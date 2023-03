Jorge Portel ex Secretario general de ATE: «en Tierra del Fuego se vota al menos malo, pero no hay un enamoramiento con ningún partido político»

Rio Grande 28/03/2023.- En dialogo con el periodista Gabriel Ramonet en Radio Provincia, el ex Secretario general de ATE y quizá el único dirigente gremial que ha sido criticó y ha cuestionado todo los gobiernos con los que les toco negociar, expresó que hay una ausencia total de propuestas, todos los que se postulan para las próximas elecciones son mas o menos derechosos y la idea es no tratemos de cambiar el estatus quo, ni como se puede distribuir la riqueza. Eso no lo plantea ninguna fuerza política, por lo que hay una orfandad en cuanto a como desarrollar la provincia

Este es el dialogo textual mantenido entre el periodista y el dirigente gremial quizá mas respetado de la provincia, como decimos nosotros, un distinto, un tipo especial en lo suyo, protagonista de una etapa del sindicalismo, que ya no existe.

Arriba Jorge Portel en su época como Secretario general de ATE de Tierra del Fuego.

Sacando desde hace mucho tiempo vamos a hablar con un dirigente político se podría decir, aunque buena parte de su actividad estuvo ligada a lo gremial fue un histórico secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado en Tierra del Fuego en una época distinta a la actual eso lo vamos a charlar ahora con Jorge Portel que está en línea, cómo va Jorge buenas tardes,

buenas tardes Gabriel buenas tardes a la audiencia.

Bueno, una enorme gusto escucharte. Bueno, decíamos recién que vos fuiste secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado mucho tiempo y te quería preguntar si vos notas no solo en lo gremial, sino en la actividad política en general dirigencial este cambio de época que yo mencionaba como que es una época absolutamente diferente a cuando vos discutías con la patronal que en ese momento era no sé el gobernador Estabillo Manfredotti o el que fuera, cambió esa época notas ese cambio y hay un cambio en principio todo dirigente gremial es está de por sí son dirigente político, el que no asocia a esta situación realmente confunde un poco el rol que le toca ejercer en ese momento de la representación.

Lo que te obliga y lo compromete a asumir, no, por ende laos debates de esta etapa eran netamente políticos habida cuenta que como hoy persiste y perdura una política neoliberal producto de lo que dejó como Rosario la dictadura militar y que propone a todas luces, un modelo de distribución de la riqueza muy injusto en donde muy pocas manos se quedan con el producto y el producido de los trabajadores y desparrama muy poco casi nada a la clase que genera la riqueza que somos de laburantes en esa situación era imperioso debatir estas cuestiones, no solo con los funcionarios que ya la tienen claro, lo que quieren hacer no, sino con nuestro trabajadores y el modelo en general, a partir de ahí pusimos en jaque, el modelo de ajuste que se venían practicando ese eslogan que achiquemos el Estado para agrandar la Nación regular, que lo hizo difícil en su momento cuando yo me convierto de Economía como parte del gabinete de Videla que a raíz de eso también se llevaron 30.000 compañeros, no este como imponer ese modelo como único y absoluto en ese entonces si bien es cierto siempre hubo grieta porque estiraban de un lado y tiran del otro, pero el consenso mayoritario que se venía construyendo era este evitar los ajustes de ahí que nuestro rol como dirigente no era otro más.

Organizar la pelea porque sabíamos que las clases políticas entonces respondían a rajatabla a este esquema, no? Y decía yo cómo puede ser que vos la provincia tan rica como Tierra de Fuego nos digan que es inviable porque no había recursos que no alcanzaba el presupuesto y se la llevaban en carretilla, tenemos pescas, hay energía, petróleo, gas, de todo deberíamos ser un emirato árabe en capacidad de lo que la explotación hidrocarburífera y la cantidad de habitantes que teníamos y siempre recibiendo la provincia de Tierra del Fuego las migajas que el Estado Nacional por vía de la coparticipación le giraba no y así todo lo poco que ingresaba también era mal distribuido en Contratos, con prestadores de servicio que no cumplían su rol o que cobraban demasiado y denunciábamos eso también, no?

