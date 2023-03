EL MUNICIPIO DE USHUAIA REALIZÓ UNA NUEVA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS A MUJERES EMPRENDEDORAS

Vuoto habló con cada una de las emprendedoras, las escuchó sobre sus proyectos en marcha y sobre la importancia de las herramientas que estaban recibiendo durante la tarde del sábado. “Cada vez que entregamos herramientas nos dicen que somos una empresa de electrodomésticos, porque hay una mirada de ciertos sectores económicos que no apuestan a la economía social y nosotros entendimos que había que poner las herramientas en manos de las mujeres emprendedoras, capacitarlas y que había que hacer la Expo Mujer”, dijo el Intendente. “Esos sectores no se conforman con nada, nos decían que el problema del peronismo era que daba el pescado en vez de dar la caña para pescar; y nosotros apostamos a que esa mujer emprendedora pueda tener su posibilidad, porque esa herramienta es una oportunidad”, agregó.

Acompañado de la totalidad de su Gabinete, Vuoto agradeció “a todas las Secretarías que hicieron posible la entrega de estas herramientas y para todas las mujeres que trabajan todos los días para que crezcan sus familias y su ciudad” y adelantó que habrá un seguimiento a cada uno de los emprendimientos.

La legisladora Victoria Vuoto expresó en el encuentro que “estamos felices de hacer entrega de estas herramientas a mujeres emprendedoras porque no es menor; es muchísimo que cuenten con herramientas que mejoran las condiciones para la producción y además el Municipio abre todo lo que es el abanico de capacitaciones y acompañamiento posterior de ese emprendimiento, para que encuentren su público y su lugar en el mercado

“Estamos muy contentas con esta decisión del Intendente que, como siempre, apuesta al desarrollo de las mujeres, al desarrollo económica de la ciudad y fundamentalmente a las oportunidades”, dijo Victoria Vuoto.

La concejala Laura Avila se dirigió a las emprendedoras presentes y recordó la puesta en marcha del programa que continúa vigente. “Me emocionan mucho estas entregas porque son soluciones efectivas que se les da a las mujeres de la ciudad para poder proyectar un presente y un futuro junto a sus familias. La Municipalidad hizo una gran inversión que significa un esfuerzo muy grande y con estas acciones seguimos fortaleciendo la economía local y vamos a continuar acompañando a nuestras emprendedoras”, expresó.

La secretaria de la Mujer, Natacha Aldalla, finalmente precisó que “con estas herramientas que entregamos ya superamos las 450 desde que se puso en marcha el programa Mujer Emprendedora y todas estas mujeres van a poder fortalecer sus emprendimientos productivos y llevar un plato de comida a sus casas”.

“Vamos a seguir acompañando desde la gestión del intendente Walter Vuoto a través de las distintas propuestas que impulsamos desde la Secretaría de la Mujer como son las instancias de capacitación, las Expo Mujer y la plataforma Nosotras Hacemos que es un espacio en el que las emprendedoras pueden mostrar lo que hacen y llegar a mayor cantidad de gente”.

“El programa Mujer Emprendedora continúa y vamos a seguir fomentando la autonomía económica de las mujeres”, dijo la Secretaria. “Con esta nueva entrega ya son más de 250 las emprendedoras que fueron beneficiadas desde 2022 en el marco del programa y en esta oportunidad se dio respuesta a proyectos que fueron aprobados previos a la pandemia y luego de poder retomarse los procesos administrativos a través del Banco de Herramientas de Nación”.