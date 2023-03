Infraestructura escolar, las escuelas de Tierra del Fuego siguen teniendo problemas graves, así estaba la CEPET el 1° de marzo

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 20/03/2023.- El 1° de Marzo comenzaron las clases en esta provincia, sin embargo 28 establecimientos no lo hicieron por problemas de infraestructura, calefacción, agua, obras sin terminar y otras mal hechas como ocurre en la escuela CEPET de nuestra ciudad que se encontraba el primer día de clases en el estado que muestran las fotografías. Sin embargo esto no se muestra y oficialmente todo esta bien pero no es así.