Que toda administración requiere de materia de insumos o de bienes y servicios sobre facturado recordarán ustedes la cantidad de denuncia que hemos hecho en este momento y que a su vez la justicia en aquel que debe ser igual. Yo no creo que haya cambiado demasiado, hacía caso omiso a todas estas demandas que nosotros nos hacíamos y dejaba siga siga siga siga el baile hagan lo que tenga que hacer a nosotros los jóvenes, no? Entonces como resumen poníamos en debate un modelo político. Bueno, fuera una provincia para todos o era para poquitos no,

Fíjate en cinco minutos, lo que acaba de sintetizar no el gremialismo en ese momento ponía en debate un modelo político planteaba esa discusión no es solo los salarios.

Eran parte de la discusión gremial, claro, pero no eran lo único yo noto, que ahora hay una ausencia de debate público y no a punto solamente al gremialismo actual apunto a la clase dirigente en general no se discute nada de esto uno no escucha un gremialista hoy hablando de casos de corrupción o lo que vale la leche lo que se compra, digamos los negociados del Estado porque perjudican al conjunto todo eso es como que se fue de la arena pública, me da esa sensación a mí y la clase dominante lograron también someter, aunque el que el adjetivo que uso no es el correcto, no, pero sí de este consenso en las clases políticas de cualquier ámbito no en un esquema en donde el pensamiento único se impone con total rigor, o sea, este tema de la grieta que uno habla viste por lo menos en algunos lugares, los van cerrando no discutan tal cosa discutimos tal otra, no, o sea, el pensamiento único lo que la hegemonía propone como modo concreto de gestión política y sobre todo desarrollo político cuando eso ocurre vos vas a saber y pasas a nivel nacional te digo, eh? Porque yo veo que hay mucho debate en materia de candidaturas hoy en día que se debate todo lo que va a ser el proceso electoral, ahora qué poca política digamos así excepciones, uno puede escuchar una discusión de un modelo de país o en lo que es característico en Tierra de Fuego un modelo de apariencia distinto no tan como que quien administra mejor y del otro bando se ponen quién va a ser el mejor el ajuste o sea, quién va a ser mejor las penurias que iban nuestro pueblo en función de prevalear a las grandes corporaciones económicas, la oligarquía, los dueños de grandes negocios lo que forman precios y estos audios que se armó la poca de la lectura y que hoy se viene consolidando, o sea, eso no está en debate, eso no forma parte de la discusión uno debería bajar al pueblo, a l a comunidad en general para ponerlo en discusión y que se voten que en definitiva una alternativa que de algún modo convenza o o estimule o el amor es a nuestro pueblo tanto sea nacional como provincial tienes este esquema ganan siempre lo mismo lo que se llevan toda la torta a este país y uno habla específicamente de Tierra de Fuego y nosotros decíamos en aquel entonces y se reproduce hoy no las grandes empresas hidrocarburígenes los dueños de la tierra lo que manejan la pesca a nivel Este provincial y nacional me refiero no al pescador artesanal, eh? A los que ponemos la riqueza de nuestro querido territorio cuyo producto eructo geográfico habla de miles y miles de millones de dólares que te dejan apenas una limosna, entonces lo que vos vivís en Tierra del Fuego se reproducen a nivel nacional, o sea, donde la grande riquezas se van del país y quedan en muy pocas manos y en donde los pueblos como la Tierra del Fuego tiene que distribuirse lo poquito que le dejan a modo de limón entonces en ese esquema más vale? Que no hay salida y si vos discutís salario me contaba o yo en ese momento tenía que imponer esa necesidad a las clases políticas que administraban la la provincia de aquel, entonces tenía que debatir esta cuestión viste porque nos tomaban de pelotudo y yo cómo puede ser que me digan que no hay dinero.

