáticas acompañan, estaremos colocando emulsión este miércoles y no se puede circular sobre la zona regada, por eso pedimos la colaboración y que disculpen las molestias. Si todo acompaña, estaremos en condiciones de habilitar el transito el jueves por la noche y esperamos que así sea”.

Por último informaron que también se llevan adelante tareas similares, con preparación de suelo en un tramo de la calle Lasserre, entre Los Guindos y Gobernador Valdez. “Estamos realizando el riego con emulsión también en este sector, para poder pavimentar con asfalto en caliente este jueves”, indicaron.

En ambos casos, indicaron que si el clima se presenta inconveniente para las tareas de repavimentación el jueves, las tareas deberán postergarse al día viernes, prolongándose los cortes hasta ese momento.