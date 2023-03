Escandaloso, la cuota de un auto mediano es de mas de 100 mil pesos, 325% de aumento en dos años.

Cuando se dice que la inflacion es «una construcción mental de la gente», millones de argentinos se indignan pero agachan la cabeza y siguen soportando, sobreviviendo y aguantando este tipo de provocaciones, cuando la realidad dice que la inflacion es el mayor problema de los argentinos y nadie hace nada por solucionar el problema.

Por esta razón es que el valor de los autos, además de lo cientos de impuestos que les ha puesto el gobierno, son cada vez mas inalcanzables, para muestra basta un botón

El amigo que me pasó la factura de lo que tendrá que pagar de cuota este mes por su Gol Trend 4 puertas, es de 100.963 pesos, cuando en Julio de 2021 pagaba de cuota 15.026 pesos, el aumento es escandaloso, mas de un propietario está pensando el vender el auto y pagar con eso la deuda, otros, directamente lo devuelven y la mayoría de ellos terminan en la Dirección de Defensa del Consumidor.

Si tenemos en cuenta las facturas que constan en nuestro poder, el aumento de la cuota desde el inicio de los pagos a la fecha ha sido 325 % en tan solo dos años. El valor del vehículo al día de hoy es de 4.838.050 pesos, gama media baja, sin siquiera una pantalla táctil, únicamente levanta vidrios, aire acondicionado, dirección hidráulica y airbag para conductor y acompañante.

Se supone que en Tierra del Fuego no se paga el 21 % de IVA, y que por ser zona aduanera especial hay otros beneficios, al respeto es dable aclarar que el Estudio Rauch /Asiar esta llevando adelante una causa grupal donde unos 7000 usuarios de planes y compra de vehículos exigen la devolución del dinero que les han hurtado vilmente con el valor de la cuota de esos autos o camionetas, cuyo valor es menor en el continente.

A esto hay que sumarle publicidad engañosa con la famosa frase, «entrega asegurada en cuota 2» eso es absolutamente falso, en el caso que describimos, el propietario debió recurrir a un abogado después de 7 meses de espera y el pago de 17 cuotas adelantadas.

Todos estos documentos constan en nuestro poder,

Tenemos dos caso de clientes de agencias de nuestra ciudad que se compraron camionetas en la provincia de Córdoba, a menor precio y también autos como el mencionado en esta notas, con diferencias que han sorprendido a mas de uno. Las cuotas de este auto en particular han aumentado casi mas que los créditos UVA, es realmente escandaloso.

Estos son problemas que deberían estar tratando los políticos hoy, los que se candidatean en silencio porque no tienen ningún plan, los fiscales que jamás actúan de oficio, porque estamos hablando de una herramienta de trabajo, en nuestra provincia este tipo de vehículo no es un lujo, es una necesidad y hasta hace tres años fue el auto mas vendido del pais, hoy no solo no es el mas vendido, no se vende porque es absolutamente impagable para cualquier trabajador con un sueldo promedio que en la isla es de 147.000 pesos según el INDEC, si esa persona además alquila, no puede con las dos cosas, no vive, no come, no se viste, no sale, no nada.

Insistimos es un auto de gama media sin el mas mínimo toque de lujo, que hoy es imposible comprar.

Teléfono para Comercio e Industria, abogados y funcionarios, estos son los problemas de la gente que no están en agenda, cuando algunos festejan un aumento del 37% y la inflacion es del 100,3%, el empobrecimiento, la depreciación del salarios son evidentes.

www.lalicuadoratdf.com.ar