No alcanza, que los recursos no dan y vos por otro lado, ves que se la llevan, pero a carretillas de esta y nadie ahí nadie dice nada absolutamente nada y entonces el amigo pan crudo me acuerdo José Martínez recordar ustedes, claro, al mundo un esquema que fue concreto dice para salir de esta crisis, deberíamos de administrar los recursos naturales por parte del Estado con el amigo, hicieron un proyecto de leyes como este de de crear una empresa provincial de los recursos naturales en donde este se convertiría en una empresa mixta del Estado en donde más de 51% que daba en manos de la provincia y por ende los recursos económicos que eso generaban se volcarían en forma directa la educación a la salud a la investigación al desarrollo mismo de la provincia no, no próspero claro, era meter el dedo en un lugar en donde justamente por conveniencia vaya a saber si ideológica o económicos de corrupción todas las administraciones fueron abonando en esa dirección no nos jodamos los negocios de estas grandes empresas. Ahí no se discutía absolutamente nada.

Lo único que podemos discutir es cuanto más de contrato le damos en vez de rediseñar un esquema de la explotación de estos recursos para que la mayor cantidad de dinero de de ganancia, que hay en las provincias y a su vez acompañamos junto con Martínez un proceso de reconversión.

De lo que significaría el nuevo modelo de producción en la provincia, nosotros vivimos con la 19640 hace años no recordarán ustedes. Bueno, eso no estuvo mal, pero no alcanza, lo que nosotros decíamos sistema de fuego. Está en un lugar en donde por excelencia, el guión le dio esa posibilidad de tener tanto recursos energéticos, cómo? Y en un lugar tan cercano al continente porque vos cruzás el precio que ya estamos en Santa Cruz no aprovechamos esos recursos, entonces José decía cómo puede ser que estemos venteando el gas cuando se pudieron poner turbinas eléctricas en el norte de la isla y a través de un electroducto llevar toda esa electricidad ya producida al Interconectado Nacional aparte y hoy todavía tenemos déficit energético imagínense lo que no solamente para Tierra de Fuego hubiera sido muchísimo la necesidad que se podría resolver a nivel nacional. Teníamos tenemos perdón.

Sí, sí, perdón, no digo que más allá de de que muchos de los temas que planteas todavía siguen y resuelto es increíble que por ejemplo no tengamos un interconectado provincial a mí lo que más me llama la atención, que lo que no está en esa ecuación que vos planteas es el discurso crítico o la dirigencia capaz de pronunciarlo lo que no está y estaba en aquel momento es una asociación trabajadora del Estado una asociación de profesionales médicos del hospital un Partido político una dirigencia social que dijera todo esto lo que no hay ahora es una un debate digamos distinto al del poder eso es lo que o un discurso mejor dicho distinto al del poder, cómo ves?

Eso no es nada extraño porque no hay que se reproduce en Tierra de Fuego sino que viene y Argentina incluso en el continente ahí como una idea de este, cómo te puedo explicar tratemos de ser parte del modelo tratemos de ser parte del sistema y en esa inteligencia ellos creen ellos creen que van a poder conseguir así algo distinto que van a mejorar en algo su condición social o su condición económica pero la verdad es un error grosero no te van a dar nada esa teoría del derrame nunca existió ni va a existir por el otro lado ahí es como una asimilación a decir bueno no quiero tanto problema viste yo la verdad que me conformo con que me den el 10% de aumento el 20% de aumento y darle para adelante y nadie piensa en lo que va a venir porque lo que esa diligencia vos planteabas en esa etapa histórica había como una conciencia de querer resolver un problema coyuntural para darle proyección a futuro de modo que las otras generaciones que venían detrás nuestro pudieran medianamente el seguir peleandola como dejando una apuesta.

Para algún día he podido disfrutar los beneficios de lo que sería la distribución de las riqueza interna del fuego como los del país, no, ahora eso no está, porque si es cierto que la política dominante costó estos pensamientos de la clase dirigente actual ponele sindicato por él de otros partidos políticos se pelean por administrar nadie se pelea para cambiar nada, o sea y si las y si entonces estamentos políticos como sea un sindicato un partido político no sirve para transformar la realidad y sinceramente la democracia está absolutamente como te puedo explicar desamparada, no hablás vos con alguna dirigencia sindical algún amigo alguien que esté en funciones actualmente o estás totalmente afuera ya de esa etapa de tu vida, no realmente no tengo diálogos porque este dialogar implica no solamente acercarte y preguntarte y tomar un café, sino en mi concepción de interpretación de estas cuestiones también participar involucrarse porque no solamente por varios motivos no no, porque por un lado uno tiene una formación militante y que no es un mero espectador y cuando así lo decidas porque quiero ser espectador o cuando ya participó participó con todos, lo viste, no?

