La historia reciente de Argentina que todos conocen pero de la que nadie quiere hablar y otros la acomodan a su gusto.

Ahora bien, en lo que a mí respecta los que han hablado hasta ahora, no han dicho nada que no hayamos escuchado desde hace por lo menos 50 años atrás, nada ha cambiado, todo ha empeorado, pero el discurso, ese discurso cínico, e hipócrita sigue siendo el mismo. Como dijo Larreta en Santa Cruz, “vamos a estar mejor”, “Un Mejor futuro para todos”, “Vamos a vivir mejor”, “Con vos”, los fueguinos conocemos algo parecido, pero el tema no es meterse con nadie en particular o señalar con el dedo acusador a los que antes decían una cosa y después hicieron exactamente lo contrario.

Es aquí donde queremos centrarnos en los que han escuchado una versión de los hechos, acomodándolos en beneficio propio pero que no les importe en lo más mínimo que nada de todo eso sea cierto. Lo que les han contado es una verdad a medias y si es así, es faltar a la verdad, lo veo yo, lo ven ustedes, lo ven todos y cada uno lo dirigiere como mejor puede, pero esto se hace cada vez más difícil.

La firma de Antonio Cafiero en el decreto de aniquilación de la subversión. Nada que agregar.

Para los que han crecido en democracia, esos privilegiados, cooptados intelectual y políticamente por un sector de este pais a los que les contaron la historia políticamente correcta de cualquier partido político que se les ocurra pensar, omitiendo situaciones que destruyeron este pais de manera irremediable. Autocalificándose de socialistas, cuando en realidad son más reaccionarios, sectarios y ricos que la derecha que critican, son los revolucionarios con tarjeta de crédito gold, son los que más han acumulado en las últimas 5 décadas, desde 1973 a la fecha.

Lopez Rega e Isabel Peron impulsaron el decreto de aniquilación, la herramienta fue la TRIPLE A Alianza Anticomunista Argentina,.

Podríamos empezar por la Alianza Anticomunista Argentina o más conocida como “Tripe A” y el decreto de exterminio de la subversión firmado por el abuelo del actual Ministro Santiago Cafiero, el entonces referente Antonio Cafiero en 1974 y llevada adelante por el entonces ministro del gobierno de Isabel Perón, José López Rega, alias “El Brujo”.

Eduardo Masera, Jorge Videla y Ramon Agosti, primera junta militar del golpe de 1976.

Después de este decreto y de una política económica desastrosa llegó el Golpe De estado encabezado por Jorge Rafael Videla, Eduardo Masera y Ramón Agosti, este golpe cívico-militar dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la más atroz dictadura que se extendió por más de siete años y que tuvo como consecuencia la desaparición de 30.000 personas (entre los que se encuentran más de 600 docentes), 500 bebés apropiados y miles de exiliados, lo que constituyó para la justicia argentina, un «genocidio contra un grupo político». Según los informes de la época la «guerrilla había ejecutado a casi 2000 personas.

Leopoldo Fortunato Galtieri, responsable de llevar al pais a un aguerra con el Reino Unido de Gran Bretaña.

Seguimos con la llegada de la Democracia después que otro Militar, Leopoldo Fortunato Galtieri llevara a la guerra a Argentina, contra el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, llegó la democracia, y con ella también la vuelta a los derechos civiles, la libertad de expresión y finalmente la híper inflación de Raúl Alfonsín y su ida 6 meses antes de culminar el mandato, acordaron reformar la Constitución Nacional en 1994 y la salida anticipada de Alfonsin.

Seguimos con la salvaje gestión de Carlos Menem, que privatizó todo, rifó las joyas de la abuela y terminó como el malo de la película, cuando los entonces gobernadores lo calificaban como el Mejor Presidente de los últimos 50 años en ese entonces, uno de ellos Néstor Kirchner, en Santa Cruz, o José Estabillo en Tierra del Fuego, ellos recibieron por la venta de YPF más de 600 millones de dólares cada uno, Estabillo los quemó en 8 años de gestión, Néstor los llevo a Suiza y a vos te contaron que los había invertido. Un intendente de ese entonces Jorge Colazo, también fue muy amigo de Menem, después lo sacaron del gobierno provincial por quedarse con dinero de la coparticipación de Rio Grande.

Arriba Nestor Kircher abajo Jose Estabillo, ambos se desasían en loas al presidente Carlos Menem, lo calificaron como el mejor presidente de los últimos 10 año en ese entonces.

Todos los que hoy hablan de los 90 como si fuera una maldición formaron parte de eso, salvo los que aún no habían nacido y lo escucharon de otros, tan corruptos como Menem, que contaron lo que convenía y de ahí salió un discurso al que todos conocemos hasta hoy como “el relato”, porque los que lo vivimos sabemos quién es quién y aún estamos aquí para desmentirlos cada vez que salen a decir pavadas. Menem fue el inventor de la mayoría de los dirigentes del ex peronismo que hoy forman parte del gobierno nacional, aunque la mayoría de ellos, en algunos casos, en ese momento tenía entre 4 y 5 años.

Fernando de la Rúa abandona la Casa Rosada en helicóptero después de decretar el estado de sitio

De la Rua fue el peor presidente, sin duda, que aportó la UCR, terminó huyendo de la casa rosada en helicóptero, el 28 de diciembre de 2001, mientras en la plaza de mayo se vivía una verdadera batalla campal entre la gente y las fuerzas de seguridad ya que había decretado el estado de sitio, que termino con 28 muertos, cientos de heridos y miles de locales saqueados.

Eduardo Duhalde junto a Carlos Menem otro que ahora desconoce su participación en las políticas del riojano. lamentable.

