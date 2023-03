JUDICIALES Denuncian al juez de Tolhuin Silvio Pellegrino por la revinculación forzada de una niña a la que no le permitió despedirse ni de la madre ni sus hermanas

Tolhuín 13/03/2023.- El Juez José Pellegrino ordenó, el pasado viernes, restituir a Maia de 10 años, con su padre que llegó desde Córdoba para hacer cumplir un exhorto de aquella localidad. «Ella se fue con lo puesto, no le di su ropa, no se despidió de sus hermanas. No sé donde está. Quiero que me brinden información», indicó la mamá de Maia.

Esta tarde a las 18 horas habrá una movilización al Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin, exigiendo que se hagan cumplir los derechos de Maia de 10 años, quien había dejado de manifiesto que no quería volver a vivir con su padre, y quedarse en Tolhuin, junto a su madre y hermanas.

Lourdes Saucedo, dijo en declaraciones a Radio Provincia, «nos separaron con engaños, que querían ayudar a Maia, que estaba en otra oficina, y después me dijeron que ya estaba con el padre».

«En el 2020 se la llevó de vacaciones normales, y luego volvía conmigo, y ahí fue cuando el padre me dijo que no me la devolvía más. Me freno toda la pandemia, lo único que se hizo fue una escucha a fines de 2021, que Maia se quiere quedar con el padre, que estaba el juez Mellian», de Ushuaia, en ese momento. Luego, «acordamos el regimen comunicacional, y en el 2022 no tuve comunicación con ella, ni la vi, se incumplió el regimen establecido».

Este año, Maia llegó a Tolhuin, y «Los primeros días de febrero, me presente en Casa de Justicia en Tolhuin, pedí que se la escuche, con psicólogos, elevando el informe de Maia», que decía todo lo que la niña había manifestado.

«Yo el viernes le decía al juez, como un juez de Córdoba permite que vengan el padre con ese papel y se la lleve. La vieron llorar, pedir por favor que no quería irse» y el juez Silvio Pellegrino «me decía que él solo tenia que cumplir con esa orden que le llegó a Tolhuin».

Lourdes desconoce si existe otro motivo por el cual su hija, no quiere retornar con el padre, «ella dijo que no quería volver, lloraba cuando se le preguntaba por el padre».

» Sentí que se vulneraron sus derechos, el ambiente que vivimos en la comisaría no era adecuado, pedí una cautelar, para hacer este cuidado a mi nombre. Nos encerraron en una oficina, con unas psicólogas y no tenían porque hacer ese trabajo y pedí que se la escuche, de hecho iba a empezar la escuela en Tolhuin», dijo su mamá, esperando que la exposición pública, revierta la medida judicial que se adoptó.

«Ella se fue con lo puesto, no le di su ropa, no se despidió de sus hermanas. No sé donde está. Quiero que me brinden información», dijo para concluir.

De antemano, la movilización de esta tarde, exige el pleno cumplimento de la Ley 26.061, que indica, entre otras cosas: «Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles».

Asimismo, en el orden Provincial esta vigente la Ley 521 de «Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias.

Fuente: tarde pero seguro