No voy a ver qué voy a hacer ni lo que va a pasar nada nada en ese esquema trato de no no no estar todavía ahí a raíz del problema de salud que tuve hace un tiempo atrás como que priorice otras cosas hoy en día no claro, pero te digo la verdad bien, este se me sale la chaveta ahí como en un partido de fútbol cuando da un jugador propio tuyo te mando una macana aquí pasa lo mismo con los partidos políticos o los sindicatos que hacen la plancha hoy en día está para debatir eso como puede ser que tengamos estos niveles de inflación y que el ajuste se haya convertido en un modo de cómo se que la inflación se convirtió en un modo de ajuste permanente y nadie diga nada y lo que dicen porque por ahí son audaces en decir algo no son capaces de caerle una idea para decir bueno, cómo es esos, cómo se se soluciona este problema no? Y y bueno y a mí me da mucha bronca cuando alejas la inflación en Argentina y el producto de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sumado a lo que había dejado Macri ya con un modelo político neoliberal en donde las grandes corporaciones se quedaban con todo el poder habido y por haber para seguir formando capitales, hoy estamos cerca de lo que significó un 24 de marzo el modelo imperante de aquel entonces de martirio sin compañías junto con la Sociedad Rural y lo legal sigue vigente este Gabriel sigue vigente las leyes que en ese entonces la cal famosa aprobaban o asesoraban al gobierno de facto este no han sido derogadas, mira qué pasaron el gobierno sí y alguna mejore otro peores pero sin financieras que permite este este vaivén y fuga de capitales de forma permanente, cómo puede ser que tengamos en el exterior más de dos PBI o sea ese 2.000 16.000 millones de dólares y tengamos una y tengamos este digamos aquí nos falten en el Tesoro Nacional no tengamos divisa si no hay una política que acompañe esa estimación que están haciendo honor y que nos quedan convencerte con un arreglo de precios llamarle como se te dé la gana podemos controlar la inflación como puede ser que tenga que tenían una Ley de Abastecimiento y del gobierno de facto, de comercio no se aplique cómo puede ser que tengamos oligopolio que arman la formación de precios en donde 20 empresas me dicen a todos los 44 millones de argentinos lo que

lo que cuesta un kilo de carne o un o una lata de tomate, eso está muy mal ahora, por qué lo hacen son bobos los políticos los funcionarios que no saben nada de casualidad y entonces ahora se encontraron o sorpresa con todo este problema mentira Gabriel mentira.

Jorge son parte del esquema, ahí tengo muchos mensajes, eh? Oyentes gente que te recuerda muy bien Carla por ejemplo Jorge es un gremialista de la hostia. Dice Patricia blanco también la actual dirigente, no de de los jubilados dice, saludos a Jorge un gran dirigente viene de una época con otros códigos, pero para que veas que no todo es color de rosas. Nos dice Eduardo que todas las ideas que vos estás planteando tuvieron su máxima expresión en Tierra del Fuego durante el gobierno de Fabiana Ríos donde confluían muchos de los actores mencionados sin embargo en los 8 años de gobierno de ríos nada se pudo cambiar y no escucho una autocrítica al respecto por parte de este sector.

Tiene mucha razón y de hecho la participación en esa etapa se terminó de forma crítica yo decía que habiendo posibilidades de rediscutir un nuevo diseño contractual con las empresas, esas petroleras que en ese periodo terminaban sus contratos, Fabiana Rios despilfarró vaya a saber porque intereses y mantuvo los contratos leoninos de la época de Menem. Obviamente se convirtió en otra administradora mas y fue parte del fracaso que significó después su gestión, de ahi en mas ni para concejal la votan a Fabiana Rios y sin duda no fue un buen gobierno el de Fabian Rios, todo lo contrario»

Consultado sobre como ve la situacion actual de la provincia y el scenario ante las próximas elecciones, Portel no se guardo nada, como lo hizo siempre.

