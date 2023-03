EDUCACIÓN: Rol y desafíos de la mujer en la actualidad

En diálogo con Prensa Legislativa, Freites se mostró agradecida por la invitación a disertar y recordó que “no hay un techo de cristal, no hay un impedimento” para convivir en el mundo del trabajo con los varones. “El hombre no es un obstáculo”, sentenció luego de la charla. En ese sentido, valoró que es un trabajo “entre todas y todos. Hay que respetar al otro como se perciba” y poner en agenda “lo que no está bien”, mediante el diálogo.

En mismo sentido, Freites agregó que en la vinculación entre los géneros, «los hombres también buscan que la mujer sea protagonista en nuestra sociedad». Asi, consideró que las niñas y los niños tienen que ver ese modelo de convivencia para la vida en comunidad y que resulta el mejor método, donde las mujeres pueden desarrollar sus capacidades en igualdad de condiciones.

“Si bien es cierto que el rol de la mujer ha ido evolucionando, tiene que ver con la participación y el ímpetu que le ponemos cada una y siempre, acompañadas por los hombres”, reflexionó.

Consultada sobre el nivel del intercambio con las niñas y los niños, la Legisladora saludó las consultas que hicieron y evidenció: “Claramente hay un trabajo pedagógico acompañado” por la comunidad educativa del colegio y destacó la labor de la institución en “formar ciudadanos críticos y activos”, remarcó.

Por su parte, Romina Monte, emprendedora gastronómica de la ciudad, destacó la experiencia de diálogo en ámbitos escolares y donde se pueden enriquecer con las vivencias de mujeres de ámbitos tan disimiles como la política, la cocina, el trabajo con la tierra, la revalorización de la cultura originaria selk’nam y superar escollos sociales. “Es bueno que ellos sepan y vean, a través de nosotras, que siempre se puede”, cerró.

En tanto, la educadora ancestral y referente de la cultura selk’nam, Margarita Maldonado dijo a Prensa Legislativa que, por primera vez puede intercambiar con las y los estudiantes; “contarles” sobre la vida del pueblo originario de Tierra del Fuego. “Lo mejor es que puedan expresarse con preguntas y nosotras, enseñarles” desde las vivencias propias. En tanto, resaltó la calidad educativa de la institución que aporta cultura y entendimiento en su curricula académica.

Nora Vicens, directora del establecimiento, se mostró conforme por la asistencia de las invitadas y puso en valor las consultas que hicieron las niñas y los niños junto a la comunidad educativa del colegio riograndense. “Superó nuestras expectativas”, celebró. “Queríamos acercar la historia viva de mujeres reales, que inspiran, que son luchadoras”.

Respecto de la jornada, que se presentó por la mañana y la tarde, Vicens sostuvo que fue un encuentro muy enriquecedor, para el alumnado como para “nosotras, como mujeres educadoras”. En este sentido, resaltó la presencia de Antonella Guevara, referente del pueblo selk’nam y abogada; la concejala de Río Grande, Cintia Susñar; la trabajadora de la tierra, Iris Mancilla; la emprendedora Romina Monte; la química, Paula Cantera y la Legisladora.

“Fue una jornada muy rica, donde se cruzaron experiencias. A todas nos une tener sueños y trabajar por ellos”, dijo y agregó que “ha sido un aprendizaje importante que seguirá en el aula. Ha sido una clase magistral”, cerró.