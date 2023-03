Junto por el cambio y los libertarios contra el regimen de promoción de Tierra del Fuego.

Rio Grande 29/03/2023.- Que Juntos Por el Cambio vaya contra el regimen no es una noticia nueva, que algunos economistas sigan ese discurso sin haber venido a la provincia, tampoco es noticia, pero que solo se cuestione a Juntos por el Cambio y no a los Libertarios de Milei, si es noticia, siempre hablando de los dirigentes de la ciudad de Buenos Aires y que pocas veces cruzan la General Paz.

Porque no se cuestionan los dichos de Milei que calificó al regimen de promoción industrial como “una estafa a todos los argentinos de bien”, eso significa que los más de 200 mil habitantes que tiene esta provincia no lo somos.

Como puede ser que un candidato a presidente, diga semejante barbaridad y después un acolito suyo tenga que salir a decir que “no sabía lo que estaba diciendo”, un candidato a presidente no puede no saber de qué habla y menos cuando habla de economía siendo economista. O del significado sobreaño de la promoción en este lugar geopolíticamente estratégico.

¿Cuál es la diferencia ante una y otra postura?, ¿porque los dichos de Milei no provocan reacción, y los de JXC sí?

Hay algún acuerdo que no conocemos, o será que como ya pasó antes, los socialistas odian a algunas derechas y a otras no, cuando el gran enemigo es precisamente la derecha, de hecho, se utiliza en los discursos como un insulto para los opositores, se ha dicho, y hay documentos apilados que así lo certifican, oligarcas, gorilas, fachos y la derecha a JXC, pero a Milei y al partido Libertad Avanza, ni una palabra pese al crecimiento exponencial que ha tenido la derecha en los últimos 3 años, esa derecha que todos odian pero que ahora parece no ser tan peligrosa para algunos, es una derecha moderada.

¿Quizá porque detrás de las iglesias que acompañan a Miley como pasa en la provincia, hay muchos votos posibles?

¿será que están de acuerdo con la portación de armas, se oponen a la ley de aborto, se convirtieron en misóginos, homofóbicos y anti derechos?

¿Porque una derecha es menos peligrosa que la otra, porque a quien los ha tratado de casta política, ñoquis, chorros, saqueadores seriales y otras perlitas, no lo mencionan, será que se les pasó por alto, será que pueden ser socios aun cuando estén en las antípodas ideológicamente hablando, será que paga bien la campaña de los libertarios y JXC no pone una moneda?

Nos llama poderosamente la atención que las respuestas sean siempre para el mismo sector y otros que lo atacan de igual manera como Espert, Melconian, Chiche Duhalde, que calificó al regimen como “una bolsa de corrupción”, no tengas las mismas airadas respuestas.

El radicalismo desde 1995 ha propuesto cambios para el regimen, desde aquel foro en ex Offen Plaza cuando Baglini, entonces presidente de la Convención de ese partido propuso lisa y llanamente sacarlo, estábamos ahí.

Pueden ser pecados de juventud, puede ser desconocimiento de la historia de los cientos de dirigentes que pidieron desaparecer el regimen de promoción industrial. Pero no creo que haya dos derechas, sino una con el mismo pensamiento antiderechos.

Pero bueno, si el gobierno nacional cambia de color político, creo que van a tener que preparar muchas explicaciones, porque sea quien sea, va a tratar de revisar esto y todos saben que hay muchas cosas que no están funcionando.

La remarcación de precios es una, los precios de cualquier producto en general, es otra, el manejo del Área Aduanera Especial, quienes la integran, la exportación a terceros paises y por sobre todas las cosas, como se defiende la soberanía desde este lugar del mundo que fue el objetivo original del regimen de promoción, porque el que crea que esto es una cuestión economicista no entendió nada.

Esto se trata de soberanía en el mar austral, presencia de argentinos, poblar un lugar que hace 40 años no tenía nada, pero que sigue funcionando como entonces, beneficios para pocos, destrato para muchos, una matriz productiva adaptada a las nuevas tecnologías, concretar el valor agregado de los recursos naturales, concretar la puesta en marcha de una destilería para los hidrocarburos que producimos, posibilidades para los jóvenes, implementación de carreras acordes al lugar donde vivimos, tecnicatura forestal, tecnicatura en gas y petróleo, manejo y producción de turba, explotación pesquera de alta mar, y la generación de cooperativas en este ámbito.

Ya no alcanza con el 0,35 % del PBI destinado a la provincia, somos los fueguinos los que tenemos que generar esto, y dejar de pagar sueldos escandalosos a funcionarios públicos, aumentar el gasto público, la cantidad de empleados públicos, terminar con los viáticos, solucionar los problemas de vivienda y terminar con el aislamiento aumentando la conectividad aérea con la zona norte que es la que produce, donde hay más empleo privado e industrias.

No alcanza con obra pública si dentro de ellas no se pueden poner profesionales, una autocrítica no vendría mal y aceptar que cuando nos critican tantos de distintas banderas políticas podría ser porque en algo nos sestamos equivocando, o no.

Aceptar estas autocriticas y cambiar el rumbo podría ser un gran desafío para todos los que habitamos la provincia y deje de ser un beneficio económico para pocos y por sobre todo comenzar a hablar de propuestas para el cambio que esta provincia necesita, y discutir la distribución de la riqueza, que es el punto central por el cual cada dos por tres los opositores de derecha salen a cuestionar el regimen.

Armando Cabral