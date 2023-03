Forgione Tibaudín “Tierra del Fuego es un experimento liberal a escala real”.

En lo que fue la multitudinaria presentación -anoche, en Río Grande- de los candidatos que competirán en las próximas elecciones del 14 de mayo en todos los estamentos, el exdiputado territorial presumió en su discurso que, a diferencia de otros líderes políticos, “nosotros no No encuentro nada malo con ninguno de nuestros candidatos, lo máximo que nos pueden acusar es de liberales, y con mucha honra“.

“En comparación con el resto de Argentina, los salarios son mejores en la isla. ¿Cuál es la única diferencia? Aquí no se pagan impuestos, a ver si entendemos, esa es la única diferencia. Lo que ha pasado en Tierra del Fuego es un experimento liberal a escala real; la exención tributaria generó un bienestar que queremos para nosotros y para todo el país”, subrayó.

“Aspiramos a poner por lo menos tres concejales en Ushuaia, durante la semana tendremos los nombres de todos cerrados en las listas. Cuando en los otros partidos no se sabe quién se va a ir, se pelean entre ellos, aquí nadie está desesperado por un puesto”, expresó Ricardo Forgione Tibaudín.

Posteriormente y en diálogo con InfoFueguinaForgione Tibaudin se refirió a las razones por las cuales se realizó la presentación de los candidatos en la ciudad de Río Grande y no en Ushuaia.

—“Hay algunas cosas que no nos gustan, nos parece que hay manejo complicado de los asuntos municipales. No en lo más básico, pero por ejemplo en cómo se maneja la contratación de personal, no muy a la derecha“, señaló.

En línea con lo anterior, el mandatario republicano advirtió que “Ha habido un manejo a veces arrogante de las situaciones”y lo ejemplificó con la puja y la polémica desatada hace meses por el nombre de la Casa de la Mujer del Fin del Mundo.

“Esto quedó demostrado en la discusión grosera que hubo: casi por un servilismo no quisieron quitar el nombre de CFK. Luego de una condena judicial, me parece fundamental sacarle el nombre”, agregó, partidario de mantener dicho edificio ubicado en la avenida Maipú bajo el nombre de “Pioneras Fueguinas”.

Finalmente, analizó que la población en general “lo que se le pide a los alcaldes es que mantengan la ciudad limpia, los pozos tapados, el pavimento como la gente, creemos que hay carencias“.

“Hoy tomar un bus en Ushuaia es esperar 40 minutos, y si una unidad se descompone es esperar otros 40lo que hace que mucha gente lo deseche y se mueva de una parte a otra de la ciudad por su cuenta, a veces con niños que van a la escuela”, disparó.