La gente va a votar al menos peor y en particular en materia de salida de la crisis o de una política transformadora hay una ausencia total de propuestas y en ese sentido lo que va a ocurrir, va a ser bueno, vamos a votar al menos peor, pero no hay una enamoramiento con ninguna de las fuerzas políticas que están en pugna con capacidad de llegar al poder o es más derechoso o menos derecho, pero todo apuntan hacia el mismo rumbo, no, no modifiquemos el actual el actual estatus quo y no pongamos en debate, cómo se puede distribuir la riqueza de Tierra de Fuego eso no lo plantea ninguna fuerza política ninguna hay uno para poder desarrollar la provincia, la verdad están muy huérfanas todas la propuesta que se están hablando,

hay una frase que se te atribuye a vos yo por lo menos la tengo este de esa manera he visto remeras con esa frase tuya en Tierra del Fuego en Ushuaia que es la famosa frase se hacen los boludos como los pingüinos del escudo aprovecho a preguntarte es tuya, no es una una frase popular.

Yo la tomé de comentarios que escuchaba, así que quedó inmortalizado para mí el autor de esa frase es Jorge Portel por eso te preguntaba, pero es verdad, se hacen todos, verdad?

Y habla de los problemas reales y todos nos meten en discusiones falsas que el sector mas fuertes se encarga de instalar, que no tiene administración de la máquina quién administra mejor si hay o no corrupción cuenta la pueda ver y en ese esquema, bueno, yo iba a trabajar para la salud pública para la educación por el desarrollo y el trabajo y nadie dice cómo lo va a hacer y lo que vos vas viendo cómo se va a degradando todo este fenómeno no como año tras año el sistema de salud se ve cada vez más debilitado la educación pública y como la salud pública si no es a través de los trabajadores realmente está en una situación de crisis, casi permanente el desarrollo industrial o o productivo de la isla es totalmente estancado su capacidad de poder albergar nuevas generaciones que de hecho se producen protectores en la provincia muy joven y tiene el mejor producto de lo que puede ser el un recurso natural renovable como es la juventud y y no planificar de acá a futuro 50 años por delante, de qué manera se puede sostener un desarrollo que que vaya creciendo para generar esos puestos de trabajo para generar el crecimiento demográfico estable como para tener una provincia pujante capaz de dar realidad a los sueños que todos nosotros tenemos y la verdad que hay una falda muy grande, te estoy diciendo que yo no veo con mucho éxito veo con mucha preocupación el escenario político porque se reproducen esquemas que son ya netamente leoninos como es el resurgimiento del neoliberalismo.

En Tierra de Fuego pasa algo muy parecido en donde captan a partir de los participes de la política que existe la bronca o la desilusión de la gente y crecen con algún nivel de consenso que antes los milicos lo usaban a través de la fuerza, no policías o militares. Ahora esos consensos de la clase de dominantes se construyen a través de estos dirigentes políticos medios de comunicación cualquiera fuera lo que se utilice como tal puede ser que es eso de la radio la televisión los diarios, las mismas redes sociales van imponiendo una agenda que a ellos le interesa para quedarse, el consenso para mantenerse en el poder ahora no con la fuerza militar esos policiales, sino a través de la democracia y eso expresa también uno con total claridad porque te lo dicen en la cara o Milei o los partidos de derecha, que hoy están ahí en ,pugna en Tierra del Fuego que son las mismas expresiones de estas expresiones nacionales, todo abona hacia la clase dominante todos abonan hegemonías poderosas que se quedan con toda la riqueza de nuestro, país todos abonan con esa hegemonía de esa clase dominante empresarial financieras para quedarse para pagar menos salarios y eliminar más derechos todos abonan un modelo totalmente injusto que somete en esa realidad a las futuras generaciones, eso sí lo veo con preocupación, por eso me da mucha bronca a veces cuando lo que decimos somos distintos no hacemos algo distinto al revés.

Confundidos o no, nos sumamos a ese proceso también, finalizó