Después de la huida de, De la Rúa y el paso de 5 presidentes en una semana, vino Dhualde a quien conozco bien, trabaje con él en el MPA, Movimiento Productivo Argentino, él y Domingo Cavallo cometieron la tropelía del corralito, se quedaron con el dinero de todo un pais, “quien haya ahorrado en dólares, recibirá dólares”, decía Dhualde que jamás cumplió y todavía sigue hablando, se dice que ese robo monumental ascendió a la escandalosa suma de 6.000 millones de dólares de entonces, otros dicen que eso es un cuarto del total.

Nestor Kirchner el recomendado de Duhalde para las elecciones de 2003.

Como no había sido suficiente, Duhlade recomendó que se votara a Néstor Kirchner en 2003 y la gilada así lo hizo, quienes lo conocíamos por ser vecinos y haber intentado hablar con él sin éxito durante toda su gestión, como intendente de Rio Gallegos o gobernador de Santa Cruz, sabíamos lo que venía, pero nadie nos escuchó. Sus negocios inmobiliarios y la pandilla que lo rodeaba, entre ellos el temible Rudy Ulloa Igor, iban a multiplicar por diez lo que venían haciendo y una vez que llegaron al poder todo fue saqueo institucionalizado, millones de personas viviendo de planes, aumento de la pobreza, inflación, emisión de moneda sin respaldo, endeudamiento y la grieta que inventaron poniendo al pueblo contra el pueblo, mientras ellos contaban millones de dólares en la rosadita, construían hoteles en El Calafate, cartelizaron la obra pública, aumentó la inseguridad, cepo al dólar, destrucción de la industria nacional, sus hijos acumulaban fortunas sin haber trabajado nunca y todo comenzó a saberse, todo empezó a aparecer en algunos medios, porque muchos fueron directamente comprados y dieron un giro de 180 grados como el panfleto en que se convirtió Pagina/12, cuyo dueño huyó del pais, dejando a todo el mundo sin pagarle un peso a nadie y se instaló en Miami.

Asume Cristina Fernandez de Kirchner, comienza la etapa del oscurantismo en el pais.

Lo demás es historia conocida, las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner nos trajeron hasta aquí, casi una réplica del absolutismo de Luis XIV, solo lo que ella decía era verdad, siguió el saqueo, las eternas cadenas nacionales, los gastos inaceptables como hacerse llevar los diarios de Buenos Aires a El Calafate en el avión presidencial, la censura previa, incentivar a grupos violentos como el que encabezaba Hebe de Bonafini, cuyos actos de corrupción son conocidos por todos en connivencia con los parricidas hermanos Shoklender, tipos sin escrúpulos a su alrededor como Lázaro Báez, Cristóbal López, Parrilli, periodistas comprados como Víctor Hugo Morales, o Silvestre, el canal C5N, negando cualquier acusación y defendiendo lo indefendible, haciendo un trabajo miserable y llenando sus bolsillo sin vergüenza ninguna, cuando con solo salir a la calle se podía ver como el pais caía de a pedazos. Esto llevó al golpe de gracia con la elección de 2015 cuando llego a la Presidencia Mauricio Macri, un empresario sospechado de varios negocios truculentos, acusado por el kirchnerismo como un “facho”, “gorila”, y demás calificaciones, y su principal defecto, ser amigo de los ricos, de los empresarios, a los que el kirchnerismo había casi arruinado. Hoy la única defensa que tiene el gobierno nacional es acusar a Macri de un endeudamiento que ellos ya duplicaron, de ajustar y obviamente de ser rico, porque ellos odian a los ricos pero son los que mas tienen.

Rosana Bertone gobernadora de Tierra del Fuego desde 2015 a 2019 dejó una frase celebre «si no esta Macri, aquí no cobra nadie», nos endeudo en 210 millones de dólares con aprobación de la Legislatura y entrego 10 mil hectáreas en un parque nacional a un privado.

En Tierra del Fuego teníamos una gobernadora supuestamente peronista, Rosana Bertone, pero dio un giro de 180 grados y paso al Macrismo y recorto salarios, impuso un impuesto solidario, congelo los salarios, y endeudó a la provincia en más 230 millones de dólares, que pagará la actual gestión y la que viene porque el acuerdo es hasta el 2027.

Lo que ha ocurrido desde 2019 hasta ahora lo han vivido todos, pero con 62 años y 35 viviendo en esta provincia, lo que me ha quedado claro es que los únicos que se han enriquecido desde que comenzó la democracia han sido los políticos, el pais esta cagado de hambre, para ser más exactos el 50 % de los habitantes y entre ellos, 8 millones de niños y niñas que no tienen acceso a una comida digna.

Les puede gustar más o menos, pero no ha cambiado nada, desde Luis XIV hasta hoy, solo se sabe lo que el que manda impone, lo demás es secreto, los que llegan son los que eligen en acuerdos de cúpulas, las elecciones son una cuestión formal y los resultados de esto están a la vista, 425 % de inflación en 4 años, endeudamiento por 230.000 millones de dólares, 165 impuestos, y los únicos que no pueden responder por los vienen que ostentan son siempre los mismos.

La pregunta es, ¿Qué vamos a votar?, sea el partido que sea, es Larreta, es Milei, es Alberto Fernández, Esper, del Caño, Cristina Kirchner, Macri, patricia Bullrich ¿vamos a votar a quién, por qué y para que?, que es lo que queremos para el futuro, que no sea una frase hecha, vacía de contenido y que solo ha beneficiado a unos pocos desde que somos provincia. La respuesta la tiene el pueblo.

Les dejo esta frase de Winston Churchill: “Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo.”

Armando Cabral